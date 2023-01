6 cadeiras gamer baratas para comprar em 2023

Já a PCTop Racer 1006 apresenta suporte para as pernas e revestimento em tecido sintético de alta durabilidade por valores que partem de R$ 699. Outra opção é a Fortrek Blackfire, que traz apoio embutido para apoiar a cabeça e tecido respirável por cerca de R$ 759. Veja seis cadeiras baratas para comprar em 2023.

1. MyMax MX0 – a partir de R$ 599

A MyMax MX0 oferece design bastante discreto, pois toda a confecção foi desenvolvida em tecido sintético preto. O encosto resguarda dois orifícios para aumentar a circulação de vento, enquanto o assento garante acomodar até 120 kg. O interior do tecido é acolchoado com espuma, característica atrativa para quem procura por conforto durante as partidas de jogos. Ela é encontrado por valores a partir de R$ 599.

O item ainda proporciona ajuste de altura e cinco rodinhas que giram em 360 graus. A região da cabeça hospeda um suporte acolchoado e anatômico para a nuca. A ficha técnica fica completa com o acolchoamento espesso presente em ambos os suportes para braço. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade do material, mas criticam a ausência de almofadas para apoiar a lombar.

Prós: as rodinhas giram em 360 graus

as rodinhas giram em 360 graus Contras: o encosto não é reclinável

2. Moobx Royale – a partir de R$ 599

A Moobx Royale apresenta um design preto com acabamento em faixas brancas. Os apoios dos braços e da nuca oferecem acolchoamento almofadado para garantir o máximo de conforto ao usuário. Além disso, trazem uma estrutura desenvolvida em aço que promete segurança e estabilização adequada. Ela conta com dois furos nas costas do assento para aumentar a possibilidade de ventilação e conta com uma alavanca para regulagem de altura. O produto é visto por valores que partem de R$ 599.

Todo o assento e encosto foram revestidos em material sintético e proporcionam costuras que imitam tecidos de estilo em carbono. O produto suporta peso de até 100 kg e promete proporcionar conforto mesmo a usuários com altura superior a 1,80 metro. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o custo-benefício e o conforto trazido pelo estofamento. Porém, criticam a ausência de regulagem do encosto e relatam que ele apresenta fragilidade.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: não oferta controle de inclinação ou regulagem no encosto

3. PCTop Racer 1006 – a partir de R$ 699

A PCTop Racer 1006 é um modelo com design nas cores preta e vermelha. A cadeira chama atenção pelo conforto que promete trazer: como as almofadas para apoiar lombar e nuca, os acolchoamentos nos suportes para braço, suporte estofado para as pernas e encosto com reclinação de até 135 graus. Ela é vendido por cifras a partir de R$ 699.

A cadeira foi revestida por tecido sintético e promete alta durabilidade, além de conter construção ergonômica. Avaliado com uma nota 4 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a reclinação eficiente do banco e o conforto proporcionado pelo design. No entanto, destacam negativamente o pistão da cadeira, que oferece baixa qualidade.

Prós: banco reclinável

banco reclinável Contras: relatos de o pistão ser frágil

4. TGT Heron TGT-HR-BL01 – a partir de R$ 679

A TGT Heron TGT-HR-BL01 apresenta design na cor preta com acabamentos em um tom chamativo de vermelho. A cadeira fornece almofadas anatômicas para apoiar tanto a lombar quanto a nuca, o que pode ser bastante útil durante extensas horas de jogo. O material de cobertura da cadeira consiste em tecido sintético estofado com espuma. O assento possui uma espessura robusta, detalhe que pode proporcionar conforto ao usuário, além de acomodar até 120 kg. O modelo é visto por cerca de R$ 679.

Já o encosto, também estofado, possui capacidade de inclinação em até 135 graus. O acessório ainda conta com uma alavanca para aumentar a altura do assento e traz acolchoamento em tecido sintético nos suportes de braço. O fornecedor disponibiliza o modelo em outras cores, como azul com preto e rosa com preto. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de montagem. Porém, criticam o excesso de barulho das rodinhas durante a movimentação do usuário.

Prós: presença de almofadas

presença de almofadas Contras: o barulho das rodinhas pode incomodar

5. PCYes Mad Racer STI Master – a partir de R$ 703

A PCYes Mad Racer STI Master hospeda um design inteiramente preto com revestimento espesso de tecido sintético. O encosto fornece dois orifícios na parte superior para aumentar a possibilidade de ventilação nas costas do usuário, além de conter um apoio fixo para a nuca. O produto é visto por valores que partem de R$ 703.

Já o assento tem uma alavanca para configurar a altura e uma capacidade para acomodar até 120 kg. O fornecedor ainda disponibiliza modelos nas cores azul e vermelha. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a capacidade de conforto proporcionado pelo encosto. Porém, criticam que as peças são entregues com leves alterações, o que pode comprometer a montagem do item.

Prós: apresenta encosto confortável

apresenta encosto confortável Contras: o encosto não reclina e os apoios de braço não são estofados

6. Fortrek Blackfire – a partir de R$ 759

A Fortrek Blackfire também fornece um encosto com um apoio embutido para apoiar a cabeça, além de conter uma costura diferenciada que pode promover maior conforto para a região das costas. Diferente do resto do corpo, que apresenta design em preto, o suporte dos braços desponta uma confecção prateada chamativa e apresenta acolchoamento bastante robusto para apoiar os braços confortavelmente. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 759 para comprar o produto.

O assento acomoda até 120 kg e todo o revestimento da cadeira foi confeccionado em tecido sintético respirável. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o conforto proporcionado pelo acolchoamento. No entanto, destacam negativamente a montagem, que pode ser um pouco complicada.

Prós: apoio embutido para a nuca

apoio embutido para a nuca Contras: ausência de almofada para apoiar a lombar

