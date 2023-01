Celulares Android têm vários ajustes que podem facilitar a sua vida. É possível, por exemplo, configurar um horário para o modo noturno ser ativado automaticamente, ou ainda usar o aparelho como controle remoto em TVs com sistema operacional Google . Com essas opções, os usuários podem realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo e agilizar o dia a dia. O TechTudo reuniu seis ajustes muito úteis de se usar em smartphones com sistema Android. Confira, a seguir, quais são e como habilitá-los.

1 de 7 6 ajustes do Android que vão facilitar a sua vida em 2023 — Foto: Pexels/Lisa Fotios 6 ajustes do Android que vão facilitar a sua vida em 2023 — Foto: Pexels/Lisa Fotios

1. Selecionar fotos específicas para usar em apps

Com o Photo Picker, os usuários do Android 13 conseguem selecionar as fotos específicas para compartilhar com outros aplicativos. Isso é útil porque impede que o app tenha acesso às demais imagens na galeria. No seletor de imagens, é possível selecionar uma única foto ou várias fotos para serem utilizadas no aplicativo desejado, aumentando a privacidade e a segurança do usuário. Você pode ainda modificar essas permissões a qualquer momento, bastando ir nas configurações individuais de cada app.

2 de 7 Seleção de fotos para compartilhar com app no Android 13 — Foto: Divulgação/Google Seleção de fotos para compartilhar com app no Android 13 — Foto: Divulgação/Google

2. Duplicar a tela

Fazer duas coisas ao mesmo tempo no Android é possível com essa funcionalidade. Disponível em alguns celulares, esse recurso consegue dividir a tela sem precisar alternar entre apps, possibilitando mexer e controlar as duas telas abertas ao mesmo tempo. A função permite, por exemplo, navegar pelas redes sociais e ver um vídeo no YouTube.

Para utilizar a ferramenta de dividir tela, abra a aba “Recentes” na tela inicial do celular e localize os apps que deseja dividir sua tela. No ícone do aplicativo, segure até um menu aparecer e vá em “Abrir no modo tela dividida”. Após isso, basta escolher o outro aplicativo para que ambos apareçam separados por uma barra. Caso a opção modo de tela dividida não apareça, significa que o aplicativo não é compatível com essa funcionalidade.

3 de 7 Sistema operacional Android — Foto: Pedro Vital/TechTudo Sistema operacional Android — Foto: Pedro Vital/TechTudo

3. Duplicar aplicativos

Também é possível duplicar os aplicativos usando duas contas diferentes no mesmo celular. Com a função, o usuário não precisar alternar as contas dentro do app, bastando abrir aquele que está logado a conta que ele deseja usar. Contudo, vale dizer que nem todos os aplicativos podem ser duplicados.

Para ativar essa função, acesse “Configurações” e toque em “Utilitários” ou “Recursos avançados/especiais”. Em seguida, vá em “Aplicativos paralelos/segundo espaço” ou “Dual Messenger”. Assim, será possível fazer cópias dos aplicativos.

4 de 7 Dividir a tela é opção para visualizar e usar dois apps ao mesmo tempo — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Dividir a tela é opção para visualizar e usar dois apps ao mesmo tempo — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

4. Modo convidado

Esconder fotos, vídeos e dados importantes é algo que pode ser feito rapidamente no celular. Basta acessar o “modo convidado”, ou “guest mode”, recurso que possibilita que outras pessoas naveguem na sua internet, faça ligações e outras atividades, mas sem acessar informações privadas - o que garante privacidade ao dono do aparelho.

O recurso está disponível para modelos celulares a partir do Android 5.0 Lollipop. Para acessá-lo, vá em “Configurações”, em seguida “Usuários” e escolha “Usar vários usuários”. Assim, será possível adicionar um usuário convidado e mudar para este acesso.

5 de 7 Protegendo informações pessoais com o modo convidado — Foto: Gisele Souza/TechTudo Protegendo informações pessoais com o modo convidado — Foto: Gisele Souza/TechTudo

5. Configurar hora para modo noturno

Com a função, é possível estabelecer rotinas de modo foco no celular Android. Para isso, abra o campo “Configurações”, siga até “Bem-estar digital” e, em seguida, escolha “modo foco/modo sem distrações”. O recurso permite que usuários selecionem os aplicativos que causam distrações e definam uma programação para a desativação deles.

O modo noturno ainda permite a programação de sua ativação e ajuda na economia de energia, pois reduz o brilho da tela. Para configurá-lo, acesse as configurações do aparelho e vá em “Tela”. Depois, toque em "modo noturno" e insira o horário de início e término do modo. Além disso, também é possível ajustar a intensidade da luz nesta aba.

6 de 7 Configurações do modo noturno — Foto: Gisele Souza/TechTudo Configurações do modo noturno — Foto: Gisele Souza/TechTudo

6. Usar celular como controle remoto

É possível utilizar o celular como controle remoto para TVs com o sistema operacional do Google. A funcionalidade está disponível para o Android 12 e, para ter acesso à função, é preciso ter instalado o app Google TV. Na parte inferior da tela inicial, toque em “Controle da TV”. Em seguida, é preciso realizar o pareamento seguindo as instruções no smartphone e na TV. A opção é útil principalmente porque dispensa o uso constante do controle.

7 de 7 Funcionalidade de controle remoto no Android — Foto: Gisele Souza/TechTudo Funcionalidade de controle remoto no Android — Foto: Gisele Souza/TechTudo

Com informações de Android

