6 truques do Google Acadêmico que todo universitário deveria conhecer

Google Acadêmico é uma ferramenta online para encontrar referências bibliográficas, facilitando a produção de trabalhos acadêmicos, TCCs, monografias e dissertações. Também conhecido como Google Científico, o buscador exibe apenas publicações de repositórios de editoras, universidades ou sites acadêmicos — diferente da versão padrão do Google, na qual os pesquisadores também recebem links que não lhes interessam academicamente. Para tirar o máximo proveito do buscador, os estudantes podem usar recursos como a pesquisa avançada, artigos relacionados, alertas e gerador automático de citações. Confira, na lista a seguir, seis dicas para fazer pesquisas no Google Acadêmico.

1 de 8 Lista reúne seis recursos do Google Acadêmico que todo universitário deveria conhecer — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo Lista reúne seis recursos do Google Acadêmico que todo universitário deveria conhecer — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo

📝 Como usar o Google Acadêmico no TCC? Comente no Fórum do TechTudo

1. Use o recurso “Citar” para gerar referências

O Google Acadêmico automatiza o processo de elaboração de referências bibliográficas, facilitando a vida de estudantes e pesquisadores. Com a plataforma, fica muito mais simples citar outros trabalhos: basta clicar na opção “Citar”, e uma janela pop-up apresentará as referências do artigo já dentro das normas da ABNT. Então, tudo que o usuário precisa fazer é copiar e colar o texto. Além disso, o recurso inclui links para exportar os dados na extensão de arquivo BibTeX.

2 de 8 Google Acadêmico elabora automaticamente as referências bibliográficas nas normas da ABNT — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Google Acadêmico elabora automaticamente as referências bibliográficas nas normas da ABNT — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

2. Aproveite a opção “Citações” para fazer busca reversa

Ao selecionar “Citado por”, logo abaixo do resultado, é possível consultar outros artigos, teses ou dissertações que citaram a publicação em questão. Você ainda pode verificar quais trechos do trabalho foram mencionados. Esse recurso é muito útil para encontrar novas referências, bem como para identificar como outros acadêmicos estão usando determinada fonte de pesquisa.

3 de 8 Faça uma busca reversa para encontrar novas citações no Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Faça uma busca reversa para encontrar novas citações no Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

3. Expanda a sua pesquisa com o recurso “Artigos Relacionados”

Outra forma de encontrar novas referências de pesquisa é expandir a busca sobre determinado assunto com o recurso “Artigos relacionados”. A função do Google Acadêmico permite ao estudante ou pesquisador encontrar artigos semelhantes em cada resultado de busca. Basta selecionar “Artigos relacionados”, disponível logo abaixo do resultado desejado, para ter acesso à lista de publicações.

4 de 8 Expanda a sua pesquisa com a função “Artigos Relacionados” do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Expanda a sua pesquisa com a função “Artigos Relacionados” do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

4. Crie alertas sobre o tema da sua pesquisa

O buscador científico do Google também permite configurar alertas para monitorar tópicos de seu interesse. Com o recurso, você será notificado por e-mail sempre que um artigo novo que inclua a palavra-chave definida for indexado ao Google Acadêmico. Para utilizá-lo, basta clicar na opção “Criar alerta” e configurar os campos solicitados. Esse recurso é muito útil para universitários se manterem atualizados sobre o tema durante a elaboração de um artigo ou processo de pesquisa.

5 de 8 Configure alertas sobre tópicos de seu interesse no Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Configure alertas sobre tópicos de seu interesse no Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

5. Organize a sua biblioteca com etiquetas

É possível salvar artigos na biblioteca do Google Acadêmico para ler mais tarde. Basta clicar no ícone de estrela localizado abaixo do link, selecionar a opção "Lista de leitura” — ou criar uma lista personalizada — e finalizar no botão “Concluído”. Para acessar os documentos, é preciso clicar em “Minha biblioteca” no canto superior esquerdo da página.

6 de 8 Salve arquivos em sua biblioteca para ler mais tarde — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Salve arquivos em sua biblioteca para ler mais tarde — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

O recurso evita o download de vários arquivos para o computador e ainda facilita a organização das publicações, uma vez que permite adicionar marcadores aos arigos. Basta clicar em “Gerenciar marcadores…” para criar uma etiqueta. Os rótulos anexados aparecerão no final dos títulos dos artigos.

7 de 8 Organize a sua biblioteca com marcadores — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Organize a sua biblioteca com marcadores — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

6. Use a pesquisa avançada

A ferramenta de pesquisa avançada do Google Acadêmico oferece filtros que ajudam a obter um resultado ainda mais refinado. O recurso é especialmente útil para estudantes e pesquisadores que já têm o objeto de estudo delimitado e não querem perder tempo com artigos com temas paralelos. Para acessar a ferramenta, basta clicar nas três linhas horizontais localizadas no canto superior esquerdo e selecionar a opção “Pesquisa avançada”.

8 de 8 Interface da pesquisa avançada do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Interface da pesquisa avançada do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Em seguida, aparecerão as opções de buscar artigos por meio de uma palavra ou frase exata. Ainda é possível pesquisar por artigos que não possuam uma palavra específica ou pelo nome do autor, data ou local de publicação.

Com informações de Google, Editage Insights e Paperline

Veja também: Como escanear documentos no iPhone (iOS)