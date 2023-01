6 tomadas inteligentes para automatizar sua casa em 2023

omadas inteligentes ajudam a automatizar os equipamentos de uma casa sem gastar muito. Com a grande variedade de opções disponíveis no mercado, é possível transformar até mesmo equipamentos mais antigos em smart utilizando os plugues. As fabricantes Positivo , Intelbras e i2GO oferecem modelos por valores a partir de R$ 83 .

Os artigos variam conforme a marca, potência da corrente, funcionalidades oferecidas e design. Como exemplo, a tomada da i2GO é a mais barata da lista, tem compatibilidade com Alexa e custa a partir de R$ 83. Já o conjunto da Positivo traz dois smart plugues, potência de 1.000 Watts e também pode ser controlada por Google Assistente por aproximadamente R$ 149. Conheça os detalhes a seguir.

1 de 4 Smart plug da Positivo é uma das opções da lista — Foto: Divulgação/Positivo Smart plug da Positivo é uma das opções da lista — Foto: Divulgação/Positivo

Qual é o melhor equipamento para converter uma TV em Smart? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. i2GO Smart Plug Slim - a partir de R$ 83

2 de 4 i2GO traz o modelo mais barato da lista — Foto: Divulgação/i2GO i2GO traz o modelo mais barato da lista — Foto: Divulgação/i2GO

O smart plug slim da i2GO é uma escolha interessante para quem busca um modelo de valor acessível. O produto é compatível com Alexa e Google Assistente, além de ser controlado pelo aplicativo para dispositivos móveis. O modelo não traz dificuldade na instalação, basta conectá-lo à tomada para utilizar. Pelo aplicativo i2GO Home é possível acompanhar o consumo de energia do dispositivo e monitorar os gastos da casa, para maior controle ao usuário. Porém, é importante destacar que o modelo suporta correntes de até 10A, recomendado para o uso de dispositivos menores.

Avaliado com 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo teve nota máxima em 82% das avaliações e se destaca pela segurança, facilidade no uso e integração com Alexa. No entanto, alguns compradores indicam ter recebido o produto com defeito. Os interessados podem adquirir a tomada da i2GO por valores a partir de R$ 83.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: suporta apenas correntes de até 10A

Produto desta matéria | TechTudo CONTROLE TUDO i2Go Smart Plug Slim R$ 74 IR À LOJA

Todas as ofertas de i2Go Smart Plug Slim × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CONTROLE TUDO i2Go Smart Plug Slim R$ 74 IR À LOJA

2. Steck Smarteck SMCT1US1 - a partir de R$ 92

3 de 4 O Steck Smarteck SMCT1US1 é mais uma boa opção abaixo dos R$ 100 — Foto: Reprodução/Amazon O Steck Smarteck SMCT1US1 é mais uma boa opção abaixo dos R$ 100 — Foto: Reprodução/Amazon

A Steck Smarteck SMCT1US1 é mais uma opção abaixo dos R$ 100. O modelo oferece instalação descomplicada, programação de rotina para ligar ou desligar os dispositivos, comando de voz e compatibilidade com Google Assistente e Alexa. O smart plug tem certificação da Anatel e também suporta correntes de até 10A, sendo recomendada apenas para o uso de dispositivos menores.

A nota média fica em 4,6 de 5 estrelas dadas pelos consumidores da Amazon, com nota máxima em 80% das avaliações. Esta opção se destaca pela versatilidade e facilidade no uso, porém os compradores indicam que o item traz dimensões robustas. Aos interessados, é possível adquirir o Steck Smarteck SMCT1US1 por valores a partir de R$ 92.

Prós: programação de rotina

programação de rotina Contras: suporta apenas correntes de até 10A

Produto desta matéria | TechTudo COMANDO DE VOZ Steck Smarteck SMCT1US1 R$ 92 IR À LOJA

Todas as ofertas de Steck Smarteck SMCT1US1 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COMANDO DE VOZ Steck Smarteck SMCT1US1 R$ 92 IR À LOJA

A tomada inteligente Liv SE231, da Multilaser, é uma alternativa para quem busca um modelo mais compacto e discreto. O item conta com botão de ligar e desligar físico e também pode ser controlado através do aplicativo Multilaser LIV. O plug oferece monitoramento de consumo e agendamento para programar cenários específicos. Ainda, o modelo se destaca por suportar correntes de até 16A.

Avaliado com uma nota média 4,4 de 5 pelos consumidores da Amazon, tem nota máxima em 74% das avaliações. Os elogios vão para a facilidade na instalação e a qualidade do material. Porém, alguns usuários reclamam que a luz emitida pelo botão é forte, podendo incomodar durante a noite. Aos interessados, é possível adquirir a tomada inteligente Liv SE231 por valores a partir de R$ 94.

Prós: suporta corrente de até 16A

suporta corrente de até 16A Contras: a luz emitida pode incomodar

Produto desta matéria | TechTudo MULTIFUNCIONAL Multilaser Liv SE231 R$ 93 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser Liv SE231 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MULTIFUNCIONAL Multilaser Liv SE231 R$ 93 IR À LOJA

A tomada Ekaza T205 é uma opção para quem deseja automatizar equipamentos mais potentes. O modelo pode suportar correntes de até 20A e conta com comando de voz através das assistentes virtuais Alexa e Google Assistente. Ainda, permite controle pelo aplicativo para celular e programação de timer e rotinas. Porém, vale destacar que a conexão é compatível apenas com redes 2.4 GHz, não podendo se conectar a redes de 5 GHz.

Avaliado com 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 69% das avaliações e se destaca pela durabilidade. No entanto, peca ao emitir um brilho forte, que pode gerar incômodos, e também por não apresentar as informações do consumo de energia. A tomada T205 custa valores a partir de R$ 102.

Prós: suporta corrente de até 20A

suporta corrente de até 20A Contras: não se conecta a redes de 5 GHz

Produto desta matéria | TechTudo Até 20A Ekaza T205 R$ 102 IR À LOJA

Todas as ofertas de Ekaza T205 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Até 20A Ekaza T205 R$ 102 IR À LOJA

5. Intelbras Izy EWS 301 - a partir de R$ 111

A tomada Izy EWS 301 é um modelo da Intelbras, marca referência no mercado de produtos para casa conectada. A opção pode agradar quem busca segurança e garantia ao automatizar os equipamentos do lar. O produto é controlado por aplicativo e se conecta diretamente ao roteador, sem a necessidade de um hub central. Ele possibilita a configuração de rotinas e monitoramento de consumo de maneira descomplicada. Porém, este é mais um modelo que suporta correntes de até 10A, indicado para o uso de dispositivos menores.

Com nota média 4,6 de 5 dada pelos consumidores da Amazon, a tomada recebeu nota máxima em 81% das avaliações. A opção se destaca pela resposta aos comandos de voz, sendo simples de instalar e de utilizar. No entanto, há comentários que reclamam da forte luz emitida pelo botão. O modelo requer investimentos de valores a partir de R$ 111.

Prós: conexão direta com o roteador

conexão direta com o roteador Contras: suporta correntes de até 10A

Produto desta matéria | TechTudo COM APLICATIVO Intelbras Izy EWS 301 R$ 119 IR À LOJA

Todas as ofertas de Intelbras Izy EWS 301 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM APLICATIVO Intelbras Izy EWS 301 R$ 119 IR À LOJA

4 de 4 O kit Smart Plug Wi-Fi da Positivo é a opção perfeita para quem deseja praticidade, contando com dois equipamentos no conjunto — Foto: Reprodução/Amazon O kit Smart Plug Wi-Fi da Positivo é a opção perfeita para quem deseja praticidade, contando com dois equipamentos no conjunto — Foto: Reprodução/Amazon

O kit da Positivo é a opção indicada para quem deseja praticidade e versatilidade, pois oferece dois equipamentos no conjunto. Os modelos entregam compatibilidade com Alexa e Google Assistente, criação de rotinas, monitoramento de consumo e controle via aplicativo, mas novamente apresentam a limitação de correntes de até 10A.

A nota média fica em 4,7 de 5 estrelas dadas pelos consumidores da Amazon, e o modelo tem nota máxima em 83% das avaliações. A tomada se destaca por entregar alto rendimento com manuseio e controle bastantes simples. Aos interessados, é possível adquirir o par de smart plugues por valores a partir de R$ 149.

Prós: kit com duas tomadas inteligentes

kit com duas tomadas inteligentes Contras: suporta correntes de até 10A

Produto desta matéria | TechTudo TOMADA BIVOLT Positivo Kit Smart Plug Wi-Fi R$ 136 IR À LOJA

Todas as ofertas de Positivo Kit Smart Plug Wi-Fi × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TOMADA BIVOLT Positivo Kit Smart Plug Wi-Fi R$ 136 IR À LOJA

Echo Dot 3ª geração vs Echo Dot 4ª geração: principais diferenças