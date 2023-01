6 apps para converter vídeos do YouTube em MP3

Como copiar músicas de CD em mp3 para o pendrive? Comente no Fórum do TechTudo.

Disponível para Windows , Freemake Audio Converter é um programa para converter vídeo do YouTube em MP3. O software precisa ser instalado no PC e extrai som de arquivos de vídeo e áudio e os converte para vários formatos, incluindo MP3.

ClipConverter é um app conversor de YouTube para MP3 que pode ser acessado pelo próprio navegador ou ser baixado no computador. O programa que permite fazer download e converter vídeos do YouTube , Vimeo , Soundcloud e DailyMotion em MP4. Ele está disponível para Mac OS X e Windows , além de contar com uma versão web, que dispensa instalação.

O site Video2mp3 converte vídeos do YouTube em MP3. É possível transformar, neste formato, conteúdos de outros sites, como MySpace , Dailymotion , MyVideo, Clipfish e Sevenload. O programa conta com extensão para Firefox e Safari e é gratuito.

MP3 Video Converter é um aplicativo para Android que permite converter links do YouTube para MP3. Gratuito, o app conta com configurações avançadas, como definição da taxa de bits.

O site Yout ou Yout.com é grátis e permite converter vídeos do YouTube em MP3 com muita facilidade. É possível fazer download de conteúdos do TikTok, Facebook, Twitter, Twitch e mais.