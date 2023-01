TVs com boa qualidade de imagem podem ser ideais para assistir a filmes e séries. Empresas como Philips , Samsung , e LG disponibilizam modelos por preços a partir de R$ 2.120, como é o caso da Philips 43PFG6917/78, que traz tecnologia Dolby Atmos para maior imersão sonora e tela de 43 polegadas por preços a partir de R$ 2.120 .

Já a LG 65UQ801COSB.BWZ, que apresenta 65 polegadas e um controle remoto com botões de atalho para serviços de streaming por valores que partem de R$ 3.739. Outra opção é a Samsung QN55QN90B, que conta com taxa de atualização de 120 Hz e design slim por cerca de R$ 5.984. Veja a seguir seis TVs para assistir a filmes e séries em 2023.

6 TVs ideais para assistir a filmes e séries por a partir de R$ 2.120 — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo

A Philips 43PFG6917/78 é compatível com Google Assistente e ainda acompanha um controle remoto com teclas de atalho para apps como Globoplay, Netflix, YouTube e Amazon Prime Video. Este modelo pode ser interessante para usuários que buscam por compatibilidade com os sistemas mais modernos, como o Dolby Atmos, que promete levar a experiência do som de cinema para a sua casa. Ela é vendida por valores que partem de R$ 2.120.

Além disso, apresenta uma tela com qualidade Full HD, uma taxa de atualização padrão de 60 Hz e uma tensão elétrica bivolt. A televisão conserva um tamanho generoso de 43 polegadas, distribuídas em dimensões de 95 cm de largura por 56 cm de altura. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a velocidade do televisor para executar tarefas diárias, como abrir aplicativos. Contudo, criticam um pequeno vazamento de luz no final das bordas.

Prós: acompanha controle remoto com Google Assistente

2 de 3 TV Crystal UHD AU7700 da Samsung vem com Apple TV — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo TV Crystal UHD AU7700 da Samsung vem com Apple TV — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo

A Samsung UN60AU7700 é uma TV com design de bordas finas, taxa de atualização convencional de 60 Hz e sistema operacional Android, que acompanha o assistente virtual Bixby. O desenho da parte traseira é pensado para evitar que os cabos fiquem expostos, o que garante uma estética mais clean para usuários exigentes. A televisão de 60 polegadas ainda hospeda portas de conexão USB e HDMI para conectar-se a outros aparelhos, além de conectividade sem fio via Wi-Fi e Bluetooth. O produto é visto por cerca de R$ 3.555.

Já o controle remoto permite o acionamento de outras inteligências artificiais, como Alexa e Google Assistente, bem como o dos serviços de streaming Globoplay, Amazon Prime Video e Netflix. Avaliado com uma nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acabamento do produto, a qualidade de imagem e o fato de o sistema interno reconhecer a rede 5 GHz. No entanto, criticam que o material de construção apresenta certa fragilidade.

Prós: reconhece internet 5 GHz

3. Samsung The Frame QN50LS03B – a partir de R$ 3.509

A Samsung The Frame QN50LS03B apresenta uma tela de 50 polegadas e com resolução de imagem 4K. Com tensão elétrica bivolt, o televisor proporciona design ultrafino e uma taxa de atualização de 60 Hz. Já o painel de conexão disponibiliza entradas HDMI e USB, embora o software da televisão garanta conectividade sem fio via Wi-Fi e Bluetooth. O produto é vendido por preços a partir de R$ 3.509.

O item apresenta molduras customizáveis, o que pode chamar a atenção de alguns públicos mais exigentes. Além disso, acompanha um controle remoto, que fornece integração com assistentes virtuais pelo comando de voz e teclas de atalho para os serviços Netflix, Globoplay e Amazon Prime Video. Uma das teclas também hospeda atalho para um hub de games e conectividade sem fio com a soundbar. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a facilidade de instalação.

Prós: oferece boa versatilidade de conexão e configuração

A LG 65UQ801COSB.BWZ chama atenção pelo tamanho de 65 polegadas, design com bordas infinitas e construção ultrafina. A resolução é 4K e traz taxa de atualização de 60 Hz. Assim como os demais modelos smart, este também hospeda conectividade sem fio via Bluetooth e Wi-Fi. Esta última garante a integração com os assistentes Alexa e Google Assistente. O produto é visto por cifras a partir de R$ 3.739.

A fabricante disponibiliza um aplicativo voltado para celular que pode auxiliar o usuário a configurar a TV e acionar comandos específicos. Os alto-falantes embutidos apresentam uma potência de 20 W. Já o painel de conexão dispõe de entradas USB e HDMI. Ela acompanha um controle remoto que contam com botões de atalho para softwares de streaming e inteligências artificiais. Avaliado com uma nota de 3,9 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a imersão proporcionada pela boa qualidade de imagem.

Prós: acompanha controle remoto com teclas de atalho

3 de 3 Philips 65PUG7906/78 oferece uma tela com bordas infinitas — Foto: Divulgação/Philips Philips 65PUG7906/78 oferece uma tela com bordas infinitas — Foto: Divulgação/Philips

A Philips 65PUG7906/78 oferece uma tela com bordas infinitas, dimensões de 144 cm de largura por 83 cm de altura, e resolução 4K. O televisor de 65 polegadas promete uma taxa de atualização de 60 Hz, e integração com Google Assistente. Acompanha ainda um controle remoto com as funções completas para administrar a TV, além de atalhos para o acionamento de vários serviços de streaming, como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay. O produto é comercializado por cerca de R$ 4.140.

O modelo traz quatro portas de entrada HDMI e duas USB para conectar-se a outros dispositivos, uma porta P2 para fones de ouvido ou dispositivos de som e outra para cabo Ethernet. Por outro lado, a conexão sem fio é feita via Wi-Fi ou Bluetooth. Avaliado com nota 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a facilidade de instalação.

Prós: é bivolt

A Samsung QN55QN90B é um modelo adequado para assistir a filmes e séries, mas também para jogar algumas partidas de games. Isso porque a taxa de atualização de 120 Hz pode aumentar significativamente a fluidez da imagem, com adição das extensas 55 polegadas e da resolução 4K. O modelo oferta design slim minimalista e acompanha um controle remoto com teclas de atalho para streaming e assistentes virtuais. Ele é vendida por valores a partir de R$ 5.984.

O painel de conexão também pode ser atrativo, pois oferece duas entradas USB e outras quatro HDMI, além de uma porta Ethernet. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a ótima qualidade de imagem e a boa performance do sistema de som.

Prós: ótima qualidade de imagem

