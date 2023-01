10 melhores animes do estúdio MAPPA, segundo o IMDb

O estúdio MAPPA tem ganhado muito destaque nos últimos anos, colecionando títulos aclamados pelo público, como Attack on Titan e Jujutsu Kaisen. Fundado pelo também co-fundador do tradicional estúdio Madhouse Masao Maruyama em 2011, a sigla MAPPA significa Maruyama Animation Produce Project Association. Desde então, mais de 50 projetos de animação, incluindo temporadas de animes para TV e streaming e filmes foram lançados.

O TechTudo selecionou os dez melhores animes do MAPPA segundo o site especializado IMDb. Na lista, títulos que abordam questões existenciais junto à ação típica de animações japonesas de sucesso marcam presença. Confira, a seguir, informações como sinopse, quantidade de episódios e streaming em que estão disponíveis.

2 de 12 Jujutsu Kaisen, lançado em 2020, é um dos maiores sucessos do estúdio MAPPA — Foto: Reprodução/IMDb Jujutsu Kaisen, lançado em 2020, é um dos maiores sucessos do estúdio MAPPA — Foto: Reprodução/IMDb

10. Inuyashiki - 7,7

O décimo título desta lista é de uma obra que carrega o nome de seu protagonista. Ichirou Inuyashiki é um homem de 58 anos que, além de sofrer com a indiferença da própria família, descobre que só tem mais três meses de vida devido a um câncer de estômago. Após correr para um campo próximo onde abraça seu cachorro para chorar, ele percebe uma estranha figura em sua frente e é envolvido em uma luz brilhante, poeira e fumaça. Quando acorda, Ichirou descobre que renasceu como uma arma mecanizada, vestindo a pele de seu antigo eu.

A obra foi lançada em 2017, baseada na série de mangás de ficção científica escrita e ilustrada por Hiroya Oku. Todos os 10 volumes do título original foram adaptados em 11 episódios disponíveis na Amazon Prime Video, uma boa notícia para aqueles que gostam de obras curtas e já finalizadas. No IMDb, sua nota é 7,7.

3 de 12 Em Inuyashiki, Ichirou é um protagonista desiludido que renasce no corpo de uma arma mecanizada — Foto: Reprodução/IMDb Em Inuyashiki, Ichirou é um protagonista desiludido que renasce no corpo de uma arma mecanizada — Foto: Reprodução/IMDb

9. Dorohedoro - 8,1

Nesta obra, espectadores acompanham Caiman, um homem transformado em réptil por um feiticeiro e que faz parte dos habitantes de Hole, um distrito decrépito e subjugado pelos usuários de magia, parte mais alta da sociedade. A população do lugar é assassinada e usada para experimentos a todo o momento, e Caiman é um dos poucos que faz resistência a isso. Dorohedoro fala sobre a busca incessante do protagonista por respostas, em que os usuários de magia são sua única pista para que sua vida volte ao normal.

Lançada em 2020, a adaptação baseada nos mangás de fantasia escritos e ilustrados por Q Hayashida conta com 12 episódios e está disponível na Netflix. Apesar de mais de dois anos terem se passado, ainda não foram divulgadas informações sobre uma nova temporada. No IMDb, sua nota é 8,1.

4 de 12 Em Dorohedoro, Caiman é um homem que teve sua cabeça transformada em um lagarto por um feiticeiro — Foto: Reprodução/IMDb Em Dorohedoro, Caiman é um homem que teve sua cabeça transformada em um lagarto por um feiticeiro — Foto: Reprodução/IMDb

8. Banana Fish - 8,2

Banana Fish é outra ótima opção para o público que prefere obras finalizadas. Na trama, ambientada nas ruas de Nova York dos anos 80, conhecemos Ash Lynx, um garoto criado pelo mafioso Dino ‘Papa’ Golzine e que se tornou líder de sua própria gangue. Após uma série misteriosa de assassinatos, Ash passa a investigar o tal “Banana Fish”, nome que seu irmão mais velho dizia com frequência desde que voltou da Guerra do Iraque.

O título foi lançado em 2018, mais de 20 anos após a aclamada série de mangás em que foi baseado, escrita por Akimi Yoshida. A única temporada da animação adapta todos os capítulos em 24 episódios e pode ser conferida na Amazon Prime Video. Sua nota no IMDb é 8,2.

5 de 12 Em Banana Fish, Ash é um órfão que se torna líder de sua própria gangue — Foto: Reprodução/Amazon Prime Video Em Banana Fish, Ash é um órfão que se torna líder de sua própria gangue — Foto: Reprodução/Amazon Prime Video

7. Yuri!!! On Ice - 8,3

Yuri!!! On Ice é um anime de patinação artística, criado por Sayo Yamamoto e Mitsuro Kubo. Na trama, o patinador japonês Yuri Katsuki enfrenta uma fase difícil quando seu ídolo, o renomado atleta russo Victor Nikiforov, abre mão de participar do Grande Prêmio de Patinação Artística para ser seu treinador e recuperar sua confiança. A obra mistura o drama típico do gênero focado em esportes com comédia e o romance desenvolvido entre ambos os protagonistas.

Lançado em 2016, Yuri!!! On Ice conta com 12 episódios e pode ser conferido na Crunchyroll. A série terá ainda um filme, Yuri on Ice the Movie: Ice Adolescence, que já tem trailer desde 2020, mas ainda segue sem data definida para estreia. No IMDb, a nota da obra é 8,3.

6 de 12 Em Yuri!!! On Ice, Yuri Katsuki precisa recuperar sua confiança como patinador artístico — Foto: Reprodução/IMDb Em Yuri!!! On Ice, Yuri Katsuki precisa recuperar sua confiança como patinador artístico — Foto: Reprodução/IMDb

6. Dororo - 8,3

Apesar de levar o nome de Dororo, personagem que acompanha o protagonista em sua jornada, a história do anime é focada em Hyakkimaru, cujo corpo recém-nascido foi entregue a 48 demônios em troca de poder. Criado por um artesão que faz peças de madeira para substituir seus membros, Hyakkimaru cresce e parte em busca de recuperar aquilo que lhe pertence. Dororo, uma criança órfã que teve os pais assassinados, passa a ajudá-lo em seu plano.

Lançada em 2019, a obra é a terceira adaptação da série de mangás escrita e ilustrada por Osamu Tezuka, em 1967. Com temporada única de 24 episódios disponíveis na Amazon Prime Video, Dororo venceu a categoria melhor design de personagem na Crunchyroll Anime Awards 2020. Sua nota é 8,3 no IMDb.

7 de 12 Hyakkimaru inicia uma jornada para recuperar as partes de seu corpo e Dororo decide ajudá-lo — Foto: Reprodução/IMDb Hyakkimaru inicia uma jornada para recuperar as partes de seu corpo e Dororo decide ajudá-lo — Foto: Reprodução/IMDb

5. Jujutsu Kaisen - 8,6

Um dos maiores sucessos recentes do estúdio MAPPA é, com certeza, Jujutsu Kaisen. Na história, o adolescente Yuji Itadori engole um objeto amaldiçoado e passa a dividir o corpo com Sukuna, o rei das maldições. Para conseguir se exorcizar, ele conta com a ajuda de seu professor, o poderoso Satoru Gojo, e seus companheiros de equipe Fushiguro e Nobara, para entrar em uma escola de feiticeiros e controlar os novos poderes.

Com primeira temporada lançada em 2020, a obra é uma adaptação da ainda não finalizada série escrita e ilustrada por Gege Akutami, que aguarda pelo lançamento do seu 20º volume em agosto de 2023. Além dos primeiros 25 episódios disponíveis na Crunchyroll, um filme foi lançado em 2021, adaptando o enredo do mangá 0, cujos eventos acontecem antes do início da jornada de Itadori. A segunda temporada está prevista para julho deste ano. No IMDb, a nota do anime é de 8,6.

8 de 12 Em Jujutsu Kaisen, Itadori aprende a lidar com seus poderes para conseguir exorcizar Sukuna de seu corpo — Foto: Reprodução/IMDb Em Jujutsu Kaisen, Itadori aprende a lidar com seus poderes para conseguir exorcizar Sukuna de seu corpo — Foto: Reprodução/IMDb

4. Hajime No Ippo: Rising - 8,7

Outra aclamada obra focada em esportes é Hajime No Ippo: Rising, dessa vez abordando o mundo do boxe profissional. Na trama, o campeão peso-pena japonês Makunouchi Ippo defende seu cinturão enquanto aprende a lidar com o próprio orgulho e descobre o verdadeiro significado de ser forte. Essa é a terceira temporada do anime, feito pelo MAPPA em colaboração com o estúdio Madhouse, responsável pelas duas anteriores.

Baseada na série de mangás criada por George Morikawa e publicada durante 30 anos desde 1989, a temporada lançada em 2013 conta com 25 episódios e está disponível na Crunchyroll. Além do anime, um filme chamado Hajime No Ippo: Champion Road foi lançado em 2003. A nota da animação no IMDb é de 8,7.

9 de 12 Hajime No Ippo: Rising é a terceira temporada da obra que acompanha a jornada do campeão peso-pena japonês Makunouchi Ippo — Foto: Reprodução/IMDb Hajime No Ippo: Rising é a terceira temporada da obra que acompanha a jornada do campeão peso-pena japonês Makunouchi Ippo — Foto: Reprodução/IMDb

3. Chainsaw Man - 8,7

Chainsaw Man foi uma das grandes estreias do estúdio MAPPA em 2022 e é um dos seus mais recentes sucessos. O protagonista da história, Denji, assina um contrato que o funde com um demônio canino chamado Pochita, o que o torna capaz de transformar partes de seu corpo em motosserras. A partir disso, Denji passa a fazer parte dos Caçadores de Demônios da Segurança Pública, uma agência governamental focada na luta contra monstros que ameaçam o Japão.

A animação é baseada na série de mangás escrita e ilustrada por Tatsuki Fujimoto, com seu primeiro arco completo em 11 volumes, mas com a continuação da trama ainda em publicação. A primeira temporada conta com 12 episódios e pode ser conferida na Crunchyroll. Com enorme aprovação do público e da crítica, o anime tem nota 8,7 no IMDb, sendo a 199ª série melhor avaliada do site.

10 de 12 Chainsaw Man foi uma das estreias mais esperadas do MAPPA em 2022 — Foto: Divulgação/MAPPA Chainsaw Man foi uma das estreias mais esperadas do MAPPA em 2022 — Foto: Divulgação/MAPPA

2. Vinland Saga - 8,8

Vinland Saga é o lançamento mais recente do MAPPA, e chegou à Netflix e Crunchyroll na última segunda-feira (9). Nele, o pequeno Thorfinn, inicialmente deslumbrado pela ilusão de grandeza da guerra, muda completamente quando é obrigado a conviver com o assassino de seu pai para obter sua vingança em um duelo, como um honrado guerreiro vinking.

A obra é uma adaptação da série de mangás de Makoto Yukimura, baseada em eventos históricos reais das invasões dinamarquesas na Inglaterra do século XI. Sua primeira temporada, produzida pelo WIT studio, conta com 24 episódios. O título recebeu nove indicações no Crunchyroll Anime Awards 2020, conquistando o prêmio na categoria melhor drama. No IMDb, sua avaliação é de 8,8, sendo a 101ª série melhor avaliada do site.

11 de 12 A segunda temporada de Vinland Saga chegou à Netflix e Crunchyroll em 9 de janeiro — Foto: Reprodução/IMDb A segunda temporada de Vinland Saga chegou à Netflix e Crunchyroll em 9 de janeiro — Foto: Reprodução/IMDb

1. Attack on Titan - 9,0

Attack on Titan é o sucesso mais aclamado do estúdio MAPPA e dos títulos de animes em geral. Na trama, depois que sua mãe é morta e sua cidade é completamente dizimada por titãs, Eren Jaeger promete matar todas as criaturas que, há 100 anos, impediam a humanidade de sair das muralhas. As três primeiras temporadas da animação foram produzidas pelo WIT studio, e a temporada final, de responsabilidade do MAPPA, aguarda o lançamento de sua terceira e última parte em 2023.

Baseada na série de mangás de Hajime Isayama, toda a animação já conta com 97 episódios e pode ser conferida no Crunchyroll. A obra já conquistou seis vitórias em três edições do Crunchyroll Anime Awards, entre elas melhor antagonista e anime do ano, ambos em 2022. No IMDb, sua avaliação é incrivelmente positiva, tendo nota 9,0 e sendo a 27ª série melhor avaliada do site.

12 de 12 A temporada final de Attack on Titan é o título mais aclamado do MAPPA — Foto: Divulgação/Crunchyroll A temporada final de Attack on Titan é o título mais aclamado do MAPPA — Foto: Divulgação/Crunchyroll