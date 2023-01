Assistir às partidas de futebol em casa é uma experiência comum nas casas brasileiras e que pode ser otimizada e melhorada com eletrônicos. TVs, fitas de LED, soundbars e media centers, por exemplo, são dispositivos simples, mas que podem transformar o ambiente da sala e a sua imersão nas melhores partidas, além de trazer uma experiência mais completa. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

As opções de acessórios começam em R$ 32, com a Antena de TV AI 2031, da Intelbras, que possui amplificador de sinal com 28 dBi e é compatível com todas as TVs e conversores. Já para quem procura investir em produtos sonoros, a JBL MultiBeam 5.0 conta com Dolby Atmos e controle de voz compatível com Alexa ou Google Assistente por R$ 1.549. Confira a seguir seis eletrônicos que todo mundo que gosta de assistir a partidas de futebol deveria ter em casa.

1 de 4 6 eletrônicos ideais para quem gosta de acompanhar jogos de futebol — Foto: Reprodução/Pexels 6 eletrônicos ideais para quem gosta de acompanhar jogos de futebol — Foto: Reprodução/Pexels

Qual é a média de preço de TV smart com 32 polegadas? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. TV

2 de 4 Philips 50PUG7406/78 tem tela de 50 polegadas — Foto: Divulgação/Philips Philips 50PUG7406/78 tem tela de 50 polegadas — Foto: Divulgação/Philips

A TV é um eletrônico essencial para assistir esportes. Modelos em alta qualidade e com uma boa resolução podem oferecer uma experiência mais imersiva. A Philips 50PUG7406/78, por exemplo, é o modelo ideal para quem procura uma TV com dimensões maiores que as convencionais e promessa de som e visual de qualidade. Com tela de 50 polegadas e resolução 4K, o televisor apresenta sistema Android TV, comando de voz, Google Assistente, Dolby Atmos e Bluetooth 5.0. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 2.199.

Para um visual mais minimalista, esse modelo conta com um formato sem bordas. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 78% de suas avaliações e se destaca pela facilidade de instalação e precisão no controle do volume, além da qualidade visual. Porém, vale ressaltar que consumidores apontam para um contraste de cores bastante alto.

Produto desta matéria | TechTudo COMANDO DE VOZ Philips 50PUG7406/78 R$ 2.149 IR À LOJA

Todas as ofertas de Philips 50PUG7406/78 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COMANDO DE VOZ Philips 50PUG7406/78 R$ 2.149 IR À LOJA

2. Media Center

3 de 4 Fire TV Stick Lite transforma TVs comuns em smart por meio da entrada HDMI — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo Fire TV Stick Lite transforma TVs comuns em smart por meio da entrada HDMI — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo

O Media Center é um aparelho que pode ser um fiel parceiro aos fãs de futebol. Ele é um acessório que pode ser interessante para usuários que querem assistir às partidas por meio dos aplicativos de streamings, mas que possuem televisões mais antigas e não procuram investir uma boa quantia em dinheiro para trocar o aparelho. O Fire TV Stick Lite, por exemplo, transforma TVs comuns em smart por meio da entrada HDMI por cerca de R$ 249.

Ele permite acesso à internet e a serviços de streamings como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e Globoplay. O modelo ainda acompanha um controle remoto com microfone embutido e está avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa funcionalidade do produto e a alta quantidade de aplicativos compatíveis. No entanto, criticam a ausência de botões de volume e liga/desliga. O TechTudo testou o produto e constatou que ele se destaca pelo controle com Alexa, qualidade visual e oferta de aplicativos.

Produto desta matéria | TechTudo COM ALEXA Fire TV Stick Lite R$ 217 IR À LOJA

Todas as ofertas de Fire TV Stick Lite × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM ALEXA Fire TV Stick Lite R$ 217 IR À LOJA

3. Soundbar

A soundbar é indicado para quem não abre mão de uma melhor experiência de áudio para filmes, música e para assistir às partidas de futebol. A JBL MultiBeam 5.0, por exemplo, é um dos modelos da marca de áudio que promete se adequar ao ambiente em busca da melhor reprodução sonora, tanto para ambientes internos, quanto externos, trazendo um som mais imersivo e direto. Com conexões HDMI e ARC, além de AirPlay e controle de voz compatível com Alexa e Google Assistente, o modelo deve oferecer uma qualidade sonora potente e sem a necessidade de um subwoofer.

O dispositivo utiliza as tecnologias Dolby Atmos, para uma experiência sonora mais imersiva, e JBL MultiBeam, capaz de criar um ambiente sonoro mais amplo. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o equipamento tem nota máxima em 84% das avaliações, que destacam a qualidade sonora e a fácil conectividade, que é por Bluetooth. O produto pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 1.549.

Produto desta matéria | TechTudo COM SOM 3D JBL Soundbar 5.0 MultiBeam R$ 1.549 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Soundbar 5.0 MultiBeam × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM SOM 3D JBL Soundbar 5.0 MultiBeam R$ 1.549 IR À LOJA

4. Antena de TV

A antena de TV pode ser ideal para quem quer assistir às partidas na televisão aberta. A vantagem com esse aparelho é que o delay é menor do que em plataformas de streaming. A antena AI 2031, da Intelbras, por exemplo, possui amplificador de sinal com 28 dBi. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 32.

Ela capta os sinais UHF e HDTV e possui um formato moderno e exclusivo com acabamento em preto piano. Sua base com ímã permite posicionar a antena em superfícies metálicas, da forma como preferir. Os últimos compradores listaram a fácil instalação e a qualidade da imagem. No entanto, ressaltaram que o cabo de instalação é muito pequeno, deixando com uma avaliação de 4,5 de 5 estrelas.

Produto desta matéria | TechTudo FÁCIL DE USAR Intelbras ‎AI 2031 R$ 31 IR À LOJA

Todas as ofertas de Intelbras ‎AI 2031 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FÁCIL DE USAR Intelbras ‎AI 2031 R$ 31 IR À LOJA

5. Caixa de som com rádio

4 de 4 JBL Wind 2 pode ser usada para ouvir rádio — Foto: Divulgação/JBL JBL Wind 2 pode ser usada para ouvir rádio — Foto: Divulgação/JBL

As caixas de som com rádios pode ser uma alternativa interessante para quem busca acompanhar o futebol quando não tem uma TV disponível. A JBL Wind 2 pode cumprir com essa missão. Ela é uma caixa de som portátil da fabricante que pode ser usada em diversos ambientes, além de contar com um tamanho compacto e mosquetão, podendo ser transportado na mão, pendurado na mochila ou até mesmo na bicicleta. O modelo é encontrado por cerca de R$ 198.

A conexão é feita via Bluetooth, P2 ou cartão SD. Um de seus principais destaques é o sintonizador FM, que permite ouvir rádios de músicas e notícias. Disponível apenas na cor preta, a Wind 2 possui acabamento emborrachado para oferecer mais resistência. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, o produto se destaca pela qualidade sonora e a alta frequência para Rádio FM. No entanto, os usuários relatam que a bateria dura em média apenas três horas.

Produto desta matéria | TechTudo Compacta JBL Wind 2 R$ 179 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Wind 2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Compacta JBL Wind 2 R$ 179 IR À LOJA

6. Fita LED

A fita LED valoriza a iluminação dos ambientes e pode ser umaopção interessante para quem procura dar um toque de imersividade no ambiente em que o usuário assiste às partidas de futebol. O modelo de acessório da AGL, por exemplo, oferece mais de 16 milhões de cores disponíveis, controle à distância via aplicativo AGL Home ou Comando de Voz por Alexa. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 159 para comprar o produto.

O modelo ainda conta com timer automaticamente, 90 leds por metro, redes sem fio de até 2.4 GHz e iluminação branca (neutra) para um conforto maior. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas na Amazon, o produto recebeu avaliação positiva de 75% e destacou por ser um padrão duplo e uma alta quantidade de cores. No entanto, outros ressaltaram que o material é um pouco difícil para colar nos locais.

Produto desta matéria | TechTudo 3 METROS AGL 1106110 R$ 159 IR À LOJA

Todas as ofertas de AGL 1106110 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 3 METROS AGL 1106110 R$ 159 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart