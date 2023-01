Teclados com iluminação RGB são indicados para combinar com a decoração do setup gamer ou para quem costumar digitar e jogar em ambientes escuros. Empresas como Logitech , Corsair , Cooler Master , HyperX , T-Dagger e Redragon disponibilizam periféricos por preços a partir de R$ 166 , como é o caso do Redragon Dyaus 2, que traz padrão de tecla ABNT2 e botões de atalho para configurações multimídia.

Já o Alloy Core, da HyperX, apresenta teclado numérico lateralizado e resistência à água por valores que partem de R$ 269. Outra opção é o Logitech G715, que conta com conexão Wi-Fi e compatibilidade com sistemas como Windows e macOS por cerca de R$ 1.329. Confira a seguir cinco teclados RGB para comprar no Brasil em 2023.

1 de 2 5 teclados com RGB para montar seu PC gamer — Foto: Rubens Achilles/TechTudo 5 teclados com RGB para montar seu PC gamer — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Redragon Dyaus 2 – a partir de R$ 166

O Dyaus 2, da Redragon, destaca-se pela iluminação RGB presente nas teclas e no acabamento ao redor de todo o teclado. O design ainda proporciona teclas numéricas lateralizadas, o que deve ser um diferencial para quem busca por digitação numérica simplificada. Já a região superior exibe botões de atalho para configurações multimídia. O acessório apresenta padrão de tecla ABNT2, o que deve ser útil para o público brasileiro. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 166.

A fabricante promete compatibilidade com dispositivos como notebooks e desktops via cabo USB-A. Os materiais da base do teclado trazem plástico ABS e alumínio, enquanto o cabo de conexão detêm dimensões de 1,8 metro. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o custo-benefício, mas criticam que algumas teclas param de funcionar com pouco tempo de uso.

Prós: iluminação RGB no contorno do teclado

iluminação RGB no contorno do teclado Contras: relatos de problemas com o sistema de LEDs

O T-TGK315-BL, da T-Dagger, oferece um sistema de iluminação RGB e teclas multimídia que facilitam a experiência do usuário. O acessório apresenta padrão ABNT2 e um switch dedicado para cada botão. Esta última característica classifica o item como um teclado mecânico, indicado para quem precisa de alta eficiência de resposta durante a digitação. É compatível com notebook e desktop por meio da conexão cabeada via USB-A. O cabo de conexão é removível, o que auxilia o consumidor durante o processo de limpeza e de transporte do material. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 223.

O design do produto é compacto, útil para gamers que não exigem teclado numérico lateral e que precisam ocupar pouco espaço. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o custo-benefício do produto, mas há quem critique a fragilidade das teclas, que pararam de funcionar mesmo após a troca dos switches.

Prós: design compacto

design compacto Contras: não apresenta teclas numéricas lateralizadas

3. HyperX Alloy Core – a partir de R$ 269

2 de 2 HyperX Alloy Origins Core apresenta conexão USB-C removível — Foto: Divulgação/HyperX HyperX Alloy Origins Core apresenta conexão USB-C removível — Foto: Divulgação/HyperX

O Alloy Core, da HyperX, oferece design preto com iluminação RGB sincronizável, um detalhe interessante para combinar com outros acessórios do setup gamer. Apresenta padrão ABNT2, ou seja, conta com o "ç" e alguns dos símbolos mais usados no Brasil. Além disso, disponibiliza teclado numérico lateralizado, teclas de controle multimídia e uma porta micro USB para conectar-se a desktops. O produto é vendido por preços a partir de R$ 269.

As teclas possuem tecnologia anti-ghosting: o sistema reconhece quando mais de uma letra é pressionada simultaneamente e as registra sem problemas. Outras características oferecidas são a resistência à água e as teclas de atalho para controle de brilho e volume. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam a maciez das teclas, a beleza do design e a boa performance do dispositivo. Porém, alguns relatam que o aparelho emite um ruído persistente quando o sistema de iluminação está ligado.

Prós: as teclas são suaves

as teclas são suaves Contras: não é mecânico, ou seja, não oferece um switch dedicado para cada tecla

4. Cooler Master MK110 – a partir de R$ 315

O MK110, da Cooler Master, oferece um sistema de luzes RGB bastante atrativo para o público gamer, isso porque o esquema de luzes pode de ser sincronizado de acordo com as necessidades do consumidor. A principal característica do periférico, contudo, fica por conta das teclas: a construção mecânica oferece um switch dedicado para cada botão, o que combate o risco de ghosting. O produto é encontrado por cerca de R$ 315.

Ele também pode ser indicado para os públicos que consomem serviços de streaming, pois as teclas de configuração multimídia podem pausar ou adiantar os vídeos sem precisar mexer no mouse. Já o cabo de conexão mede 1,80 metro e proporciona uma entrada USB. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o baixo ruído durante a digitação e a boa eficiência com a iluminação LED. No entanto, criticam a ausência de tecnologia anti-ghosting nas teclas F4 e Shift do teclado, o que pode comprometer a performance do público gamer durante jogos.

Prós: apresenta teclado numérico lateralizado

apresenta teclado numérico lateralizado Contras: ausência de padrão ABNT2

O G715, da Logitech, oferece design inteiramente branco, mas com acabamento discreto em iluminação RGB. Com formato compacto, não apresenta botões numéricos lateralizados, mas apresenta teclas para configuração multimídia e padrão ABNT2. O funcionamento se dá por conexão Wi-Fi via plug USB. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.329 para comprar o produto.

O item acompanha um apoio para os punhos, construído em formato de nuvem. O acessório promete construção mecânica, o que pode ser um bom investimento para o público gamer. A tecnologia do teclado garante compatibilidade com sistemas como Windows e macOS.

Prós: construção mecânica

construção mecânica Contras: ausência de botões numéricos lateralizados

