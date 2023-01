10 filmes famosos que completam 10 anos em 2023

O Homem de Aço, Invocação do Mal, Her e 12 Anos de Escravidão chegaram às telas de cinema em 2013, apesar da sensação de que faz bem menos tempo. Dez anos após o lançamento dessas superproduções, os fãs ainda podem acompanhar estes títulos no streaming, em plataformas como Amazon Prime Video , Disney+ , Globoplay , Netflix , Star+, dentre outras possibilidades. Longe de serem produções "datadas", as obras a seguir possuem roteiro, atuações, direção e até música original que impressionam até hoje.

Nessa lista do TechTudo, você confere 10 filmes importantes para o cinema que fazem aniversário em 2023. Em cada tópico da lista, há também informações sobre repercussão entre o público e crítica. De elenco a enredo, saiba tudo sobre essas obras nas linhas a seguir.

2 de 12 Henry Cavill como Superman em O Homem de Aço. Recentemente, o ator anunciou que não irá mais interpretar o herói no DCU após uma reunião com James Gunn e Peter Safran da DC Studios — Foto: Reprodução/IMDb Henry Cavill como Superman em O Homem de Aço. Recentemente, o ator anunciou que não irá mais interpretar o herói no DCU após uma reunião com James Gunn e Peter Safran da DC Studios — Foto: Reprodução/IMDb

1. O Homem de Aço

Foi neste filme que a carreira do ator Henry Cavill (The Witcher) começou a deslanchar para o grande público. Homem de Aço está disponível no Amazon Prime Video e HBO Max. Com direção de Zack Snyder (Liga da Justiça: Snyder Cut), a nova aventura reconta novamente a história de Kal-El, o Super-Homem, que, ao chegar na terra, é batizado de Clark Kent (Henry Cavill). Quando se torna um adulto, Clark tem de usar seus poderes para enfrentar o tirânico General Zod (Michael Shannon).

Mesmo com aspecto mais sombrio comparado a outros filmes do personagem, a nova abordagem conquistou a audiência, o que garantiu a presença de Cavill em mais três filmes do hoje descontinuado Universo DC. O Homem de Aço gerou uma ótima receita de bilheteria, mas em comparação às críticas na imprensa, os números foram medianos. A produção tem nota 7,1 no IMDb, 55 da crítica e 7.6 do público no Metacritic, além de porcentagem de 56% entre a imprensa (percentual considerado "podre") e 75% na visão da audiência no Rotten Tomatoes.

3 de 12 O Homem de Aço marcou a entrada de Henry Cavill nos cinemas como Superman — Foto: Reprodução/JustWatch O Homem de Aço marcou a entrada de Henry Cavill nos cinemas como Superman — Foto: Reprodução/JustWatch

2. O Grande Gatsby

A história grandiosa e a decoração em art decó, estilo de arquitetura e design surgido na Europa no século 10, foram dois pontos que chamaram a atenção da audiência durante lançamento de O Grande Gatsby, disponível no Amazon Prime Video. Estrelada por Leonardo DiCaprio (Não Olhe Para Cima), Tobey Maguire (primeiro Peter Parker nos cinemas), Carey Mulligan (Drive) e Joel Edgerton (O Desconhecido), o filme tem direção de Baz Luhrmann (Elvis) e é baseada no romance homônimo de F. Scott Fitzgerald (1896 - 1940).

O longa, que se passa em 1929, acompanha a rotina de festas luxuosas quase intermináveis na casa do milionário Jay Gatsby (DiCaprio), que usa de sua influência para favorecer o romance entre o amigo escritor Nick Carraway (Maguire) e a comprometida Daisy Buchanan (Mulligan). Mesmo com arrecadação favorável na bilheteria, o Grande Gatsby obteve desempenho mediano na imprensa especializada. Em votação popular no IMDb, o filme conquistou nota 7,2. As resenhas no Metacritic garantiram nota 55, enquanto entre os usuários a média foi 7.2. Já no Rotten Tomatoes, o tomatômetro registrou a marca "podre" de 48% entre os críticos, contra 67% da audiência.

4 de 12 Adaptação do livro homônimo do escritor F. Scott Fitzgerald, O Grande Gatsby narra a vida de festas e luxuosidades do empresário Jay Gatsby — Foto: Reprodução/JustWatch Adaptação do livro homônimo do escritor F. Scott Fitzgerald, O Grande Gatsby narra a vida de festas e luxuosidades do empresário Jay Gatsby — Foto: Reprodução/JustWatch

3. Invocação do Mal

O primeiro capítulo do que hoje é considerado o "Invocaverso" começou em 2013, após o diretor James Wan (Jogos Mortais) lançar a obra de horror sobrenatural Invocação do Mal, disponível no HBO Max e Oi Play. A nova franquia do cineasta tem como protagonistas o casal Ed e Lorraine Warren, uma dupla de investigadores paranormais que na vida real investigaram casos famosos nos Estados Unidos, como as aparições fantasmagóricas da casa em Amityville na década de 1970.

É, inclusive, neste período que o filme se passa. Ed (Patrick Wilson) e Lorraine (Vera Farmiga) auxiliam uma família que sofre com aparições demoníacas em sua residência. O sucesso da obra rendeu mais duas continuações e dois spin-offs: Anabelle (2014) e A Freira (2018). Invocação do Mal garantiu entre os fãs nota 7,5 no IMDb, 68 (crítica) e 8.1 (usuários) no Metacritic e aprovações de 86% entre a crítica (com direito a selo "fresco") e 83% na visão da audiência.

5 de 12 O casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren ficou conhecido na cultura popular mundial graças ao protagonismo no filme — Foto: Reprodução/IMDb O casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren ficou conhecido na cultura popular mundial graças ao protagonismo no filme — Foto: Reprodução/IMDb

4. Os Suspeitos

Um dos grandes trunfos de Os Suspeitos (2013) é o elenco envolvido na produção. Aqui estão presentes Hugh Jackman (Wolverine), Viola Davis (A Mulher Rei), Jake Gyllenhaal (O Abutre), Maria Bello (Marcas da Violência), Terrence Howard (Homem de Ferro), Paul Dano (Batman de 2022), entre outros. O thriller de suspense, disponível no Star+ e Globoplay, é dirigido por Denis Villeneuve (Duna).

Após terem as filhas misteriosamente sequestradas, os casais Keller (Jackman) e Grace Dover (Bello) e Franklin (Howard ) e Nancy Birch (Davis) se unem para descobrir o paradeiro das garotas. Keller desconfia que o deficiente intelectual Alex Jones (Dano) seja o sequestrador, mas ele precisa provar sua alegação perante o Detetive Loki (Gyllenhaal). Em avaliações favoráveis do público e crítica, Os Suspeitos tem nota 8,1 no IMDb, 70 no Metacritic (sendo 8.5 dos usuários) e 81% de aprovação no Rotten Tomatoes, com índice positivo de 87% entre o público.

6 de 12 Os Suspeitos narra o desespero de um pai que quer a todo custo encontrar sua filha raptada — Foto: Reprodução/IMDb Os Suspeitos narra o desespero de um pai que quer a todo custo encontrar sua filha raptada — Foto: Reprodução/IMDb

5. Jogos Vorazes: Em Chamas

O segundo filme da franquia Jogos Vorazes chegou no ano seguinte ao primeiro, lançado em 2012. A saga da guerreira Katniss no mundo distópico onde crianças e adolescentes se enfrentam em batalhas mortais está disponível no Globoplay e Amazon Prime Video (pelos canais Starz, MGM e Lionsgate). Com direção de Francis Lawrence (Constantine), o segundo capítulo da franquia tem no elenco Jennifer Lawrence (O Lado Bom da Vida), Josh Hutcherson (ABC do Amor), Woody Harrelson (Zumbilândia), Liam Hemsworth (A Última Música), Philip Seymour Hoffman (Capote), e mais.

Na continuação do primeiro filme, Katniss (Lawrence) e Peeta (Hutcherson) tornam-se campeões de maior visibilidade entre os distritos controlados pelo Presidente Snow (Donald Sutherland). Mas a dupla quer usar dessa fama para um levante contra o governo autoritário. No portal IMDb, o filme tem nota de 7,5. No Metacritic, o metascore é de 76. Já no Rotten Tomatoes, a produção conseguiu sua maior avaliação entre os demais títulos da saga: 90% de aprovação entre os críticos.

7 de 12 Peeta e Katniss fazem a saudação de três dedos, gesto feito em sinal de respeito em Panem — Foto: Reprodução/IMDb Peeta e Katniss fazem a saudação de três dedos, gesto feito em sinal de respeito em Panem — Foto: Reprodução/IMDb

6. Gravidade

Sete anos após lançar o bem avaliado Filhos da Esperança (2006), o diretor mexicano Alfonso Cuarón retornou às telonas com o suspense de ficção científica Gravidade. Sandra Bullock (Cidade Perdida) e George Clooney (Ingresso para o Paraíso) estrelam o filme, que além da dupla conta apenas com as vozes adicionais de Ed Harris (Top Gun: Maverick) e Phaldut Sharma (Unforgotten).

Na trama, os astronautas Dr. Ryan Stone (Bullock) e o tenente Matt Kowalski (Clooney) embarcam numa missão espacial cuja maior dificuldade será voltar para terra firme. O visual contemplativo e o enredo bem assessorado pela consultoria técnica convenceu a crítica internacional, o que resultou também em 10 indicações e sete estatuetas no Oscar 2014. No IMDb, a pontuação está em 7,7. Na média do Metacritic, o metascore é 96 (com selo "Deve Ver") e entre os usuários a nota é 7.8. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação ficou em 96% entre os críticos (com selo "fresco") e 79% na visão da audiência.

8 de 12 Sandra Bullock e George Clooney protagonizam esta ficção científica dirigida por Alfonso Cuarón — Foto: Reprodução/JustWatch Sandra Bullock e George Clooney protagonizam esta ficção científica dirigida por Alfonso Cuarón — Foto: Reprodução/JustWatch

7. 12 Anos de Escravidão

O livro de memórias do ex-escravo americano Solomon Northup (? - 1863) foi transformado em filme pelo diretor Steve McQueen (As Viúvas) e o roteirista John Ridley (American Crime). No longa, que está disponível no Star+, estrelam Chiwetel Ejiofor (Doutor Estranho), Lupita Nyong'o (Pantera Negra), Benedict Cumberbatch (Ataque dos Cães), Brad Pitt (Trem-Bala), Sarah Paulson (American Horror Story), Paul Dano (Um Cadáver para Sobreviver), Michael Fassbender (Prometheus), entre outros.

A trama segue o homem livre Solomon Northup (Ejiofor), que é raptado e levado até o sul dos Estados Unidos para trabalhar em uma fazenda. Para escapar das rotinas de agressões e racismo, Solomon estuda uma forma de fugir do local e reencontrar sua família. Indicado a nove estatuetas no Oscar, 12 Anos conquistou três, sendo a principal a de Melhor Filme. Nos portais de resenhas, o longa tem nota 8,1 no IMDb, 96 da crítica (com selo "Deve Ver") e 7.8 dos usuários no Metacritic, além de 95% no tomatômetro do Rotten Tomatoes (selo "Fresco") e 90% da audiência.

9 de 12 Longa ganhou três das nove estatuetas indicadas no Oscar 2013 — Foto: Reprodução/IMDb Longa ganhou três das nove estatuetas indicadas no Oscar 2013 — Foto: Reprodução/IMDb

8. Ela

A paixão incomum entre um homem solitário e uma Inteligência Artificial com voz feminina mostrada em Ela chamou atenção do público em 2013. A produção, disponível no Paramount+, tem direção de Spike Jonze (Quero Ser John Malkovich) e elenco que conta com Joaquin Phoenix (Coringa), Scarlett Johansson (Viúva Negra do MCU), Amy Adams (Desencantada), Rooney Mara (O Beco do Pesadelo), Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Olivia Wilde (Não Se Preocupe Querida), entre outros.

A história conta sobre Theodore (Phoenix), um escritor que adquire uma assistente virtual cuja voz se identifica como Samantha (Johansson). Com fala delicada e sensível, a IA não demora muito para se tornar objeto de amor e desejo do homem solitário.

10 de 12 Her sensibilizou o público e crítica com sua história de amor entre um escritor e uma Inteligência Artificial — Foto: Reprodução/IMDb Her sensibilizou o público e crítica com sua história de amor entre um escritor e uma Inteligência Artificial — Foto: Reprodução/IMDb

Vencedor da categoria Melhor Roteiro Original no Oscar, Ela obteve ótima repercussão entre público e crítica em seu lançamento. No IMDb, o longa tem nota 8, enquanto no Metacritic tem metascore de 91 (selo "Deve Ver"), sendo 8.6 entre o público. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 94% (selo "Fresco"), sendo 82% entre a audiência.

9. O Lobo de Wall Street

Outro filme do ator Leonardo DiCaprio de destaque em 2013 foi O Lobo de Wall Street, filme biográfico que mostra a vida de investimentos e excessos do ex-corretor da bolsa americana, Jordan Belfort. Disponível no HBO Max, o longa tem direção de Martin Scorcese (O Irlandês) e tem no elenco Jonah Hill (Certas Pessoas), Margot Robbie (Barbie), Matthew McConaughey (Interestelar), Rob Reiner (Conta Comigo), Jon Bernthal (O Justiceiro) e mais.

O corretor Jordan Belfort (DiCaprio) possui grandes ambições financeiras. Para realizá-las, não dispensa o envolvimento em atividades ilegais e atos de corrupção. Mesmo assim, Belfort faz de tudo para que no ambiente onde trabalha ele seja admirado. Diferentemente de O Grande Gatsby, O Lobo de Wall Street recebeu avaliações favoráveis da crítica. A obra possui nota 8,2 no IMDb, 75 no Metacritic (com 6.5 do público) e 80% de aprovação no Rotten Tomatoes (selo "Fresco"), além de 83% na visão da audiência.

11 de 12 O ator Leonardo DiCaprio interpreta o ex-corretor da bolsa Jordan Belfort, acusado de ter dado um golpe em empresas e investidores — Foto: Reprodução/IMDb O ator Leonardo DiCaprio interpreta o ex-corretor da bolsa Jordan Belfort, acusado de ter dado um golpe em empresas e investidores — Foto: Reprodução/IMDb

10. Frozen: Uma Aventura Congelante

Esta animação da Disney+ fez com que pessoas do mundo inteiro, desde jovens a adultos, cantassem a música Let it Go, música da personagem Elsa. Com direção de Chris Buck (Tarzan) e Jennifer Lee (Zootopia), Frozen: Uma Aventura Congelante tornou-se um fenômeno mundial, o que rendeu uma sequência em 2019. Na dublagem original estão os atores Kristen Bell (The Good Place), Idina Menzel (Encantada), Jonathan Groff (Glee) e Josh Gad (live action de A Bela e A Fera)

Anna (Bell) é uma princesa de 18 anos que há tempos não vê a irmã mais velha, a rainha Elsa (Menzel). Quando crianças, os pais das duas a separaram para que Elsa não machucasse a caçula com seus poderes de gelo. Agora, Anna precisa que a irmã saia de seu enclausuramento para acabar com uma maldição que congelou todo o reino. Frozen tem nota 7,4 no IMDb, 75 no metascore e 7.5 entre os usuários no Metacritic, além de aprovação de 90% (selo "Fresco") no Rotten Tomatoes, ao lado de 85% do público.

12 de 12 A princesa Anna está disposta a reencontrar a irmã Elsa para que esta acabe com uma maldição congelante no reino onde vivem — Foto: Reprodução/IMDb A princesa Anna está disposta a reencontrar a irmã Elsa para que esta acabe com uma maldição congelante no reino onde vivem — Foto: Reprodução/IMDb