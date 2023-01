10 jogos que se passam em um futuro distópico e você precisa conhecer

Os futuros distópicos são tema recorrente em séries, filmes e livros, mas também nos jogos eletrônicos. Como têm grande capacidade imersiva, esse tipo de ambientação pode ficar especialmente desesperadora a depender da gameplay. Em títulos populares, como The Last of Us e Death Stranding , por exemplo, os jogadores se deparam com sociedades em colapso por conta de doenças ou guerras.

Por sua vez, outras obras reconhecidas, como Cyberpunk 2077 e Detroit: Become Human, mostram cenários futuristas dominados por megacorporações, desigualdade e violência urbana. Pensando nisso, o TechTudo preparou um lista com esses e mais games ambientados em futuros distópicos. Confira a seguir detalhes sobre história, gameplay e plataformas em que estão disponíveis.

1 de 11 The Last of Us conta a história de Joel e Ellie, uma jovem que pode ser a chave para salvar a humanidade — Foto: Reprodução/PlayStation Blog The Last of Us conta a história de Joel e Ellie, uma jovem que pode ser a chave para salvar a humanidade — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

👉 The Last Of Us tem para Xbox? Descubra no Fórum do TechTudo

Detroit: Become Human (2018) apresenta um mundo futurista onde máquinas já substituíram os humanos em muitas tarefas diárias. Porém, as coisas saem do controle quando androides adquirem consciência e iniciam uma revolução. Seguindo a tradição de jogos da Quantic Dream, como Heavy Rain e Beyond: Two Souls, as decisões e ações dos jogadores definem se os rebeldes seguirão um caminho pacifista ou violento.

2 de 11 Em Detroit: Become Human jogadores acompanham a história de três androides em meio a um período de revolução — Foto: Reprodução/Steam Em Detroit: Become Human jogadores acompanham a história de três androides em meio a um período de revolução — Foto: Reprodução/Steam

2. Tom Clancy's The Division

Em Tom Clancy's The Division (2016), você assume o papel de um agente em um mundo devastado por Green Poison, uma potente variante de varíola criada por um terrorista ambiental. O seu objetivo é recuperar o controle de Nova York, repleta de facções de mercenários e bandidos. Para isso, porém, é preciso modificar e aperfeiçoar equipamentos, armas e habilidades.

3 de 11 The Division traz um belo mundo aberto porém também caótico em seu multiplayer online — Foto: Reprodução/Steam The Division traz um belo mundo aberto porém também caótico em seu multiplayer online — Foto: Reprodução/Steam

Baseado na série de filmes protagonizados por Mel Gibson, Mad Max coloca o jogador na pele do “herói das estradas”, enquanto ele se aventura pelos desertos para sobreviver. Nesse mundo distópico devastado, recursos naturais como água e gasolina são raros, e gangues em carros e motos bizarros espalham violência. Por isso, para sobreviver, você terá que eliminar qualquer inimigo que aparece em combates de carros insanos.

O jogo de mundo aberto foi produzido pela Avalanche Studios e lançado pela Warner Bros. Games em 2015 para PS4,Xbox One e PC (via Steam, GOG e Nuuvem).

4 de 11 Mad Max é um game de ação baseado na série de filmes protagonizados por Mel Gibson — Foto: Reprodução/Steam Mad Max é um game de ação baseado na série de filmes protagonizados por Mel Gibson — Foto: Reprodução/Steam

O famoso “jogo do gato”, da Annapurna Interactive, se passa muitos anos à frente, em uma realidade cyberpunk onde não existem mais humanos. Na pele do bichano perdido, o jogador deve explorar uma cidade futurista habitada por robôs, que um dia foi uma fortaleza para a nossa espécie. Assim, cabe ao player explorar o local, ao passo que resolve quebra-cabeças que envolvem derrubar objetos e escalar plataformas.

Desenvolvido pelo estúdio BlueTwelve, Stray (2022) está disponível para PS4, PlayStation 5 (PS5) e PC (via Steam). Além disso, está no catálogo da PS Plus, nos níveis Extra e Deluxe.

5 de 11 Na pele do bichano perdido, explore uma cidade futurista habitada por robôs em Stray — Foto: Divulgação/Sony Na pele do bichano perdido, explore uma cidade futurista habitada por robôs em Stray — Foto: Divulgação/Sony

Game de ação da produtora Naughty Dog, The Last of Us (2013) conquistou crítica e público com gráficos e narrativa bem desenvolvidos. Ambientado em 2033, o jogo retrata um cenário distópico no qual grande parte da humanidade foi infectada por um fungo e transformada em perigosas criaturas "zumbificadas". Numa sociedade em ruínas, o jogador acompanha a história de Joel, cuja missão é cruzar os EUA com a jovem Ellie, que pode ser a chave para descobrir a cura da infecção.

6 de 11 The Last of Us retrata um futuro distópico no qual grande parte da humanidade foi transformada em perigosas criaturas. — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins The Last of Us retrata um futuro distópico no qual grande parte da humanidade foi transformada em perigosas criaturas. — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Observer (2017) é um jogo de terror psicológico com temática cyberpunk desenvolvido pela Bloober Team SA, mesma produtora do terror Layers of Fear. No ano de 2084, sob a pele do detetive neural Daniel Lazarski, seu trabalho é hackear e invadir a mente de suspeitos de crimes para interrogá-los em busca de pistas. No entanto, isso também o leva a enfrentar seus maiores medos, em busca de seu filho desaparecido.

7 de 11 Observer é um game de terror psicológico sobre um detetive que invade a mente dos suspeitos — Foto: Reprodução/Steam Observer é um game de terror psicológico sobre um detetive que invade a mente dos suspeitos — Foto: Reprodução/Steam

Desenvolvido pela CD Projekt Red, mesma criadora de The Witcher 3: Wild Hunt, esse RPG de mundo aberto retrata um futuro distópico na violenta metrópole de Night City — controlada por grandes corporações. Nele, é possível personalizar totalmente o protagonista com escolhas de gênero, classe e até próteses mecânicas que melhoram seus atributos. Além disso, cada decisão pode afetar o enredo, levando a finais distintos.

8 de 11 Cyberpunk 2077 retrata um futuro distópico em uma metrópole de Night City controlada por grandes corporações — Foto: Divulgação/Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 retrata um futuro distópico em uma metrópole de Night City controlada por grandes corporações — Foto: Divulgação/Cyberpunk 2077

Desenvolvido pela Platinum Games e publicado pela Square Enix, Nier: Automata (2017) é um RPG de ação ambientado em um futuro pós-apocalíptico no qual seres de outro mundo invadiram a Terra e expulsaram os humanos. No papel dos androides 2B, 9S e A2, a sua missão é retomar o controle do planeta derrotando máquinas gigantes no melhor estilo hack'n slash.

Além disso, a história também se destaca por oferecer um total de 26 finais diferentes, que vão depender das ações dos players. É possível baixar e jogar o título no PS4, Xbox One e PC (via Steam).

9 de 11 Nier: Automata é um game de ação frenético no estilo tradicional da Platinum Games com uma história profunda — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store Nier: Automata é um game de ação frenético no estilo tradicional da Platinum Games com uma história profunda — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Em Death Stranding (2019), Sam Bridges (interpretado por Norman Reedus) é um entregador cujo papel é carregar itens essenciais para a sobrevivência da humanidade — que vive isolada em abrigos após um evento misterioso que rompeu a barreira entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Para cumprir esse propósito, o jogador deve atravessar terrenos difíceis, enfrentando criaturas sobrenaturais pelo caminho.

Idealizado por Hideo Kojima, responsável por clássicos como Metal Gear Solid e P.T., o game pode ser jogado nos consoles PS4, PS5 e no PC (via Steam e Epic Games Store) e está disponível na PS Plus. Além disso, uma sequência foi anunciada durante o The Game Awards 2022.

10 de 11 Em Death Stranding, atravesse terrenos difíceis, enfrentando criaturas sobrenaturais pelo caminho — Foto: Reprodução/Gamescom 2021 Em Death Stranding, atravesse terrenos difíceis, enfrentando criaturas sobrenaturais pelo caminho — Foto: Reprodução/Gamescom 2021

Lançado em 2017, Horizon Zero Dawn (2017) é uma obra da Guerrilla Games que se passa centenas de anos no futuro, em um mundo aberto distópico dominado por máquinas colossais que lembram criaturas pré-históricas. No game, você assume o controle de Aloy — que, após ser atacada por inimigos misteriosos, decide enfrentar os perigos da natureza para descobrir suas origens, relacionadas aos seres mecânicos de alguma maneira.