5 funções que o Instagram deveria ganhar em 2023

O Instagram , aplicativo de rede social disponível para Android e iPhone ( iOS ), lançou diversas funções em 2022, como as notas na DM e as curtidas nos Stories , além dos testes do recurso para agendamento de posts . Ainda assim, os usuários sentem falta de outras funcionalidades, como a possibilidade de compartilhar um post de outras pessoas no próprio feed e inserir links clicáveis nas postagens. Os recursos, já disponíveis em plataformas como Twitter e TikTok , facilitariam o trabalho de empresas e criadores de conteúdo, tornando a experiência no app mais fluida. Confira, nas próximas linhas, cinco funcionalidades que o Instagram deveria disponibilizar em 2023.

1. Recompartilhar posts no feed

Um dos recursos esperados para o Instagram é a possibilidade de repostar conteúdos do feed de outros usuários, de maneira que os créditos do publicador original sejam mantidos. Essa função já existe em algumas outras redes de fotos, como o VSCO, e é bastante utilizada no Twitter, onde os usuários "retuítam" os conteúdos com um simples botão.

No último ano, o recurso foi flagrado em fase de testes, mas ainda não foi lançado. Assim, muitos usuários do Instagram recorrem a outras formas para recompartilhar postagens do feed, como utilizar apps terceiros ou compartilhar o link da postagem nos Stories.

2. Colocar mais de um link na bio

A opção de inserir mais de um link na bio do Instagram é especialmente interessante para empresas ou para quem utiliza a rede social de forma profissional. Porém, a funcionalidade ainda não está disponível para os usuários do Instagram, que acabam recorrendo a agregadores de links, como o Linktree. A ferramenta organiza uma série de links em uma só URL, que pode ser adicionada à bio.

3. Colocar links nos posts do feed

Não é novidade que o Instagram não é a melhor rede para compartilhar links. Atualmente, os usuários podem apenas inserir links clicáveis apenas nos Stories – apenas uma URL por post – e na bio, que também só comporta um único endereço. Assim, muitos recorrem a táticas como usar agregadores de links ou informar um link não clicável na legenda da foto publicada. Esta última opção, no entanto, dificulta o acesso dos internautas à página, em especial no app do Instagram, uma vez que não é possível copiar a legenda escrita para colar no navegador.

Em 2020, houve um boato de que o Instagram poderia inserir a função de colocar links em posts no feed, mas ela ainda não foi implementada. O recurso facilitaria o trabalho de criadores de conteúdos, bem como a veiculação de notícias em perfis de jornais, por exemplo. A opção já está disponível em redes sociais como o Twitter.

4. Privar os stories com a conta aberta

Os Stories já contam com recursos que garantem uma maior privacidade ao usuário, como restringir quem pode responder ou reagir a eles, desativar o compartilhamento do post e ocultar a mídia de pessoas específicas. Mas, para quem tem a conta aberta na rede social do Instagram, a privação dos Stories não é uma possibilidade.

É possível que algumas pessoas queiram optar por deixar apenas o feed aberto para todos, restringindo o conteúdo dos Stories aos seus seguidores. Logo, essa funcionalidade seria útil para quem se sente exposto com os conteúdos efêmeros, normalmente usados para compartilhar momentos do dia a dia e interações pessoais.

5. Postagens e Stories apenas para seguidores que você segue de volta

Há uma diferença entre as contas privadas do Instagram e TikTok. Na primeira rede, as postagens e Stories de contas privadas ficam disponíveis para todos os perfis que seguem você. No TikTok, contudo, há uma restrição para a visualização de vídeos, lives, postagens e Stories. Esses conteúdos podem ser vistos apenas por pessoas que o perfil segue de volta, aumentando a segurança e privacidade do dono da conta.

Essa função é bastante aguardada pelos usuários do Instagram. Seria interessante restringir os conteúdos dos Stories, por exemplo, apenas para as pessoas que seguem o dono da conta, já que as histórias costumam retratar mais o dia a dia do que as postagens do feed. De maneira geral, a ideia seria poder personalizar a quais seções da rede social as pessoas teriam acesso, e não apenas privar ou abrir completamente o perfil.

