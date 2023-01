1 de 3 6 notebooks para fazer trabalhos da escola ou faculdade por a partir de R$ 1.728 — Foto: Reprodução/Dell 6 notebooks para fazer trabalhos da escola ou faculdade por a partir de R$ 1.728 — Foto: Reprodução/Dell

1. Lenovo IdeaPad 82BU0006BR - a partir de R$ 1.728

O Lenovo IdeaPad 82BU0006BR é um computador de entrada da marca, mas que pode atender bem demandas do dia a dia, principalmente para os estudos. Além do processador Intel Celeron N, o modelo conta com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento em SSD, e suas funções são capazes de realizar tarefas corriqueiras sem nenhuma dificuldade. O modelo é vendido por cerca de R$ 1.728.

O modelo conta com Wi-Fi AC ultrarrápido, uma rede que tem uma taxa de transmissão muito alta, trazendo os dados completos sem sofrer tanta interferência. Seu formato é minimalista e está disponível na cor prata, que se soma à tela antirreflexo de 15,6 polegadas para introduzir uma máquina com bom custo-benefício. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 80% de suas avaliações.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: usuários com demandas mais pesadas podem não ser contemplados

O Positivo Motion C4120F-AX pode ser uma opção interessante para quem busca um computador com compatibilidade com o sistema Alexa para facilitar a rotina de trabalhos escolares ou faculdade. Este modelo permite que o usuário altere os dispositivos conectados ao sistema da assistente virtual, verificar as notificações e criar alarmes por meio do computador. Além disso, o dispositivo conta com teclas de atalhos para acessar o site do YouTube e Netflix. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.899.

De acordo com a fabricante, o laptop é composto por um processador Intel Celeron Dual Core, 4 GB de memória RAM, SSD de 120 GB, tela de 14 polegadas e sistema operacional Windows 11 Home. Na Amazon, o Positivo Motion C4120F-AX é avaliado com 4,1 de 5 estrelas e os compradores destacam o desempenho da máquina.

Prós: compatibilidade com o sistema de inteligência artificial Alexa

compatibilidade com o sistema de inteligência artificial Alexa Contras: consumidores reclamam da ausência de um leitor de discos

2 de 3 Chromebook Plus pode funcionar como tablet — Foto: Divulgação/Samsung Chromebook Plus pode funcionar como tablet — Foto: Divulgação/Samsung

O Chromebook Plus XE521QAB-AD1BR é um computador diferente dos demais, pois pode ser utilizado tanto como um computador, quanto como tablet. Além disso, ele acompanha uma caneta para facilitar o manuseio do display touch. O sistema operacional é o Chrome OS, que pode ser interessante para quem está acostumado a utilizar os aplicativos do Google e está acostumado com dispositivos móveis. Além disso, o modelo apresenta uma tela de 12 polegadas em resolução Full HD, o que pode ser considerada um pouco pequena. Já o seu hardware traz o processador Intel Celeron e uma memória RAM de 4 GB.

Este modelo pode ser útil para consumidores que procuram fazer edição multimídia, pois a caneta touch deve auxiliar no processo criativo. A capacidade de armazenamento interno de 32 GB tende a ser limitada, suficiente apenas para consumidores acostumados a trabalhar na nuvem. Avaliado com uma nota 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a caneta. Porém, criticam a fragilidade do acabamento e relatam que a tela não funciona com o toque dos dedos.

Prós: tela touch screen

tela touch screen Contras: armazenamento interno limitado

4. Acer Aspire 5 A515-56-32PG - a partir de R$ 3.052

3 de 3 Acer Aspire 5 apresenta tela de 15,6 polegadas — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Acer Aspire 5 apresenta tela de 15,6 polegadas — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Acer Aspire 5 A515-56-32PG apresenta uma tela padrão de 15,6 polegadas com resolução Full HD de ‎1920 x 1080 pixels. De acordo com a fabricante, esse modelo, comparado aos outros da linha, aumenta consideravelmente a fluidez e velocidade da máquina para abrir e rodar aplicativos. Este recurso ainda conta com uma capacidade interna de armazenamento equivalente a 256 GB, um valor que pode agradar a maior parte dos públicos. O laptop é visto por cifras que partem de R$ 3.052.

A memória RAM fornece o moderno padrão DDR4 com 4 GB: um valor suficiente para o uso básico de navegação. O sistema operacional é o Windows 11, acompanhado do processador Intel Core i3 de 11ª geração. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam o desempenho para baixa produtividade e o acabamento traseiro em alumínio, mas ressaltam que o sistema apresenta muitos erros.

Prós: SSD de 256 GB

SSD de 256 GB Contras: pouca capacidade de memória RAM

O Asus X515JA-EJ1792W além de manter um visual mais clássico no prateado com cinza, ele também possui Windows 11 Home instalado de fábrica. O modelo conta com um processador Intel Core i5 1035G1 de 10ª geração que promete alcançar a velocidade de 1 GHz (com 6 GB de cache) e uma memória RAM de 8 GB. O modelo é visto por valores que partem de R$ 3.499.

O armazenamento interno é um modelo SSD PCIe G3X2 de 256 GB, assim como sua tela LED de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e a placa de vídeo integrada Intel HD Graphics 620 prometem uma experiência completa. Avaliado em 5 de 5 estrelas, o computador se destaca pelo visual e pela velocidade.

Prós: é uma máquina rápida

é uma máquina rápida Contras: não há

6. Dell Inspiron 15 3000 - a partir de R$ 3.589

O Dell Inspiron 15 3000 oferece armazenamento interno em SSD de 256 GB, sistema operacional Windows 11 e tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD antirreflexo de alta definição com três lados de bordas finas. A memória RAM apresenta capacidade razoável, alcançando os 8 GB. Este valor pode ser interessante para rodar softwares que precisam mais do sistema e para uma rotina com produtividade mais complexa, que vai além de navegar na internet e utilizar o pacote Office e Adobe, por exemplo. Ele é visto por cifras que partem de R$ 3.589.

As laterais oferecem três entradas USB, uma HDMI, uma P2 e um slot para cartão de memória SD. Além disso, ele possui leitor de impressão, teclado alfanumérico (ABNT2) e o seu touchpad maior é maior do que os convencionais. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a leveza do produto e a fluidez para acionar os softwares. No entanto, relatam que o touchpad é frágil.

Prós: memória RAM com boa capacidade

memória RAM com boa capacidade Contras: relatos de que o touchpad é frágil

