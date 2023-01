5 truques do Google Flights para encontrar passagens aéreas baratas

É possível utilizar o Google Flights ( Google Voos, em português) para encontrar passagens mais baratas e economizar nas viagens. Gratuita, a ferramenta está disponível para navegadores e oferece um sistema inteligente que permite fazer pesquisas em múltiplos aeroportos para encontrar as rotas mais baratas entre regiões, por exemplo. Outro recurso interessante é o gráfico de preços, que permite ver datas em que os valores das passagens estão menores. A plataforma conta ainda com um sistema de rastreamento de preços que avisa quando o valor do voo desejado baixar. Na lista a seguir, veja cinco truques do Google Flights que vão te ajudar a economizar na sua viagem.

2 de 7 Google Voos tem recursos que ajudam a comprar passagens aéreas mais baratas; veja dicas — Foto: Guilherme Ramos/TechTudo Google Voos tem recursos que ajudam a comprar passagens aéreas mais baratas; veja dicas — Foto: Guilherme Ramos/TechTudo

📝 Qual é o melhor aplicativo para viajar? Contribua no Fórum do TechTudo

1. Pesquise múltiplos aeroportos para descobrir as rotas mais baratas entre regiões

Com o Google Flights é possível pesquisar diferentes aeroportos simultaneamente, o que ajuda a encontrar as rotas mais baratas duas ou mais regiões. A ferramenta permite escolher até sete localizações de partida e chegada em uma só busca. Basta escrever o nome do primeiro aeroporto e clicar no ícone "+", no lado direito, e continuar digitando os demais. Feito isso, a plataforma vai mostrar automaticamente os voos mais baratos entre os trajetos escolhidos.

3 de 7 Pesquisar a partir de diferentes aeroportos no Google Flights dá mais opções de preços — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Pesquisar a partir de diferentes aeroportos no Google Flights dá mais opções de preços — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

A ferramenta é especialmente útil para viajantes com locais de partida flexíveis, já que ajuda a encontrar passagens aéreas baratas e economizar. Além disso, caso a pessoa queira fazer um mochilão por um país e não fizer questão de começar a sua rota em uma cidade específica, a funcionalidade do Google Flights ajuda a pegar o destino mais em conta.

2. Use a aba "Explorar" para encontrar destinos em conta

Se você tem maior flexibilidade em relação a datas e destinos, a aba "Explorar" do Google Flights é um recurso interessante. Ela permite encontrar diferentes viagens com preços mais baixos. Para utilizá-la, basta informar sua cidade ou aeroporto de partida e clicar no ícone "Explorar", no canto esquerdo do site, ou em "Explorar destinos", abaixo da barra de pesquisa. Será exibido um mapa com diversos destinos e seus preços, do mais barato ao mais caro.

4 de 7 Na seção "Explorar" do Google Flights, o usuário tem opções de diferentes destinos — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Na seção "Explorar" do Google Flights, o usuário tem opções de diferentes destinos — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Além disso, o usuário também pode refinar sua busca com filtros. É possível, por exemplo, definir até quanto deseja pagar na viagem, qual o máximo de paradas que está disposto a fazer, determinar um continente específico para ser explorado ou com quais companhias aéreas aceita viajar. A funcionalidade do Google Flights também ajuda a descobrir destinos prováveis com base nos interesses do viajante, que pode escolher se quer lugares com praias, museus ou programas ao ar livre.

3. Use o calendário e o gráfico de preços para descobrir as datas nas quais é mais barato viajar

Após escolher e informar um destino no Google Flights, o usuário deve apontar as datas da viagem para fazer a busca de passagens aéreas. A plataforma oferece as opções de calendário e gráficos de preços, ambas posicionadas no canto direito da tela, acima da seção de voos oferecidos. Com esses recursos, é possível ter uma visão mais estratégica dos meses e decidir os dias mais em conta para viajar.

5 de 7 Com o calendário e o gráfico de preços do Google Flights, é possível ver as datas mais baratas — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Com o calendário e o gráfico de preços do Google Flights, é possível ver as datas mais baratas — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

No calendário, estarão dispostos em verde e com uma estrela os voos mais baratos, enquanto os mais caros vão ser mostrados em vermelho. Também é possível rolar para baixo e procurar por diferentes dias e meses. Já no gráfico de preços, essa informação estará disposta em um gráfico de barras, no qual também é possível ver as datas mais baratas e manipular a quantidade de dias da viagem — já que ela pode sair mais em conta com mais ou menos dias, dependendo da situação.

4. Confira o box de informações para se certificar de que a oferta é boa

Abaixo das opções de rotas oferecidas pelo Google Flights, há uma barra de informações que pode ajudar o usuário a se localizar em relação aos preços mostrados pela plataforma. Nesse box, a ferramenta exibe um histórico de pesquisa para aquele destino, detalhando a variação dos valores dentro dos últimos 60 dias.

6 de 7 Box de informações do Google Flights mostra se o preço está caro, barato ou na média — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Box de informações do Google Flights mostra se o preço está caro, barato ou na média — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Com a funcionalidade, as pessoas são alertadas pelo próprio site se aquela oferta está cara, barata ou com valores normais em comparação com a média dos preços recentes. Por outro lado, apesar da utilidade, essa seção do Google Flights não dá "dicas" ou avisa exatamente quando é a melhor época para comprar passagens aéreas mais baratas.

5. Configure alertas de preço

Caso esteja planejando uma viagem nos próximos meses, o usuário também pode ativar a função de alerta de preços do Google Flights. Para fazer isso, basta colocar o destino desejado e ativar o botão de "Monitorar preços". É possível, inclusive, configurar um alerta para datas específicas, colocando-as no campo de datas na pesquisa antes de fazer o check na função.

7 de 7 Alertas de preços são enviados ao e-mail do Google — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Alertas de preços são enviados ao e-mail do Google — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Para aqueles que querem sondar valores para definir quando é o melhor momento para comprar passagens baratas de avião, também é possível configurar um alerta de preços e ativar a opção "Qualquer data". Em ambos os casos, é necessário fazer login com uma conta do Google. Isso porque a plataforma irá notificar o usuário por e-mail quando um preço mais baixo que o normal for atingido.

Com informações de Scott's Cheap Flights

Veja também: Como acessar o backup do Google Fotos