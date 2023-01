5 sites para você voltar no tempo e matar a saudade dos anos 90

Quem viveu os anos 90 sabe o quanto o mundo da tecnologia evoluiu nos últimos tempos. Há cerca de três décadas, baixar um simples arquivo no computador poderia levar horas , e os smartphones eram itens de filmes de ficção científica. No entanto, apesar dos avanços tecnológicos e dos benefícios que eles trouxeram, não são poucas as pessoas que sentem saudades dessa época. Felizmente, sites como "My 90's TV" e "Museum of Endangered Sounds" trazem de volta elementos da década de 1990 para que os visitantes possam relembrar tempos antigos. A seguir, o TechTudo lista cinco sites para você "voltar no tempo" e matar as saudades dos anos 90.

2 de 7 Lista reúne sites nostálgicos para matar as saudades dos anos 1990 — Foto: Getty Images Lista reúne sites nostálgicos para matar as saudades dos anos 1990 — Foto: Getty Images

1. Welcome to Netscape

"Welcome to Netscape" (http://www.mcom.com/home/welcome.html) é um site criado em 1994 para ajudar pessoas iniciantes na Internet. Desenvolvida pela Netscape, empresa de serviços de informática dos Estados Unidos responsável pelo primeiro navegador web comercial, a página mostrava o que se podia fazer na web aos usuários da época — quando o mundo virtual ainda estava em seus primórdios — e está disponível até hoje.

3 de 7 Página Welcome to Netscape — Foto: Reprodução/Kátia Moura Página Welcome to Netscape — Foto: Reprodução/Kátia Moura

Na página inicial do Welcome to Netscape existem vários links que levam os usuários a sites úteis da Internet dos anos 90. Entre eles está o botão "What's New", que redireciona para uma página com novidades mensais da web entre 1993 e 1994. Com a opção "What's Cool", os visitantes podem ver sites legais que "exemplificam o espírito da Internet", como páginas interativas, de música, rádios e outros temas interessantes — no entanto, a grande maioria já está fora do ar.

Já o "Internet Directory" reúne diferentes catálogos e diretórios virtuais, estando dividido entre "Subject Directories", "Commercial Directories" e "Directories of Servers". O botão "Internet Search" lista sites buscadores que faziam a função do Google na época, enquanto "Internet White Pages" reúne buscadores específicos para encontrar pessoas e seus endereços de e-mail na web. Ou seja, se um usuário da década de 1990 não sabia o que fazer na Internet, o site Welcome to Netscape era um bom ponto de partida.

2. Site original de Friends

O site original de Friends (http://www.friends-tv.org/) é um paraíso virtual para os fãs da série. Como se não fosse bastasse reunir os guias de todos os episódios, desde a primeira até a nona temporada, a plataforma ainda conta com uma extensa lista de perguntas frequentes sobre Friends. Elas incluem desde questões mais básicas, como "Quem são os diretores do show?", até dúvidas muito específicas, como "Quais são os nomes das sete irmãs de Joey?"

4 de 7 Site Original de Friends possibilita ler os episódios da série e as letras das músicas — Foto: Reprodução/Kátia Moura Site Original de Friends possibilita ler os episódios da série e as letras das músicas — Foto: Reprodução/Kátia Moura

O site é conhecido como o "oficial ou original" sobre Friends porque foi o primeiro que surgiu quando o programa foi ao ar. Apesar de ter sido criado nos anos 90, a plataforma está ativa até hoje e teve sua última atualização, até o momento em que esta matéria estava sendo escrita, em dezembro de 2022.

3. My 90's TV

Se você quer matar as saudades da programação televisiva dos anos 90, vai gostar de conhecer o site "My 90's TV" (https://www.my90stv.com/). A página abriga milhares de trechos de programas da época em inglês, sendo possível assistir a desenhos animados, músicas, filmes, jogos, notícias e outros conteúdos.

5 de 7 Reveja filmes, séries, músicas, desenhos e muito mais com o My 90´s TV. — Foto: Reprodução/Kátia Moura Reveja filmes, séries, músicas, desenhos e muito mais com o My 90´s TV. — Foto: Reprodução/Kátia Moura

Ao acessar o site, você se depara com uma televisão antiga com uma mão sobre o botão de ligar. Basta clicar nele para que comecem os vídeos. Na lateral direita, é possível mudar de canal e aumentar ou diminuir o volume — ações que também podem ser feitas diretamente nos botões da TV. Além disso, há uma lista de categorias para selecionar o tipo de conteúdo a que você quer assistir. É possível também alternar entre os anos da década de 1990.

4. Simulador do Windows 98

O Windows 98 certamente deixou saudades em quem teve um PC na década de 90. A nostalgia é tanta que existe, na Internet, um simulador do sistema operacional da Microsoft. O site "https://98.js.org/" (sem aspas) replica a área de trabalho de muitos computadores dos anos 90, permitindo acessar cada pasta e ícone da tela, desde o "Meu computador" até games como Paciência, Pinball e Campo Minado.

6 de 7 Simulador do Windows 98 possibilita relembrar a interface do sistema operacional — Foto: Reprodução/Kátia Moura Simulador do Windows 98 possibilita relembrar a interface do sistema operacional — Foto: Reprodução/Kátia Moura

Os visitantes do site ainda podem usar o Paint ou navegar pela web com o Internet Explorer. Entre as outras ferramentas disponíveis no simulador estão a Calculadora Windows, a Lixeira e o Bloco de Notas. Até os sons do sistema operacional foram incluídos no site, o que proporciona uma imersão ainda maior.

5. Museum of Endangered Sounds

Se o site anterior reproduz os efeitos sonoros de um dos sistemas operacionais mais populares dos anos 90, o Museum of Endangered Sounds (http://savethesounds.info/) traz outros inúmeros sons nostálgicos da época. Entre eles estão a vinheta da inicialização do Macintosh e os efeitos de jogos como Pac-Man ou Space Invaders.

7 de 7 Museum of Endangered Sounds para relembrar vários sons e ícones dos anos 90. — Foto: Reprodução/Kátia Moura Museum of Endangered Sounds para relembrar vários sons e ícones dos anos 90. — Foto: Reprodução/Kátia Moura

"Imagine um mundo em que nós nunca poderíamos ouvir novamente a inicialização sinfônica de um computador com Windows 95?", reflete Brendan Chilcutt, o criador do site. Ele criou a página para que os efeitos sonoros que fizeram parte da vida de inúmeras pessoas não caíssem no esquecimento. Além de sons de computadores, jogos e celulares, barulhos menos tecnológicos — mas ainda nostálgicos — como o de máquinas de escrever ou de caixas registradoras antigas também estão presentes na plataforma.

Para ouvir os sons, basta clicar sobre a imagem correspondente ao áudio que deseja escutar e clicar mais uma vez para parar. As imagens estão em preto e branco, mas, quando selecionadas, ficam coloridas e se movimentam.

