6 apps que te lembram de beber água e são ideais para usar no verão

O consumo de água para se manter hidratado ao longo do dia aumenta com o calor do verão. Para não se esquecer desse hábito saudável e conhecer a quantidade ideal do líquido que deve ser consumida ao longo dia, uma dica é ter no celular um app de lembrete para beber água. Existem diversas opções para dispositivos Android e iPhone ( iOS ).

Para te ajudar a conhecer algumas opções, o TechTudo separou alguns aplicativos populares nas lojas de download. Esses apps notificam o usuário conforme a necessidade ao longo do dia com base em suas características pessoais, como peso. Há opções gratuitas, como o Hydro Coach, Aguatinho e o Lembrete De Beber Água. Veja a seguir seis apps que te lembram de beber água e são ideais para usar no verão.

1. Hydro Coach: Beber Água

O Hydro Coach: Beber Água promete melhorar o consumo de água do usuário com a proposta de que seja criado um estilo de vida mais saudável. Além de lembretes, o app ajuda a medir o consumo diário do líquido. Ele está disponível apenas para Android.

O aplicativo permite que o usuário calcule a quantidade ideal de água que precisa conforme suas características pessoais. Assim, é possível realizar o controle durante o dia para que o consumo seja distribuído de forma ordenada. Os avisos são dados ao longo do dia conforme a programação de horário feita previamente. O app está disponível em português e conta com uma versão paga que oferece os serviços sem anúncios.

2. Waterllama

O Waterllama é um aplicativo de lembrete que propõe uma forma divertida do usuário se hidratar. Além de notificar o usuário ao longo dia sobre a necessidade de tomar água, o app possui desafios que prometem tornar o hábito um entretenimento. O download está disponível apenas para os usuários de iPhone. É possível sincronizar o uso do app com o smartwatch Apple Watch.

Os desafios de hidratação propõem alguns dias longe da cafeína, do álcool ou de bebidas açucaradas. Consequentemente, o usuário pode adquirir hábitos mais saudáveis. Para tornar a rotina de beber água mais divertida, o app disponibiliza alguns pets virtuais que serão hidratados conforme o usuário bebe a quantidade de água proposta no cotidiano. O Waterllama está disponível como uma assinatura mensal ou como uma compra única.

3. Lembrete De Beber Água

O aplicativo Lembrete de Beber Água é simples e de fácil uso. É possível personalizar o uso da aplicação com base em algumas características pessoais do usuário ou criar lembretes para a hidratação de seu filho pequeno. O app solicita ao usuário que selecione o propósito com base em quatro padrões: beleza, perder peso, saúde ou construção de músculos. Com isso, há notificações personalizadas que podem ser configuradas de hora em hora.

Além de informações pessoais como peso, idade e nível de atividades físicas que são realizadas no cotidiano, o aplicativo também solicita qual horário o usuário costuma dormir e acordar. Além disso, há uma seção para informar se há problemas de saúde e possibilita criar um programa saudável com base no clima onde está, seja em dias quentes, frios ou amenos. O app está disponível para download em dispositivos Android.

4. Lembrete de beber água: Water

O aplicativo para iPhone Lembrete de beber água: Water é mais uma opção que promete ajudar o usuário no dia a dia. Seu diferencial está em sua interface que promete ser de fácil uso e com vários dados para que o usuário possa acompanhar a evolução do hábito de beber água ao longo do dia, semanas e meses.

É possível definir a quantidade ideal de água com base no peso do usuário. As notificações também são configuráveis, sendo possível programá-las para quando o usuário quiser. O app também se integra ao Apple Health, que registra o histórico na seção de Nutrição. O Lembrete de beber água: Water condensa os dados gerados com base nas metas batidas pelo usuário e os dispõem em um gráfico.

5. Beba Água Aquário - Lembrete

O Beba Água Aquário - Lembrete é um aplicativo interativo disponível para download gratuito na loja dos dispositivos Android. O app sugere a quantidade ideal de água que deve ser consumida ao longo do dia com base no peso do usuário, que deve ser informado previamente. Com base no consumo ao longo do dia, é possível registrar no aplicativo a quantidade que foi tomada.

É possível configurar o horário dos lembretes, sendo necessário indicar a hora que acorda e que dorme. A interação do aplicativo está nos pets virtuais, pois o app funciona como uma espécie de aquário que armazena seus peixes, que podem nadar em uma quantidade maior de água conforme as metas são batidas pelo usuário.

6. Aguatinho

Com uma interface lúdica, o Aguatinho é um aplicativo de notificação para beber água que pode ser personalizado pelo usuário. O app leva em consideração o peso do usuário para definir as metas que devem ser cumpridas ao longo do dia. As notificações podem ser personalizadas, além de ajustes com base nas condições climáticas e também no nível de exercícios físicos praticados.

Além de mapear o progresso do usuário, o Aguatinho também permite bater recordes. Um pet virtual é o principal destaque do aplicativo, que pode interagir com o usuário e incentivar o hábito saudável. O download é gratuito e está disponível na loja de apps de dispositivos Android.

