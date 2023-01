6 roteadores baratos para comprar em 2023

O roteador Intelbras W4-300F oferece 300 Mbps de velocidade, três portas LAN e pode ser encontrado por preços a partir de R$ 99. Já o TP-Link TL-WR940N é capaz de atingir os 450 Mbps de velocidade e está indicado para cobrir áreas maiores. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 140. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

O primeiro item da lista é o roteador Intelbras W4-300F, que promete sinal de qualidade para diversas atividades do dia a dia. É ideal para planos de até 70 mega e compatível com o Remotize, sistema de nuvem da empresa para um uso mais prático e seguro. O gerenciamento da rede pode ser feito pelo app Meu Wi-Fi Intelbras, que configura filtros e permite controlar remotamente. Outros recursos interessantes são a visualização dos dispositivos conectados à rede, da velocidade do tráfego para internet em tempo real e o controle da priorização de banda.

O modelo oferece 300 Mbps de velocidade wireless, ideais para conectar até 15 dispositivos e cobrir com Wi-Fi uma área de até 80 m². Em conexões por cabo, o W4-300F traz uma porta de Internet e três portas LAN. Está a venda por cifras a partir de R$ 99. Clientes da Amazon avaliam o produto com nota 4,5 de 5, com elogios à praticidade de instalação.

Prós: praticidade de instalação

Contras: alcance para ambientes de até 80 m²





2. Tenda N301P - a partir de R$ 129

O roteador Tenda N301P é mais um modelo de duas antenas externas com baixo investimento. A fabricante promete uma instalação fácil para uso doméstico com velocidade sem fio de até 300 Mbps. O dispositivo pode ser utilizado como Ponto de Acesso, para compartilhar a Internet em todos os cantos do ambiente, eliminando os pontos mortos. Um destaque é a criptografia de segurança, que pode ser acionada ao pressionar o botão WPS.

Para a conectividade via cabo, conta com uma porta WAN e três portas LAN. Tem a opção de Controle Parental, o que deve ser interessante para famílias com crianças que já navegam online. O modelo está a venda por valores a partir de R$ 129 na Amazon. Compradores o avaliam com nota 4,2 de 5, com elogios para a qualidade do sinal e algumas reclamações sobre instalação e ao modo repetidor.

Prós: botão para criptografar a rede

Contras: relatos de problemas com o modo repetidor





O TL-WR940N é um modelo mais avançado, com velocidade Wireless de até 450 Mbps. As três antenas fixas aumentam o sinal para cobrir mais direções e grandes áreas. O aparelho oferece três modos de operação: Roteador, Extensor de Alcance e Ponto de Acesso. Tem uma porta WAN e quatro portas LAN por investimentos a partir de R$ 140.

Para a segurança, o item oferece criptografia wireless simplicada, com um toque no botão WPS. Já a função Rede de Convidados permite que os visitantes entrem na Internet sem acesso à rede privada. O fabricante indica o modelo para planos com velocidade de até 100 mega. Soma nota 5 de 5 no site da Amazon, ainda sem comentários dos consumidores.

Prós: velocidade de até 450 Mbps

Contras: opera apenas em uma banda





4. Mercusys MW325R - a partir de R$ 154

O roteador Mercusys MW325R tem quatro antenas omnidirecionais fixas de 5dBi, capazes de otimizar o sinal e melhorar a força e a estabilidade da rede. O modelo traz velocidade Wireless de 300 Mbps e é compatível com IPTV, além dos protocolos IPV6 e IPV4.

Para a conexão por cabo oferece três portas LAN e uma porta WAN. Pode ser adquirido por preços a partir de R$ 154. Compradores da Amazon avaliam o roteador com nota 4,3 de 5, com elogios para a facilidade de instalação e o custo-benefício.

Prós: quatro antenas

Contras: poucas opções de configuração





O roteador Multilaser RE163V é indicado para uso em residências e escritórios menores. Conta com três antenas externas de 5dBi, que garantem estabilidade e rapidez. A potência do sinal é de 300 Mbs e o modelo traz três portas LAN. Ele é encontrado por preços a partir de R$ 117.

O equipamento tem ainda o botão para ativar a proteção WPS, que permite o acesso à rede sem a necessidade de senha. O item oferece diversas opções de criptografia, além do Controle Parental, para gerenciar os conteúdos acessados e os horários de uso da rede. Na Amazon, é avaliado com 4,7 de 5 estrelas, com elogios para a qualidade do produto, que cumpre o que promete. No entanto, alguns indicam que a distribuição de sinal é fraca.

Prós: custo-benefício

Contras: opera apenas em uma banda





O roteador TP-Link TL-WR840N-W é um modelo de duas antenas com taxa de transmissão sem fio de 300 Mbps, ideal para trabalhos mais básicos. A fabricante indica o equipamento para pacotes de internet com velocidade de até 100 mega. Ele pode ser utilizado como roteador, repetidor, access point e WISP.

O modelo oferece a possibilidade de Controle Parental e da rede de convidados, que fornece uma outra rede para os hóspedes enquanto protege a particular. A conectividade via cabo é possibilitada por quatro portas LAN e uma porta WAN. Pode ser adquirido por preços a partir de R$ 169. Com nota 4,7 de 5 na Amazon, soma elogios ao custo-benefício. Todavia, alguns compradores indicam instabilidade no sinal.

Prós: custo-benefício

Contras: recomendado apenas para tarefas mais básicas





