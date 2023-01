Jogos físicos de PlayStation 5 ( PS5 ) podem ser interessantes para quem não tem mais memória no console e deseja emprestar ou trocar o disco com os amigos. A lista a seguir reúne games baratos por preços a partir de R$ 59 , como é o caso do Back 4 Blood , que traz uma história apocalíptica de zumbis infectados por um germe.

Já o FIFA 22 é o famoso jogo de futebol da EA que apresenta diversos jogadores, times e estádios, além de tecnologia que aumenta o realismo e a dinâmica dos jogos por valores que partem de R$ 149. Outra opção é o NBA 2K23, que é um game de basquete que promete uma jogabilidade realista por cerca de R$ 179. Confira a seguir seis jogos baratos de PS5 para comprar no Brasil em 2023.

1 de 7 6 jogos baratos de PlayStation 5 (PS5) para comprar em 2023 — Foto: Reprodução/Lucas Soares 6 jogos baratos de PlayStation 5 (PS5) para comprar em 2023 — Foto: Reprodução/Lucas Soares

1. Back 4 Blood – a partir de R$ 59

O Back 4 Blood foi desenvolvido pela Turtle Rock Studios e tem classificação indicativa para maiores de 18 anos. A história do jogo começa a partir de um surto de infecção, iniciado por um agente biológico que transforma os infectados em zumbis. Intitulado de Verme do Inferno, o patógeno instaurou um caos apocalíptico na cidade, o que incentivou a criação do grupo Sentinelas: humanos armados que tentam sobreviver aos zumbis e às consequências que a infecção trouxe para a comunidade. A mídia física é vista por cerca de R$ 59.

Back 4 Blood é um jogo de tiro em primeira pessoa que promete jogabilidade emocionante e uma boa dinâmica. O item é focado no modo cooperativo para até quatro jogadores, o que pode ser uma vantagem para quem busca jogar em equipe. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Submarino, os consumidores destacam a boa narrativa que se desenvolve com o passar das missões. O TechTudo testou o jogo em agosto de 2021 e concluiu que ele tem todos os elementos necessários para ser um game divertido para jogar com os amigos.

Prós: oferta modo cooperativo

oferta modo cooperativo Contras: relatos de haver alguns bugs nas primeiras versões do jogo

2 de 7 A comunicação entre os jogadores pode ajudar na conclusão das fases em Back 4 Blood — Foto: Divulgação/Back 4 Blood A comunicação entre os jogadores pode ajudar na conclusão das fases em Back 4 Blood — Foto: Divulgação/Back 4 Blood

O Battlefield 2042 é um jogo de ação desenvolvido pelo estúdio EA. A proposta do game é fazer um resgate à franquia de tiro, com missões baseadas em um cenário de guerra e dividido em dois principais territórios. No título, que tem gameplay em primeira pessoa, o player se reveza entre o Conquista, em que dois grupos de jogadores lutam entre si pelo controle de grandes áreas, e o Ruptura, que envolve uma dinâmica de equipes atacantes e defensoras. O jogo é vendido por valores a partir de R$ 59.

O enredo do game traz um cenário de guerra, provocado pela escassez de comida e combustível, o que, na narrativa, resultaria em conflitos armados entre os Estados Unidos e a Rússia. Nisso, o jogador precisa se desdobrar para realizar as missões e como invadir territórios. É possível usufruir de até sete grandes mapas, cada uma com múltiplas áreas de combate em um único espaço de jogo. Além disso, o game permite que até 128 jogadores se juntem à guerra total ao mesmo tempo.

Prós: compatibilidade multiplataforma

compatibilidade multiplataforma Contras: ausência de modo campanha

3 de 7 Battlefield 2042 traz um cenário de guerra, provocado pela escassez de comida e combustível — Foto: Divulgação Eletronic Arts Battlefield 2042 traz um cenário de guerra, provocado pela escassez de comida e combustível — Foto: Divulgação Eletronic Arts

3. FIFA 22 – a partir de R$ 149

O FIFA 22 é o famoso jogo de futebol desenvolvido pelo estúdio EA. Ele traz a tecnologia HyperMotion, que aumenta o realismo presente no movimento dos jogadores, o que deve trazer maior fluidez para as jogadas e aprimorar a experiência do usuário durante a jogatina. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 149.

O jogo disponibiliza animações baseadas nos jogadores e jogadoras mais famosos do mundo, bem como times e estádios reconhecidos. O TechTudo testou o jogo em novembro de 2021 e concluiu que a franquia trouxe poucas mudanças para o gameplay, embora a experiência continue cada vez mais imersiva.

Prós: alto poder de realismo nos passes

alto poder de realismo nos passes Contras: apresenta o fim do recrutamento dos jogadores

4 de 7 FIFA 22 é o famoso jogo de futebol desenvolvido pelo estúdio EA — Foto: Divulgação/EA Sports FIFA 22 é o famoso jogo de futebol desenvolvido pelo estúdio EA — Foto: Divulgação/EA Sports

O Grand Theft Auto V (GTA 5) foi desenvolvido pelos estúdios Rockstar e tem uma classificação indicativa para maiores de 18 anos. Este volume segue a mesma linha dos antecessores, de forma que o jogador pode andar pela cidade e executar diferentes tipos de ações por quanto tempo quiser, como dirigir veículos, entrar em estabelecimentos, consumir comidas e abordar pessoas na rua. Ele é visto por cifras que partem R$ 179.

Já para quem deseja desenvolver as missões, é possível conhecer tarefas que apresentam a vida de três personagens: Michael, Franklin e Trevor. Todos arriscam suas vidas em uma onda de assaltos ousados para conseguir dinheiro o suficiente e garantir o resto de suas vidas. O TechTudo fez um review do jogo em setembro de 2013 e concluiu que ele tem enredo de qualidade, jogabilidade afiada e divertida, gráficos impressionantes e opções variadas de diversão.

Prós: os efeitos especiais apresentam mais realismo e movimento

os efeitos especiais apresentam mais realismo e movimento Contras: pode apresentar problemas de textura

5 de 7 Grand Theft Auto V oferece maior realismo e movimento que os demais jogos da franquia — Foto: Divulgação/Rockstar Grand Theft Auto V oferece maior realismo e movimento que os demais jogos da franquia — Foto: Divulgação/Rockstar

O Lego Star Wars: A Saga Skywalker apresenta uma classificação indicativa de 10 anos e foi desenvolvido pela TT Games. O item apresenta ação ininterrupta e uma compilação dos momentos mais memoráveis dos nove filmes da saga Skywalker, mas reimaginados com o humor LEGO. Uma vez dentro da narrativa, é possível controlar diversos jogadores, naves e veículos para criar sua própria jornada pela galáxia. O produto pode ser visto por valores a partir de R$ 173.

É possível explorar a trilogia em qualquer ordem, jogar com mais de 300 personagens, descobrir locais lendários e comandar veículos poderosos. Um dos diferenciais dos jogos são os novos controles e mecânicas de blaster, que permitem aos usuários mirarem com precisão nos alvos escolhidos. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Submarino, os usuários elogiam a boa qualidade do jogo.

Prós: há um espaço para desenvolver várias aventuras

há um espaço para desenvolver várias aventuras Contras: preço elevado

6 de 7 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga acompanha a história de todos os filmes das trilogias de Star Wars — Foto: Reprodução/Microsoft Store LEGO Star Wars: The Skywalker Saga acompanha a história de todos os filmes das trilogias de Star Wars — Foto: Reprodução/Microsoft Store

6. NBA 2K23 – a partir de R$ 179

O NBA 2K23 é um jogo de basquete que promete uma jogabilidade realista e dinâmica contra as animações dos melhores jogadores do mundo. Além disso, o usuário pode reunir em uma mesma partida as estrelas atuais do esporte e as que dominaram as quadras anos atrás. O game disponibiliza uma aventura de basquete a bordo de um cruzeiro, equipado com quadras espaçosas, vistas panorâmicas e muitas expedições quando em terra firme. Ele é visto por valores a partir de R$ 179.

Esta versão ainda presta uma homenagem ao famoso jogador Michael Jordan: o usuário consegue voltar no tempo durante a época de ascensão do astro e jogar com ele em partidas imersivas. Avaliado com uma nota de 5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam os gráficos bem desenvolvidos.

Prós: traz alta imersão

traz alta imersão Contras: preço elevado

7 de 7 NBA 2K23 traz homenagem ao atleta Michael Jordan no jogo e várias outras novidades para o game de basquete — Foto: Divulgação/2K Games NBA 2K23 traz homenagem ao atleta Michael Jordan no jogo e várias outras novidades para o game de basquete — Foto: Divulgação/2K Games

