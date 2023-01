Alguns ajustes do iPhone ( iOS ) podem facilitar o seu dia a dia. São exemplos de funções assim, por exemplo, estipular um horário para diferentes modos Foco e ainda criar stickers usando o Live Objects. É importante dizer que nem todas as novidades estão disponíveis para todas as versões do sistema operacional. Isso porque algumas delas são parte do iOS 16 , atualização lançada no ano passado para celulares a partir do iPhone 8 . Nas próximas linhas, confira seis ajustes para o iPhone que vão agilizar o seu cotidiano em 2023 e saiba como ativá-los.

1 de 7 6 ajustes do iPhone que vão facilitar a sua vida em 2023 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo 6 ajustes do iPhone que vão facilitar a sua vida em 2023 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

1. Ver fotos duplicadas e excluir

Uma das novas funções do iPhone é a possibilidade de visualizar as fotos duplicadas na sua galeria para, então, exclui-las. O recurso localiza as imagens repetidas automaticamente e permite que você as selecione de forma mais rápida, liberando espaço do seu telefone.

Para utilizar essa funcionalidade é simples: primeiro, abra a galeria e procure por “Álbuns”. Role a tela até achar a opção "Duplicatas" e selecione as imagens. Por fim, toque em “Combinar” para que o sistema reconheça aquelas repetidas e escolha a opção com maior qualidade. A outra será apagada.

2 de 7 As fotos duplicadas podem ser gerenciadas rapidamente através do álbum. — Foto: Reprodução/Clara Tavares As fotos duplicadas podem ser gerenciadas rapidamente através do álbum. — Foto: Reprodução/Clara Tavares

Também é possível escolher a foto que você quer excluir manualmente. Assim, você poderá apagá-la sem intervenção do sistema. Caso o álbum não apareça para você, não se preocupe: isso significa que não existem fotos iguais em seu aparelho.

2. Tirar print sem salvar na memória

Outra forma de diminuir a quantidade de imagens inutilizadas na memória do celular é tirar prints sem salvar no celular. Essa função permite que você faça a captura de tela copiando e colando a imagem diretamente na conversa ou aplicativo que desejar, sem salvá-la na galeria do seu aparelho.

Para usar a função, é preciso fazer o print e depois tocar sobre a miniatura que aparecerá no canto inferior da tela. Na próxima tela, selecione “Ok” e “Copiar e Apagar”. O print poderá ser colado em outra janela e não será salvo.

3 de 7 Desta forma, fica muito mais fácil apagar os arquivos que não serão mais utilizados. — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares Desta forma, fica muito mais fácil apagar os arquivos que não serão mais utilizados. — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares

3. Criar modo Foco para trabalho, estudo e descanso

O Modo Foco permite criar diferentes funcionamentos para o celular, alterando, por exemplo, o brilho da tela e quais apps podem te mandar notificações em determinados horários de forma automatizada. É possível escolher quais aplicativos e contatos serão silenciados, bem como as condições para que o Modo seja ativado como localização, horário de início e término, filtros de foco e as configurações de tela de bloqueio e inicial.

Por exemplo, o modo “Trabalho” bloqueia notificações de aplicativos de redes sociais e permite chamadas apenas de pessoas selecionadas, e o “Sono” diminui o brilho da tela. O indivíduo pode ainda personalizar um Modo do zero, escolhendo o nome, ícone e as configurações. Veja aqui um guia completo de como usar o modo foco no iPhone.

4 de 7 Em "Foco" é possível selecionar o "Não Perturbe" ou personalizar do seu jeito. — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares Em "Foco" é possível selecionar o "Não Perturbe" ou personalizar do seu jeito. — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares

4. Busca por emojis no teclado

No teclado do iPhone, a busca por emojis através de palavras-chave pode ajudar na rapidez da troca de mensagens. Para procurar por um emoji específico, é fácil: vá na aba de emojis e pesquise por uma palavra-chave. Por exemplo, digite “urso” para achar as variações do emoji de urso no teclado. A opção está disponível em todos os apps, e é útil porque facilita a busca por determinadas figurinhas.

5 de 7 A busca por emoji economiza o tempo, uma vez que reconhece as palavras-chave. — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares A busca por emoji economiza o tempo, uma vez que reconhece as palavras-chave. — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares

5. Criar stickers com o Live Objects

O Live Objects é uma funcionalidade nova que permite que o usuário destaque uma figura principal do fundo da imagem diretamente da galeria de fotos. A opção é útil para quem quer, por exemplo, fazer figurinhas rapidamente para o WhatsApp, sem precisar acessar editores para remover fundo.

Para fazê-las, primeiro salve a seleção desejada no formato PNG e envie para o seu e-mail. Em seguida, pelo navegador do computador, salve a foto e abra o WhatsApp Web. No ícone do clips de papel, toque na opção “Figurinha” e carregue a imagem. No celular, a imagem já aparecerá como uma figurinha enviada. Agora, basta apenas salvá-la no seus favoritos.

6 de 7 A figurinha é criada a partir do png salvo pelo celular. — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares A figurinha é criada a partir do png salvo pelo celular. — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares

6. Tirar apps de banco da busca da Siri

Nas configurações do iPhone, existe um recurso que permite remover alguns apps da busca da Siri, assistente do sistema operacional. Isso adiciona uma camada extra de proteçã em casos de roubo ou furto, dificultando o acesso de outras pessoas aos seus bancos.

Para isso, nos “Ajustes”, procure por “Siri e Busca” e encontre o ícone com o seu banco. Ao tocar sobre ele, desabilite as chaves “Mostrar App na Busca”, “Mostrar na Tela de Início” e “Sugerir App”. Dessa forma, o app só poderá ser aberto na Biblioteca de Apps.

7 de 7 Essa função aumenta a segurança de dados no telefone. — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares Essa função aumenta a segurança de dados no telefone. — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares

