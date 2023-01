5 jogos com pegada puzzle que vão te fazer quebrar a cabeça

Os quebra-cabeças, também conhecidos como puzzle , são recursos presentes em games como It Takes Two , Portal 2 e Untitled Goose Game para criar enigmas durante a jogatina. Esse gênero possui uma mecânica diversificada, que pode variar desde a resolução de perguntas de lógica até a movimentação de objetos para acessar novas áreas. Por isso, caso você curta coletar pistas e resolver mistérios, confira, a seguir, uma listagem com cinco títulos para quebrar a cabeça enquanto joga no PC, consoles ou celulares Android e iPhone ( iOS ).

1. Portal 2

Com a mesma premissa de seu antecessor, Portal 2 traz novamente os personagens Chell e GLaDOS em uma nova experiência cheia de quebra-cabeças. No título, que foi responsável por acrescentar o modo cooperativo à franquia, usuários precisam resolver puzzles com o auxílio de portais tanto no modo single-player quanto no multijogador. Com cenários maiores e recursos inéditos, o jogo promete fazer pensar bastante para finalizar as fases. Lançado originalmente para PlayStation 3 (PS3) e Xbox 360, Portal 2 está disponível atualmente no PC (via Steam).

2. It Takes Two

A série Little Nightmares é uma alternativa interessante para quem curte puzzles e terror. No primeiro jogo, é preciso ajudar Six a escapar de um misterioso navio conhecido como "A Bocarra". Já em Little Nightmares 2, os jogadores controlam Mono, um garoto preso em um mundo sombrio afetado por uma transmissão maligna. Com a ajuda de Six, a protagonista do título anterior, ele quer descobrir a fonte dessa transmissão.

É possível comprar o primeiro game nas plataformas PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam). O segundo, que também não é gratuito, pode ser adquirido para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (Steam).

4. Untitled Goose Game

Com uma proposta simples e divertida, Untitled Goose Game é um jogo sobre um ganso cujo objetivo é irritar os humanos de diversas formas. Misturando elementos do gênero stealth com puzzles, o título cria inúmeras situações inusitadas nas quais é preciso completar missões para atormentar as pessoas. É possível comprá-lo no PS4, Xbox One , Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store).

5. Baba Is You

Baba is You é um jogo que exige criatividade. A cada fase, os jogadores podem interagir com os cenários e criar as próprias regras. Por exemplo: se aparecer "wall is stop" e você mover a palavra "stop", é possível prosseguir através das paredes, pois a afirmação da frase passará a ser inválida. Com mais de 200 fases, os usuários conseguem concluir seus objetivos de formas distintas. O título está disponível para compra no PC (Steam), Nintendo Switch e celulares Android e iPhone (iOS).