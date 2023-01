5 funções que precisam chegar ao Android em 2023

O Android 14, versão para 2023 do sistema operacional da Google , está em desenvolvimento. Apesar de o Android 13 ainda estar em fase de distribuição aos aparelhos de diversas marcas, já existem algumas funções bastante esperadas para a nova atualização que será trazida neste ano. Entre elas estão a navegação por gestos mais fluída e integrada aos aplicativos e mais controle sobre o uso de dados pessoais. A previsão é que a primeira versão beta da atualização seja apresentada durante o Google I/O , no mês de maio. Já o lançamento do Android 14 é esperado por volta do terceiro trimestre do ano, levando em consideração os cronogramas anteriores.

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com cinco funções que todos gostariam de ver na versão 2023 do Android 14. Algumas delas já estão presentes em aparelhos da Apple. Confira, nas próximas linhas, cada uma das funções e como elas poderiam ser úteis aos usuários.

Empilhar widgets é um dos recursos que fazem falta no Android e pode ser encontrado no iPhone

1. Widgets empilhados

Um recurso que poderia ser integrado ao Android é a possibilidade de empilhar widgets em uma mesma área na tela inicial, alternando-os apenas deslizando o dedo entre eles. A função já existe em celulares Samsung, mas é uma solução proprietária da marca e está atrelada à interface One UI 4.1. Outro recurso parecido é o "At a Glance" para celulares Pixel. Com ele, é possível exibir, de forma alternada, informações selecionadas pelo usuário, como alarmes e dispositivos conectados. Celulares da marca Apple também já possuem essa função.

Widgets empilhados podem ser adicionados à tela inicial do IPhone

Assim, seria interessante que o Google trabalhasse em uma versão própria dos widgets empilhados para todos os celulares que contam com o Android. Com os recursos empilhados, é possível manter informações específicas como compromissos e previsão do tempo sem comprometer o espaço disponível.

2. Controle por gestos mais eficaz

A navegação por gestos também é um ponto que poderia ser otimizado no sistema operacional do Google em 2023. A maioria dos aplicativos no Android mantém a exibição da barra de navegação na parte inferior da tela. No iOS, isso não é um problema, uma vez que grande parte dos apps são projetados para ficar atrás da barra de navegação e fornecer uma experiência mais imersiva.

Barra de navegação no Android poderia ficar oculta em apps

Nesse sentido, falta mais suporte para os desenvolvedores de aplicativos Android conseguirem desenhar seus apps de uma forma que o controle por gestos seja mais funcional. No Android, para que a barra de navegação fique ao menos transparente, é necessário que os desenvolvedores ajustem todas as páginas e visualizações individuais de um aplicativo. Com apps complexos com milhares de páginas e visualizações, o processo na maioria das vezes não é feito. Logo, seria necessário que o Google facilitasse a implementação do recurso na fase de desenvolvimento.

3. Mais opções de fontes e customizações no Material You

O Material You foi introduzido no Android 12 com o objetivo de levar mais personalização para aplicativos e temas. Uma das principais mudanças foi possibilitar que as cores da interface se adaptassem ao wallpaper escolhido pelo usuário. Dessa forma, ícones, botões e aplicativos poderiam se ajustar ao plano de fundo da tela.

Material You é uma ferramenta de design de software que personaliza a identidade visual de aparelhos Android

No entanto, para não colidir com a nova reformulação no layout, algumas opções de personalização como formato dos ícones e tipos de fontes foram removidas. No Android 13, a quantidade de cores que podiam ser extraídas do papel de parede para personalizar a interface aumentou. Para a versão 14 em 2023, espera-se que mais alternativas de customizações como diferentes tipos de fontes e ícones sejam adicionadas ao Material You.

4. Opção de "Ask app not to track"

Uma outra função que poderia ser adicionada ao Android 14 é a opção de escolher se os aplicativos podem ou não realizar rastreamento de dados do usuário para fins publicitários. Já presente no iOS, o recurso App Tracking Transparece (Transparência de Rastreamento de Apps) informa, assim que o usuário instala um app, se aquele serviço rastreia informações. Sabendo disso, a pessoa pode recusar a permissão para o rastreio e continuar utilizando o aplicativo normalmente.

Acessando configurações de privacidade no iPhone

5. Dynamic Island

Um recurso trazido pela Apple no iPhone 14 Pro e 14 Pro Max foi a Dynamic Island. A função adiciona um recorte em formato de pílula no topo da tela, que mantém algumas informações fixas, sem que o usuário tenha que sair do app que está usando. Ao receber uma ligação, por exemplo, o recorte se expande um pouco para que a chamada seja aceita ou negada, mas não ocupa toda a tela.

Controle de timer a partir da Dynamic Island do iPhone 14 Pro

Da mesma forma, é possível usar outros aplicativos enquanto mantém dados de apps secundários no recorte – navegar no Instagram enquanto acompanha o trajeto no Uber ou trocar de músicas, por exemplo. A Dynamic Island facilita o uso do aparelho em multitarefa e descarta a necessidade de ter que puxar a barra de notificações o tempo todo para ver informações. Também é mais adaptativo que o recurso de divisão de telas do Android, que altera o layout dos apps e pode dificultar a usabilidade.

