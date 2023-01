4 truques para limpar a lixeira do Android e liberar espaço no celular

Limpar a lixeira do Android com certa frequência e revisar dados dispensáveis pode ser útil para liberar espaço na memória do celular e, assim, melhorar a performance dele. Em passos simples, é possível, por exemplo, identificar e remover arquivos que ocupam muito armazenamento dos dispositivos e acabam causando lentidão e piora na experiência dos usuários. Esvaziar as lixeiras da galeria e do Google Fotos ou apagar aplicativos obsoletos são algumas ações que podem ser realizadas nesse sentido. Na lista a seguir, veja quatro truques rápidos para liberar espaço no celular Android para deixá-lo mais rápido.

1 de 5 5 truques para limpar a lixeira do Android e liberar espaço no celular — Foto: Pexels/Lisa Fotios 5 truques para limpar a lixeira do Android e liberar espaço no celular — Foto: Pexels/Lisa Fotios

📝 Como transferir as conversas do WhatsApp do Android para o iOS? Comente no Fórum do TechTudo.

1. Limpe a lixeira de "recentemente deletado" da galeria

Um fato que poucos sabem é que as imagens apagadas da galeria ficam armazenadas na lixeira do aplicativo, para o caso de você querer recuperá-las. No entanto, isso pode acabar ocupando memória nos smartphones mesmo com as fotos excluídas. Assim, apagar esses arquivos garante um espaço adicional que pode ser utilizado para o download de outros documentos, fotos e aplicativos.

Para efetuar a limpeza da lixeira, abra o aplicativo “Galeria” e toque nos três pontinhos, selecionando a opção “Lixeira”. Depois segure e selecione o arquivo escolhido para ser apagado definitivamente. Também é possível escolher entre esvaziar a lixeira completamente ou restaurar arquivos antes apagados na galeria.

2 de 5 Onde fica a lixeira do celular: o app Galeria conta com o recurso para recuperar fotos — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Onde fica a lixeira do celular: o app Galeria conta com o recurso para recuperar fotos — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

2. Limpe a lixeira de arquivos do Files by Google

O Files do Google é um aplicativo de gerenciamento de arquivos que auxilia os usuários a organizar o armazenamento dos dispositivos a partir de recomendações de limpeza. Ele também facilita o compartilhamento de arquivos, reduzindo gastos com dados móveis.

O passo a passo para a limpeza do app é simples. No dispositivo Android, abre o Files do Google e toque em “Configurações”, no canto superior esquerdo da tela. Em seguida, ative a opção “Mostrar arquivos ocultos” e, depois, selecione em “Dispositivos de armazenamento”, abaixo. Em “Armazenamento interno”, localize a pasta “FilesByGoogleTrash” e, para excluí-la, toque nos três pontinhos e escolha a opção “Excluir permanentemente”.

3 de 5 Interface do aplicativo Files by Google — Foto: Reprodução/Gisele Souza Interface do aplicativo Files by Google — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Limpe a lixeira de notas do Google Keep

O Google Keep é um serviço que funciona através de notas, listas, fotos e áudios, e é sincronizado com o Google Drive. O aplicativo pode ficar cheio com o passar do tempo, e por isso é recomendado arquivar ou excluir notas antigas, liberando espaço de armazenamento para outras funções no celular Android. As notas, após excluídas, permanecem por sete dias na lixeira.

Para limpar a lixeira, inicialmente abra o aplicativo “Google Keep”, toque nos três pontinhos localizados na parte superior esquerda do app e, em seguida, vá em “Lixeira”. Após isso, toque novamente nos três pontinhos, agora no campo superior direito da tela do app, selecionando “Esvaziar lixeira”.

4 de 5 Aplicativo de notas do Google — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo de notas do Google — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Delete apps que você não usa do celular

Deletar aplicativos em dispositivos Android auxilia na melhora do desempenho do smartphone. Através dessa medida, uma maior quantidade de memória fica liberada e pode ser utilizada para o download de outros aplicativos, imagens e vídeos.

O procedimento pode ser feito de duas maneiras. Primeiramente, pressione o aplicativo que será excluído e vá em “Informações do app”. Depois, toque em “Desinstalar”. Já a outra forma é arrastando o app selecionado até a página inicial, na qual aparecerá o ícone “Desinstalar”, no canto superior direito da tela.

5 de 5 A ação permite a redução de memória no sistema operacional Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza A ação permite a redução de memória no sistema operacional Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Google (1, 2)

Veja ainda: Cinco dicas para ganhar mais espaço no celular