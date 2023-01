5 fatos sobre o WhatsApp que você precisa saber em 2023

O WhatsApp , aplicativo disponível para Android e iPhone ( iOS ), tem diversas funções que podem otimizar seu uso, como a possibilidade de ocultar o "online" e o "visto por último", permitindo o acesso ao app de forma "invisível". Há ainda recursos que reforçam a segurança no mensageiro. É o caso do bloqueio de capturas de tela das fotos temporárias , que evita que conteúdos íntimos ou informações pessoais sejam replicadas ou vazadas. Na lista abaixo, confira essas e outras informações que todos os usuários deveriam conhecer antes de utilizar o WhatsApp para ter uma melhor experiência no app de mensagens.

1 de 6 Lista reúne 5 coisas que você precisa saber sobre o aplicativo de mensagens da Meta; confira — Foto: Fernando Braga/TechTudo Lista reúne 5 coisas que você precisa saber sobre o aplicativo de mensagens da Meta; confira — Foto: Fernando Braga/TechTudo

📝 É possível excluir aviso de mensagem apagada no WhatsApp? Comente no Fórum do TechTudo.

1. O que acontece quando eu bloqueio alguém e/ou me bloqueiam

Quando você bloqueia alguém no WhatsApp, sua foto de perfil deixa de ser mostrada para a pessoa. No lugar dela, o mensageiro passa a exibir uma imagem genérica. O seu “visto por último” também desaparece, assim como os conteúdos que você publica no “status” e na aba “recado”. Além disso, o contato fica impossibilitado de te ligar ou tentar qualquer tipo de interação: as mensagens enviadas por ele nunca chegarão a você e, para o remetente, será mostrado um único check cinza ao lado do texto. Assim, apesar do aplicativo não enviar notificações sobre o bloqueio, é possível identificar tais “pistas" que sugerem o encerramento da comunicação.

2 de 6 Ao bloquear alguém no WhatsApp, foto do perfil deixa de ser exibida; “Recado”, “Status” e “Visto por último” também desaparecem — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Ao bloquear alguém no WhatsApp, foto do perfil deixa de ser exibida; “Recado”, “Status” e “Visto por último” também desaparecem — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Vale ressaltar, entretanto, que uma pessoa que participa de um mesmo grupo que você ainda poderá ver as mensagens que você envia no chat em conjunto, mesmo estando barrada para interagir em conversas particulares. O usuário também conseguirá mencionar o seu @ e visualizar os conteúdos enviados por você, como fotos, vídeos e áudios. Nesse caso, a única solução para interromper qualquer tipo de interação é retirar-se da conversa em grupo ou solicitar que o administrador remova o contato indesejado.

2. O que acontece quando tiro print de mídias de visualização única

As mídias enviadas por visualização única não ficam salvas na galeria do celular: só é possível abri-las uma única vez, e o conteúdo não pode ser compartilhado com outros contatos. Para garantir ainda mais segurança, em novembro de 2022 o WhatsApp lançou uma atualização que impede os usuários de fazer capturas de imagens ou vídeos recebidos por visualização única.

3 de 6 Atualização do recurso de fotos temporárias impede que usuários façam capturas de tela dos conteúdos recebidos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Atualização do recurso de fotos temporárias impede que usuários façam capturas de tela dos conteúdos recebidos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

A medida ajuda a barrar o compartilhamento indevido das mídias, como no caso de fotos íntimas. Dessa forma, quando você dá um “print”, o Android salva apenas uma tela preta na galeria do celular. No iPhone, por sua vez, o app de mensagens informa que a captura foi bloqueada para garantir maior privacidade.

3. Como tirar o online e o visto por último

Tirar o “online” e o “visto por último” do WhatsApp pode ser uma boa maneira de driblar aqueles contatos que você não deseja responder imediatamente. Ao desabilitar esses recursos, é como se você estivesse usando o mensageiro de forma “invisível”, sem que as outras pessoas saibam que está ali naquele momento ou que vejam a última vez que acessou o aplicativo.

4 de 6 Retirar “Online” e “Visto por último” do WhatsApp permite que você acesse o mensageiro de maneira “invisível” — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Retirar “Online” e “Visto por último” do WhatsApp permite que você acesse o mensageiro de maneira “invisível” — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

A função foi liberada em 2022 para toda a base de usuários do app e, para utilizá-la no Android, basta acessar o app de mensagens, tocar no ícone de três pontos na parte superior da tela e selecionar “Configurações”. Em seguida, toque em “Privacidade” e “Visto por último e online” para escolher quem pode ver as informações.

No iPhone, acesse o mensageiro e selecione “Configurações”, no menu inferior. Depois, vá em “Conta” e em “Privacidade”. Escolha, na aba “Visto por último e online”, quem pode ter acesso a essas informações Vale lembrar que o recurso é uma via de mão dupla: caso escolha a opção “Ninguém”, por exemplo, você também deixará de visualizar as informações de outras pessoas.

4. Como recuperar conversas apagadas

Caso tenha trocado de aparelho ou se arrependido de deletar um bate-papo, é possível recuperar as conversas registradas no aplicativo de mensagens. Vale dizer, contudo, que a ação só será possível para os usuários que tenham ativado anteriormente o backup automático na nuvem, através das configurações do mensageiro.

Para fazer isso no Android, acesse as “Configurações” do app de mensagens, toque em “Conversas” e, depois, em “Backup de Conversas”. Escolha uma conta do Google onde serão salvos os conteúdos e defina a frequência para que o backup automático seja realizado. No iPhone, vá para “Ajustes” e selecione “Conversas” . Em “Backup de Conversas”, escolha “Auto backup” e defina o período para salvar seus bate-papos no iCloud.

5 de 6 Com a ativação do backup automático do mensageiro, usuários podem recuperar conversas apagadas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Com a ativação do backup automático do mensageiro, usuários podem recuperar conversas apagadas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Com a função ativada, recupere suas conversas desinstalando e instalando novamente o aplicativo de mensagens em seu celular. Basta configurar novamente o seu número de telefone e selecionar a opção de restaurar backup.

5. As Comunidades serão lançadas

A função de “Comunidades” deve chegar aos usuários brasileiros do WhatsApp durante o ano de 2023, apresentando a possibilidade de criar um grupo principal com diferentes subgrupos de temáticas semelhantes, todos dentro do mesmo canal. A ferramenta permitirá, por exemplo, que uma empresa tenha um único espaço para a interação de seus diferentes departamentos, de forma separada. Ainda será possível enviar o mesmo conteúdo para todos os subgrupos do mesmo canal, ou individualmente para cada um.

Vale mencionar que a novidade não funcionará como os grupos do Telegram, que são públicos e podem ser encontrados facilmente através da barra de pesquisas. Pelo contrário: para fazer parte, será necessário ser adicionado por um administrador ou enviar uma solicitação de participação.

6 de 6 “Comunidades” deverão chegar ao WhatsApp durante o ano de 2023 — Foto: Divulgação/WABetaInfo “Comunidades” deverão chegar ao WhatsApp durante o ano de 2023 — Foto: Divulgação/WABetaInfo

Embora o lançamento tenha ocorrido mundialmente em novembro de 2022, a atualização foi adiada no Brasil devido às Eleições Gerais, em comum acordo entre o TSE, o Ministério Público Federal e a Meta. Isso porque o mensageiro é um dos principais meios de comunicação do país, e o recurso poderia contribuir para a propagação de desinformação, permitindo a veiculação de fake news em uma escala ainda maior. Apesar do atraso, espera-se que a novidade chegue em breve aos aplicativos situados no Brasil.

Veja ainda: como evitar mensagens do WhatsApp com a internet ligada?