10 melhores jogos de PlayStation 2 de todos os tempos

Jogos de PlayStation 2 (PS2) são muito visados na comunidade de fãs de games eletrônicos. Isso porque foi no console de sexta geração mais vendido da história, que conta com 157 milhões de unidades vendidas, que os títulos mais clássicos da indústria se consagraram. Entre eles, as franquias God of War , Devil May Cry e Bully , além de sequências de produções que, na época, já estavam consolidadas no mercado, como Resident Evil 4 e Silent Hill 2. Nesse sentido, ao considerar a vasta e forte biblioteca do videogame, pode ser difícil escolher quais são as principais opções.

Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista dos 10 melhores jogos de PlayStation 2. A seleção foi feita de acordo com o Top 200 do Metacritic, portal que reúne notas da crítica especializada e dos jogadores para criar rankings. Confira a seguir.

1. Resident Evil 4

Resident Evil 4 chegou em 2005 correndo um grande risco de modificar a fórmula que, até então, vinha funcionando na franquia da Capcom. O estilo de survival horror, com o terror sendo explorado ao extremo e recursos baixíssimos, obrigando o jogador a saber economizá-los, foi deixado um pouco de lado com o intuito de criar o espaço para a introdução de mais elementos de ação.

Ainda, outra mudança trazida pelo game que também vale ressaltar, é a troca da câmera fixa por uma câmera em terceira pessoa (over the shoulder), que viria a ser marca registrada dos jogos seguintes. A decisão da Capcom deu certo, e o quarto jogo da franquia foi um estrondoso sucesso, conquistando diversas premiações no ano de seu lançamento.

A história de Resident Evil 4 conta com o já conhecido Leon Kennedy como protagonista. Sua missão é viajar até uma vila na Espanha para salvar Ashley Graham, a filha do presidente dos Estados Unidos que foi sequestrada, enquanto luta contra as pessoas controladas pelo parasita Las Plagas. O enredo e todo o conjunto de Resident Evil 4 concederam a ele a nota 96 no Metacritic, e, não à toa, o game receberá um remake em 2023.

2. Grand Theft Auto: San Andreas

GTA: San Andreas foi desenvolvido pela Rockstar Games e apareceu em 2004 para PlayStation 2 causando um verdadeiro alvoroço entre fãs da franquia e gamers de primeira viagem. Carl "CJ" Johnson é o protagonista do jogo, que precisa lidar com uma cidade que se encontra em seus piores momentos devido à uma guerra de gangues e corrupção. Nesse caminho, CJ é acusado de homicídio, levando-o a uma aventura por San Andreas para salvar sua família e tomar o controle das ruas.

O jogo conta com visão em terceira pessoa e é focado em um estilo de ação e aventura com alguns elementos de RPG, como é possível observar na possibilidade de evoluir determinadas habilidades do protagonista. Ainda, a quantidade de conteúdo no game é gigantesca, rendendo horas de jogatina. Por essas e outras razões, o título foi muito aclamado pela crítica e pelo público, chegando à nota 95 no Metacritic.

3. Devil May Cry

Devil May Cry, da Capcom, foi lançado no dia 23 de agosto de 2001. Curiosamente, o título focado nos gêneros hack'n slash e ação teve o começo de seu desenvolvimento voltado para ser a sequência de Resident Evil. Porém, como já é possível imaginar, o protótipo inicial do survivor horror começou a se afastar muito mais do que o esperado de sua proposta original, e a Capcom optou por aproveitar as boas ideias para desenvolver um novo game.

O jogo é protagonizado por Dante, um investigador meio-humano e meio-demônio que busca vingança pelas mortes de sua mãe e de seu irmão. Para isso, ele encara o reino dos demônios munido da espada de seu pai, o demônio Sparda. Devil May Cry apresenta uma gameplay cativante para os sedentos por ação, com combates rápidos, variedade de ataques, elementos de puzzles, exploração e recursos interessantes para evitar o dano de inimigos. Assim, ele garantiu nota 94 no Metacritic.

4. God of War

A franquia God of War se iniciou em 2005 e se tornou um dos principais nomes quando o assunto é Playstation. Desenvolvido pela Santa Monica Studio, o jogo conta a história de Kratos, um guerreiro espartano que se tornou servo de Ares, o Deus da Guerra na mitologia grega, para sobreviver e salvar a vida de seu exército. Então, após travar várias guerras a mando do líder, Kratos renunciou à promessa de servidão e jurou vingança depois que o Deus o fez assassinar sua própria família.

God of War mistura o estilo de ação e aventura com hack'n slash, destancado-se principalmente pelos gráficos excelentes com relação à época e o uso das Lâminas do Caos e outras poderosas armas pelo protagonista. Além disso, combates com altas doses de violência e um enredo muito interessante focado na mitologia grega são motivos pelos quais o título adquiriu uma legião de fãs. Sua nota no Metacritic é de 94.

5. Metal Gear Solid 3: Subsistence

Famosa franquia dirigida por Hideo Kojima, Metal Gear Solid ganhou seu terceiro jogo em 2004, com Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Entre 2005 e 2006, o jogo ainda viria a receber um relançamento, Metal Gear Solid 3: Subsistence, uma versão aprimorada com melhor ângulo de câmera e até modo online no PlayStation 2.

O jogo carrega a mesma fórmula dos anteriores, na qual o protagonista precisa se movimentar sorrateiramente por um ambiente hostil e recheado de inimigos. O objetivo na história, que se passa na década de 60, é encontrar informações sobre o "Metal Gear", uma arma com capacidade nuclear.

Metal Gear Solid 3 agradou jogadores e crítica e foi colocado como bastante superior ao seu antecessor, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. A razão se deu, em especial, pelo seu protagonista, Naked Snake, que lembrava muito mais o querido Solid Snake do que Raiden, protagonista do segundo jogo que gerou opiniões divididas dos fãs. Além da excelente gameplay, o título, que tem nota 94, ainda conta com um ótimo trabalho em suas cinemáticas.

6. Final Fantasy XII

Final Fantasy XII chegou ao PlayStation 2 em março de 2006 e não demorou para os fãs da franquia da Square Enix notarem uma série de inovações em relação a jogos anteriores. Entre elas, o mundo quase totalmente aberto, já que, até então, os enredos dos games anteriores obrigavam jogadores a seguirem caminhos lineares para avançar na história.

A narrativa de Final Fantasy XII se passa em Ivalice, mundo este que já apareceu no spin-off Final Fantasy Tactics e em Vagrant Story. O protagonista é Vaan, um jovem que sonha em ser um pirata do céu. Ele observa as invasões a reinos, mortes de pessoas importantes e se vê envolvido nessa batalha de poder quando conhece a Princesa Ashe. É uma história bastante rica e envolvente, que conquistou críticos e jogadores a ponto de obter 92 no Metacritic.

7. Prince of Persia: The Sands of Time

A franquia Prince of Persia teve início no final da década de 80, fazendo a alegria principalmente dos usuários de MS-DOS. Apesar de ter tido uma experiência em 3D em 1999, a franquia só se encontrou nesse estilo em 2003, com o lançamento de Prince of Persia The Sands of Time, desenvolvido pela Ubisoft.

A história foca na batalha de um príncipe sem nome que busca impedir os planos malignos de um Vizir traidor, que cria um grande caos ao liberar as areias do tempo. Falando nisto, a narrativa de Sands of Time é amplamente elogiada, graças ao desenvolvimento do príncipe e demais personagens, e a forma como cada cutscene criava um grande impacto.

Porém, o que provavelmente mais chamava a atenção dos jogadores era a divertida gameplay com plataformas e sequências de corridas pelas paredes. Assim, com mecânicas de combate extensas e quebra-cabeças bem elaborados, The Sands of Time garantiu nota 92 no Metacritic. Cabe ressaltar que a Ubisoft chegou a anunciar um remake em 2020, mas o lançamento foi adiado e uma nova data não foi confirmada.

8. Shadow of the Colossus

O misterioso Shadow of the Colossus não poderia faltar na lista. Lançado pela Team Ico em 2005, o jogo conta a história do jovem Wunder, que precisa encarar criaturas colossais para salvar sua amada. Diferentemente de jogos mais tradicionais, nos quais é preciso encarar inimigos menores antes de chegar aos "chefes", Shadow of the Colossus tem a proposta de fazer jogadores enfrentarem apenas as criaturas principais.

Essa e outras inovações trazidas pelo game lhe renderam o título de "obrigatório para qualquer detentor de PS2", atribuído tanto pela crítica especializada quanto pelos jogadores. Assim, embora tenha recebido algumas reclamações em relação aos controles, à câmera e ao fator replay, os pontos positivos se sobressaíram e renderam nota 91 no Metacritic.

9. Silent Hill 2

O survival horror da Konami para PlayStation 2 foi lançado em setembro de 2001. O jogo conta a história de James Sunderland, um homem que recebe uma carta de sua falecida esposa e viaja para Silent Hill com o objetivo de descobrir o paradeiro dela. Assim como no primeiro jogo da franquia, a sequência conta com câmera em terceira pessoa, um cenário que passa a sensação de abandono e monstros que os jogadores não viram nem em seus piores pesadelos.

O salto de qualidade do PlayStation para o PlayStation 2 foi nítido, evoluindo tanto na parte gráfica como na parte técnica. Ainda, a atmosfera, o terror psicológico, a trilha sonora, os quebra-cabeças e uma história com plot twists de deixar o jogador de queixo caído, completam a receita para Silent Hill 2 estar entre os melhores jogos de PS2 e chegar à nota 89 no Metacritc. Vale destacar que o jogo também receberá um remake em 2023 para Playstation 5 (PS5) e PC.

10. Bully

"A pior escola dos Estados Unidos, cujos antigos alunos são traficantes de armas e serial killers, reúne a verdadeira escória". É assim que o protagonista de Bully, James "Jimmy" Hopkins, define a Bullworth Academy, o internato que seus pais o deixaram após ele ser expulso de sete escolas. Assim, no game, o jogador controla Jimmy e precisa cumprir missões para obter respeito entre os grupos de alunos e assumir o controle da escola.

O game lançado em 2006 foi desenvolvido pela Rockstar Games, mesma criadora da franquia Grand Theft Auto. Nesse sentido, é possível ver algumas similaridades na gameplay, embora Bully apareça como um jogo mais simples e "um pouco menos polêmico" que GTA. Ainda assim, sua criatividade e variedade de conteúdo ganharam muitos fãs no PlayStation 2, o que fez o jogo garantir nota 87 no Metacritic.