10 jogos de anime para PC fraco que você precisa conferir

Jogos de anime sempre foram um grande sucesso, seja pelo estilo em desenho ou por serem adaptações de obras famosas. Acontece que por contarem com muitos elementos, na maioria das vezes eles requerem computadores potentes para rodar. No entanto, títulos como Dragon Ball Xenoverse e Yu-Gi-Oh! Duel Links fogem dessa regra, sendo ótimas opções para jogar inclusive em PCs fracos. Por isso, o TechTudo reuniu uma lista com 10 jogos de anime que possuem como requisitos processadores menos potentes e que não são exigentes na parte gráfica. Confira a seguir.

1. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution

Dada sua grande fama mundial, a obra Naruto, criada por Masashi Kishimoto, já ganhou um bom número de jogos eletrônicos. Entre eles, a série Naruto: Ultimate Ninja Storm, que se iniciou em 2008 e teve seu último lançamento em 2016, sempre com o mesmo estilo de luta em 3D. Nesse período, outro jogo da série foi disponibilizado: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution, de 2013, com o port de PC disponível somente em 2014. Inclusive, cabe ressaltar que esse foi o último game da franquia a chegar para PlayStation 3 (PS3) e Xbox 360.

Naruto: Ultimate Ninja Storm Revolution – Requisitos Mínimos Sistema Operacional Windows XP Processador 2.3 GHz Dual Core ou AMD Memória 1 GB de RAM Placa de Vídeo GeForce série 8000 / ATI série HD2000 DirectX Versão 9.0c Armazenamento 8 GB

Em relação aos seus antecessores, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution contou com mudanças em seu sistema de luta e incluiu mais recursos para a montagem dos times. Há também a chegada do Torneio Mundial de Ninja e uma história extra que aborda sobre a origem da Akatsuki. Além disso, destaca-se a colaboração de Kishimoto na criação de Mecha-Naruto, um personagem exclusivo do jogo.

2. Dragon Ball Xenoverse

A proposta de Dragon Ball: Xenoverse, desenvolvido pela DIMPS e distribuído pela Bandai Namco em 2015, teve como objetivo fazer o jogador reviver as aventuras vistas na obra criada por Akira Toriyama. No game, usuários criam um personagem para lutar ao lado de Trunks, intervir em disputas passadas e restaurar a história que todos os fãs de Dragon Ball já conhecem. Basicamente, um festival de nostalgia e diversão para qualquer pessoa que já acompanhou a obra.

Dragon Ball Xenoverse – Requisitos Mínimos Sistema Operacional Windows Vista (x64) / Windows 7 (x64) Processador Intel Core 2 Duo 2.4 Ghz / AMD Athlon 64 X2 5200+, 2.6 GHz Memória 2 GB de RAM Placa de Vídeo 512 MB Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3870 DirectX Versão 9.0c Armazenamento 10 GB

Dragon Ball Xenoverse conta com um estilo de luta em 3D, mas sempre com a utilização da mecânica de voo de forma frenética, semelhante à obra. Há novidades na história do jogo, como a adição da cidade Toki Toki e de vilões originais, mas, de forma geral, Xenoverse é muito fiel como adaptação. Dito isso, vale dizer que trata-se de um game bastante leve e que rodará em um PC mais fraco sem problemas.

3. Yu-Gi-Oh! Duel Links

Aqui, temos a primeira dica de um jogo gratuito que exigirá pouco de seu PC. Yu-Gi-Oh! Duel Links é um TCG (jogo de cartas colecionáveis) lançado pela Konami em 2017, tendo sido baseado na obra de mesmo nome. Para aqueles que já conhecem o anime clássico, Duel Links deverá agradar com a presença de personagens como Yugi, Joey, Kaiba, Mai e outros. Embora o estilo do game possa assustar aqueles com pouca experiência, vale dizer que ele é bastante intuitivo.

Yu-Gi-Oh! Duel Links – Requisitos Mínimos Sistema Operacional Windows 10 Home 64bit Processador Intel Core i3 3210 Memória 4 GB de RAM Placa de vídeo Intel (R) HD Graphics 4000 DirectX Versão 11 Armazenamento 5 GB

Yu-Gi-Oh! Duel Links tem como conteúdo uma campanha com missões para adquirir recompensas e comprar novas cartas. Assim, o usuário pode desbloquear personagens e evoluí-los enquanto joga com eles. Nesse sentido, vale ressaltar todas as animações em 3D dos monstros do jogo, como Mago Negro e Dragão Branco de Olhos Azuis, que são bastante empolgantes.

No entanto, o principal recurso de Yu-Gi-Oh! Duel Links é o PvP (Player vs Player) online, modo em que é possível desafiar jogadores de todo o mundo. Dessa forma, ao ganhar, dá para subir no ranking geral do game.

4. Saint Seiya: Soldiers' Soul

Após o lançamento de Saint Seiya: Brave Soldiers (2013), exclusivo de PS3, uma versão atualizada chamada de Saint Seiya: Soldiers' Soul foi lançada em setembro 2015. O jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, obra bastante aclamada principalmente no Brasil, traz uma proposta de jogo de luta em 3D. Além dos consagrados Cavaleiros de Bronze, Seiya, Shiryu, Shun, Hyoga e Ikki, o game conta com um elenco bastante variado, incluindo os Cavaleiros de Ouro com as Armaduras Divinas, reveladas no anime que possui o mesmo nome do jogo.

Saint Seiya: Soldiers' Soul – Requisitos Mínimos Sistema Operacional Windows Vista/7/8/8.1 Processador Intel Core 2 Duo 2.4 GHz / AMD Athlon 64 X2 5200+, 2,6 GHz Memória 1 GB de RAM Placa de Vídeo 512 MB Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3870 DirectX Versão 9.0 Armazenamento 12 GB

A história do título engloba o arco das Doze Casas do Zodíaco até as batalhas de Hades. Durante a gameplay, o jogador pode observar variações, combos aéreos, golpes especiais e muita estratégia. Saint Seiya: Soldiers' Soul é um jogo que roda muito bem em PC fraco e que deve levar diversão tanto para fãs da série como para aqueles que querem jogar um bom game de luta em estilo anime.

5. Digimon Survive

Digimon é uma franquia que se iniciou no final da década de 90 com brinquedos, animes e jogos eletrônicos. Quanto aos games, muitos deles foram lançados com o passar dos anos, mantendo a série bastante ativa no PC e nos consoles. Entre eles, Digimon Survive, jogo de 2022 desenvolvido pela HYDE, Inc, que mescla um romance visual com RPG tático. Bastante recente, o título pode ser jogado no mínimo de forma satisfatória em computadores mais fracos.

Digimon Survive – Requisitos Mínimos Sistema Operacional Windows 10 64-bit Processador Intel Core i3 6300 / AMD FX-4350 Memória 8 GB de RAM Placa de vídeo Nvidia GeForce GT 1030 / AMD Radeon HD 7850 Armazenamento 15 GB

Digimon Survive conta a história de Takuma Momozuka, protagonista que se perde em um passeio de escola e é transportado para o mundo dos Digimons. Para voltar para casa, é necessário explorar esse mundo cheio de segredos e fazer com que Digimons se juntem à equipe para batalhar. Outro detalhe interessante é que as escolhas do jogador durante a gameplay afetarão o destino e a evolução do próprio Digimon.

A famosa franquia "Tales", que hoje pertence à Bandai Namco, teve início em 1995 com o título Tales of Phantasia, de Super Famicom. Em 2003, porém, foi lançado para GameCube o título que mais ajudou a popularizar a série: Tales of Symphonia. Assim, em 2016, uma versão para PC do game foi disponibilizada e deu oportunidade para muito mais jogadores, incluindo aqueles sem um PC de última geração, a conhecerem um pouco da franquia.

Tales of Symphonia – Requisitos Mínimos Sistema Operacional Windows Vista 32/64 Processador Intel Core 2 Duo 2.4 / AMD Athlon 64 X2 5200+, 2.6GHz Memória 1 GB de RAM Placa de Vídeo Nvideo GeForce 8800GT / ATI Radeon HD 4830 DirectX Versão 9.0 Armazenamento 7 GB

Tales of Symphonia é descrito pela própria desenvolvedora como uma aventura épica, de enredo emocionante, protagonizado pelo jovem Lloyd Irving. Foi o sistema de batalha em tempo real que mais ajudou o game a conquistar popularidade, atraindo principalmente aqueles que não gostam ou não se importam tanto com o gênero RPG.

7. Persona 4 Golden

Originalmente, Persona 4 foi lançado pela Atlus em 2008 ainda para Playstation 2. Como se espera desta franquia de RPG tão popular, Persona 4 foi aclamado pela crítica, tendo sido elogiado por sua excelente trama, personagens bem desenvolvidos, trilha sonora e gameplay. Por isso, em 2012, uma versão mais aprimorada do jogo, chamada de Persona 4 Golden, foi lançada para o console portátil da Sony, o Playstation Vita. Essa mesma versão viria a ser lançada para PC somente em 2020, dando a oportunidade para mais pessoas conhecerem a obra.

Persona 4 Golden – Requisitos Mínimos Sistema Operacional Windows 8.1 Processador Intel Core 2 Duo E8400 / AMD Phenom II X2 550 Memória 2 GB de RAM Placa de vídeo Nvidia GeForce GTS 450 / AMD Radeon HD 5770 DirectX Versão 11 Armazenamento 14 GB

Em comparação com Persona 4, a versão Golden conta com gráficos superiores e mais adições ao enredo, aumentando o conteúdo e, consequentemente, o tempo de jogo. O título é considerado como um dos melhores RPGs da história, sendo uma compra muito recomendada para os fãs do gênero. Vale destacar que a fama deste título foi tanta que ele chegou a ganhar até duas versões em forma de jogo de luta, Persona 4 Arena e Persona 4 Arena Ultimax, com a última lançada em 2022.

8. Jigoku Kisetsukan: Sense of the Season

Jigoku Kisetsukan: Sense of the Season é mais um game gratuito da lista. O título é bastante inspirado nos games da série Touhou Project, que são basicamente shmups de bullet hell. Trata-se de um gênero que coloca o jogador para controlar uma nave ou um personagem que precisa derrotar seus inimigos enquanto desviam de uma tempestade de projéteis, testando suas reações e paciência para sobreviver com pouco espaço no cenário.

Jigoku Kisetsukan: Sense of the Season – Requisitos Mínimos Sistema Operacional Windows XP Processador 1.6 GHz (Clock) Memória 1 GB de RAM Placa de Vídeo Suporte para DirectX 9.0c DirectX Versão 9.0c Armazenamento 183 MB

O título indie foi desenvolvido e distribuído pela Emad no ano de 2015. A arte das personagens foca no estilo de animação japonesa, o que fica evidente em telas de diálogo que contam a história do game. Na gameplay, são seis personagens jogáveis, cada uma com seu enredo e chefe final próprio.

O jogo pode assustar aqueles que não estão acostumados com bullet hell, mas ele conta com quatro dificuldades diferentes, garantindo uma agradável experiência, tanto para novatos como para hardcores no gênero.

9. Lost Ruins

Seguindo a tendência dos jogos Metroidvania, Lost Ruins aparece como mais uma opção de jogo de exploração. Disponível desde maio de 2021 e desenvolvido pela ALTARI GAMES, o título é um independente side-scroller 2D no qual o jogador controla uma jovem estudante que acordou sem memória em um uma perigosa masmorra. Após ter sido salva por uma feiticeira chamada Beatrice, ela parte para encarar monstros bizarros utilizando armas brancas e magias.

Lost Ruins – Requisitos Mínimos Sistema Operacional Windows 7 Processador 1.6 GHz (Clock) Memória 2 GB de RAM Placa de Vídeo 512 MB DirectX Versão 11 Armazenamento 600 MB

Lost Ruins é um jogo que utiliza pixel art nos gráficos, levando visuais bonitos e animações bem trabalhadas. Como um bom Metroidvania, ele leva o jogador a explorar bastante o mapa, agregando ao fator replay. Destaca-se também as variedades de combinações de ataques para utilizar, entre armas e magias.

Dragon Ball FighterZ é um dos nomes mais populares entre os jogos de luta no momento. Lançado em janeiro de 2018 e desenvolvido pela Arc System Works —vmesma empresa por trás das franquias Guilty Gear e BlazBlue —, o título é quase obrigatório nos principais torneios de jogos de luta do mundo, como a Evolution Championship Series (EVO). Isso se dá porque ele carrega o estilo conhecido como "anime fighter" com uma fórmula bastante original, o que o diferencia de outros nomes do mercado.

Dragon Ball FighterZ – Requisitos Mínimos Sistema Operacional Windoes 7/8/10 (64-bit) Processador AMD FX-4350, 4.2 GHz/ Intel Core i5 3470, 3,20 GHz Memória 4 GB de RAM Placa de Vídeo Radeon HD 6870, 1 GB / GeForce GTX 650 Ti, 1GB DirectX Versão 11 Armazenamento 6 GB de espaço disponível Placa de Som Placa de som compatível com DirectX ou chipset integrado

Um game deste tipo poderia exigir muito de seu PC, ainda mais com um visual tão atraente. Porém, para jogar Dragon Ball FighterZ, não há necessidade de peças de última geração. Com isso, trata-se de um título obrigatório para quem não possui um PC tão potente e gosta de jogos de luta e de Dragon Ball.

O estilo de montar trios de personagens do anime, a possibilidade de executar combos longos, auxiliados com assistências de sua equipe, o evidente carinho voltado para os fãs da série e uma história original fazem de Dragon Ball FighterZ um jogo a se considerar em sua biblioteca de jogos.

