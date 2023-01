10 séries aclamadas pelo público que vão finalizar em 2023

Um novo ano chega e com ele novos filmes, séries e temporadas. Mas também, novos ciclos se encerram no mundo da televisão. Os finais das séries, mais que finalizar a história de uma temporada, são esperados por preencherem todas as lacunas que se criaram ou deixaram ao longo da história. Nesta lista, o TechTudo apresenta 10 produções que encerram suas trajetórias em 2023, além do que esperar nas últimas temporadas, elenco, notas e onde assistir. Entre elas estão Stranger Things , Manifest, Eu Nunca e mais. Atenção: os próximos parágrafos têm spoilers!

Stranger Things é uma das séries que já tem gravações finais confirmadas para 2023 — Foto: Reprodução/Netflix

Um Milhão de Coisas

A série é um drama familiar que versa sobre um grupo de oito amigos, que se conheceram por circunstâncias aleatórias e desde então acompanham juntos seus desenvolvimentos pessoais e profissionais. Entre eles, alguns alcançaram sucesso em suas carreiras e outros passam por dificuldades de se estabelecerem em suas vocações. Os principais personagens que estão envolvidos nessa história são Eddie Saville (David Giuntoli), Rome Howard (Romany Malco), Maggie Bloom (Allison Miller), Regina Howard (Christina Moses), Ashley Morales (Christina Ochoa) e Katherine Kim Saville (Grace Park) e Gary Mendez (James Roday).

O primeiro episódio da série foi ao ar em 2018, na ABC Studios e Kapital Entertainment. Criada por D.J. Nash, a série tem avaliação 7,9 no IMDb e pode ser assistida no Globoplay. No primeiro episódio, Jon Dixon (Ron Livingston) comete suicídio e, a partir de então, os amigos aprendem a valorizar mais as suas vidas e amizades. Para a última temporada, algumas questões ficaram em aberto, por exemplo, os novos desafios de personagens, como Rome na carreira de professor após um quadro de depressão. Gary e Maggie, que namoram, estão prontos para ter um filho por inseminação. Gary, no entanto, que no início da série era sobrevivente de um câncer, descobre um novo tumor e não conta para os demais. A temporada final estreia em 8 de fevereiro de 2023 no exterior.

Pôster promocional de Um Milhão de Coisas, com personagens principais — Foto: Reprodução/Globoplay

Eu nunca...

O drama adolescente tem como protagonista Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), uma menina indiana que mora em Los Angeles com sua mãe Nalini (Poorna Jagannathan) e a prima Kamala (Richa Moorjani). Ela enfrenta os desafios de querer ser uma adolescente popular na escola ao mesmo tempo que não pode ignorar costumes da sua cultura. O primeiro episódio da série original da Netflix foi ao ar em 2020. A produção possui avaliação 7,9 no IMDb e seus criadores são Mindy Kaling e Lang Fisher. Os episódios começam após um péssimo ano para Devi: seu pai faleceu e devido ao trauma, ela perdeu os movimentos das pernas.

Ao descobrir que conseguia voltar a andar, a protagonista tenta recomeçar sua vida, até que se vê em um triângulo amoroso com Paxton (Darren Barnet) e Ben (Jaren Lewison). Na última temporada lançada, a protagonista segue com novos anseios. Nos últimos minutos, Ben passa a noite com a Devi. Já Paxton, que é um ano mais velho que ela, muda de cidade para estudar. Ainda não foi revelado se o personagem vai estar nos próximos episódios. Ainda sem previsão de lançamento, neste próximo capítulo, Devi está no último ano do ensino médio, o que pode significar importantes rumos e como seguirão as relações com os pretendentes, amigos e família.

Eleanor, Fabiola, Aneesa e Devi em cena de I Never Have Ever — Foto: Reprodução/Netflix

Manifest: o Mistério do Voo 828

A série inicia quando os irmãos Michaela Stone (Melissa Roxburgh) e Ben Stone (Josh Dallas), junto com Cal Stone (Jack Messina), filho de Ben, embarcam no voo 828, da Jamaica com destino a Nova York. O avião passa por uma turbulência e ao pousar, horas depois, os passageiros do voo descobrem que cinco anos se passaram desde a decolagem. Na terra, eles eram dados como mortos e desaparecidos, e por isso, suas famílias seguiram suas vidas com novos romances e amizades. A série teve início em 2018, produzida pela Netflix e NBC. O criador é Jeff Rake e a avaliação no IMDb é de 7,1.

Outros mistérios são revelados ao longo da série: para os tripulantes, o tempo não afetou suas formas físicas, enquanto os que ficaram estavam cinco anos mais velhos; o grupo que estava no avião tem sensações paranormais e eles têm apenas cinco anos, período em que estiveram desaparecidos, para viver. No final da primeira metade da quarta temporada, o tempo está chegando ao fim e os passageiros precisam achar formas de sobreviver, até que uma pessoa surge e entrega um pacote para Cal com respostas. Esses questionamentos serão explorados na segunda parte da quarta temporada, que estará disponível no início de 2023.

Passageiros do Voo 828 possuem "chamados" quando algo anormal está para acontecer — Foto: Reprodução/Netflix

Nancy Drew

Esta é a terceira série voltada para a personagem, que tem origem em uma produção canadense de 1995. Nancy Drew (Kennedy McMann) é uma garçonete de 18 anos que, ao mesmo tempo que estuda para entrar na faculdade, trabalha como detetive amadora desvendando casos criminais na cidade. A obra estreou em 2019 e foi criada por Noga Landau, Josh Schwartz e Stephanie Savage. Está avaliada no IMDb em 6,6. A emissora oficial é a The CW, mas pode ser vista no Globoplay.

O ponto inicial da série é quando uma socialite é assassinada e coloca um grupo de jovens como principais suspeitos do crime, entre eles, Nancy. Juntos, eles se unem para descobrir informações e limparem seus nomes, mas descobrem que há um mundo sobrenatural envolvido. No final da segunda temporada, Nancy se aproxima de Ace (Alex Saxon), com quem entre dramas e tensões forma par romântico. O fim da terceira temporada deixou a história em aberto para ser concluída. Com a investigação de outros assassinatos que percorrem toda temporada, uma entidade perigosa é libertada. Nancy se une com outros personagens para salvar a cidade. A previsão de estreia da última temporada é para o primeiro trimestre de 2023.

Nancy Drew é baseada nas obras de Carolyn Keene — Foto: Reprodução/HBO Max

Riverdale

Baseada nos quadrinhos Archie Comics, Riverdale é um drama que tem como protagonistas Archie Andrews (KJ Apa), Betty Cooper (Lili Reinhart), Veronica Lodge (Camila Mendes) e Jughead Jones (Cole Sprouse). Entre relações e mistérios, os quatro investigam as anormalidades por trás da aparentemente normal cidade de Riverdale. O primeiro episódio foi ao ar em 2017 na emissora original CW. Criada por Roberto Aguirre-Sacasa, a série tem avaliação 6,6 no IMDb e pode ser assistida na Netflix. O início é marcado pelo desaparecimento de Jason Blossom (Trevor Stines), irmão gêmeo de Cheryl Blossom (Madelaine Petsch), filhos de um dos maiores empresários da cidade. Ao final da primeira temporada, Jason descobriu o envolvimento do seu pai com drogas. Por isso, ele é assassinado pelo próprio.

Ao longo de suas seis temporadas, Riverdale segue com novos suspenses. Ao se encaminhar para o final, a série surpreendeu ao trazer superpoderes aos personagens na sexta temporada. Ainda nesta temporada, os personagens principais salvam a cidade de um cometa, mas, como consequência, eles voltam para o colégio Riverdale High School em 1955 – apenas Jughead lembra do que aconteceu. Ao que se sabe, a sétima e última temporada acontece nesse cenário, mas nenhuma informação extra foi divulgada ainda. A próxima season ainda não tem data oficial de estreia, mas está programada para o início de 2023.

Archie, Verônica, Betty e Jughead em cena na quarta temporada de Riverdale — Foto: Reprodução/Netflix

Stranger Things

Quem também será encerrada em 2023 é uma das queridinhas da Netflix, Stranger Things. A série gira em torno da pequena cidade de Hawkins, nos anos 1980. A princípio, o local é calmo e seguro, quando de repente o menino Will Byers (Noah Schnapp) desaparece. Seus amigos Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin), sua mãe Joyce Byers (Winona Ryder) e o xerife Jim Hopper (David Harbour) descobrem que Will está preso em um mundo invertido com monstros. Ao mesmo tempo, Mike encontra Eleven (Millie Bobby Brown), uma menina com poderes anormais. A série criada por Matt Duffer e Ross Duffer foi lançada em 2016 na Netflix e está avaliada no IMDb com nota 8,7.

As temporadas seguem a trama do mundo invertido que leva criaturas mortais para a Hawkins. Na penúltima season, a história foca em Max (Sadie Sink), que é dominada pelo monstro Vecna. O último episódio da quarta temporada deixou o final de Max em aberto, com as pernas e braços quebrados, ela luta pela vida em coma hospital. Também é indicado que Hawkins foi dominada pelo mundo invertido: crateras em todo perímetro e fumaças de fogo dominam a cidade. A quinta temporada da série será a última e os irmãos Duffer já confirmaram que o tempo de espera será menor que das outras temporadas, com previsão de estreia no final de 2023 ou início de 2024.

O elenco principal de Stranger Things na terceira temporada da série, em 2019 — Foto: Divulgação/Netflix

The Crown

The Crown é uma série de drama biográfico sobre a trajetória da rainha Elizabeth II do Reino Unido (interpretada por Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton). O início da trama marca os anos 50, quando seu pai, o rei George VI morre e, com apenas 25 anos, Elizabeth assume o trono. As pressões e anseios de ter que governar perseguem a protagonista, que ao longo de cada temporada, aprende do que é preciso abrir mão pela família real. Com início em 2016, a série é uma produção original da Netflix criada por Peter Morgan e está avaliada no IMDb com nota 8,7.

Em cinco temporadas, The Crown contou a vida da rainha e outros personagens cruciais do trono inglês. Cada uma mostra cerca de uma década da vida de Elizabeth e, por isso, a sexta e última temporada deve seguir a monarquia entre o final dos anos 90 e 2000, com acontecimentos como o acidente de carro que matou a princesa Diana. A atriz Imelda Staunton segue interpretando a rainha Elizabeth II, Jonathan Pryce ainda será o príncipe Philip, Dominic West, o príncipe Charles e Elizabeth Debicki continua como princesa Diana. Em setembro de 2022, a Netflix revelou duas novas adesões ao elenco: Rufus Kampa e Ed McVey interpretarão o príncipe William e Meg Ballamy, Kate Middleton. A temporada também não tem data oficial de estreia, mas já foi confirmado o final para 2023.

Imelda Staunton como rainha Elizabeth II em The Crown — Foto: Reprodução/Netflix

The Flash

Inspirada nos quadrinhos do super-herói da DC Comics, a série The Flash traz a história de Barry Allen (Grant Gustin), um cientista forense do Departamento de Polícia de Central City, que adquire o poder de correr em velocidades que superam os limites humanos. Junto com sua equipe do laboratório de pesquisa, Caitlin Snow (Danielle Panabaker) e Cisco Ramon (Carlos Valdes), Allen começa a treina para aprimorar e utilizar esta habilidade para combater vilões sobrenaturais. The Flash está há oito anos no ar, com início em 2014, e é a segunda série com maior audiência da The CW, perdendo apenas para The Vampires Diares. Tem como criadores Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns, está avaliada com nota 7,6 no IMDb e é possível assisti-la na Netflix.

A série tem dois momentos cruciais para a história: a descoberta da existência de um multiverso, com versões diferentes da mesma realidade e o avanço dos estudos para que Barry consiga viajar no tempo com sua velocidade. A cena pós-créditos da oitava temporada de The Flash revelou um provável vilão que pode ser o foco da última temporada: o Azul Cobalto, um irmão que Barry não sabia que tinha. Em agosto de 2022, a CW anunciou que a nona temporada será a última e o lançamento, nos Estados Unidos, acontece em fevereiro de 2023.

Barry, Caitlin e Cisco na primeira temporada de The Flash — Foto: Reprodução/Netflix

O Conto de Aia (The Handmaid's Tale)

A história dramática baseada na obra de Margaret Atwood é marcada pelo cenário antes do golpe de Gilead. June Osborne (Elisabeth Moss) foi uma das poucas mulheres que conseguiu dar à luz em uma época em que a fertilidade do mundo estava caindo. Por isso, surge a República de Gilead, uma sociedade autoritária e teocrática que tomou conta dos Estados Unidos. Agora, as mulheres são propriedade do Estado e as férteis, forçadas a se reproduzirem. June é sequestrada, se torna uma delas e passa a se chamar Offred, uma aia que vive na casa do Comandante Waterford (Joseph Fiennes).

De criação de Bruce Miller e produção da Hulu, The Handmaid's Tale é avaliada em 8,4 no IMDb e está disponível no Globoplay, Prime Vídeo ou Star+. Após os horrores sofridos por Offred ao longo da série, na quarta temporada ela foge de Gilead na tentativa de chegar com Nichole, sua filha bebê, ao Hawaii, um dos únicos lugares dos EUA que não seguem o novo regime. O final desta cena é ela na estação de trem, com uma jornada incerta. Ao mesmo tempo, o público também pode esperar incertezas quanto ao futuro do regime de Gilead. A sexta temporada será a última da série, conforme anúncio do Hulu em setembro de 2022.

Elisabeth Moss em pôster promocional da série The Handmaid's Tale — Foto: Reprodução/Globoplay

Maravilhosa Sra. Maisel

A série se passa em 1958 em Nova York. A protagonista é Midge Maisel (Rachel Brosnahan) que tem uma vida típica daquela época: um bom marido, filhos e um bom apartamento. Sua vida muda quando descobre que tem talento como comediante. Maravilhosa Sra. Maisel já recebeu 20 Emmys e três prêmios do Globo de Ouro, como Melhor Série de Televisão Musical ou Comédia e dois Melhor Atriz Musical ou Comédia.

Para a última temporada, a expectativa é a trama iniciada no final da quarta temporada seja seguida, quando Midge precisa avaliar se segue sua carreira de comediante ou abre mão de seu sonho. Lançada em 2017, a série foi criada por Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls) e está disponível no Prime Video. Sua nota no IMDb é de 8,7. A estreia da última temporada está prevista para 18 de fevereiro.