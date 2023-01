7 acessórios pouco conhecidos para melhorar a jogatina

Acessórios gamer podem ser uma ótima maneira de melhorar a sua experiência e ter uma boa performance durante as partidas. Esta seleção do TechTudo traz sete itens pouco conhecidos de marcas como OEX, OIVO, Havit, Redragon e Razer , que podem ser indispensáveis para os fãs de jogos e que estão à venda na Amazon .

O Gamer Mouse Bungee MB100, da OEX, é um acessório ideal para FPS. O acessório promete organizar melhor os cabos e garante mais espaço para movimentar o mouse sem deixar que o fio atrapalhe por preços que partem de R$ 45. O mouse Redragon M908 Impact, por exemplo, é indicado para partidas de alta duração, proporcionando máximo conforto e desempenho por R$ 233. Já o teclado Tartarus V2, da Razer, é um modelo diferente dos convencionais. Seu formato de desenho de mão esquerda e reforço acolchoado para o pulso pode ser adquirido por R$ 839.

1 de 1 Lista reúne sete acessórios pouco conhecidos para melhorar a jogatina — Foto: Reprodução/Lenovo Lista reúne sete acessórios pouco conhecidos para melhorar a jogatina — Foto: Reprodução/Lenovo

1. Mouse Bungee MB100 OEX - a partir de R$ 45

O Gamer Mouse Bungee MB100, da OEX, é um acessório ideal para jogos FPS. Devido ao seu formato, ele promete organizar melhor os cabos e garante mais espaço para movimentar o mouse sem deixar que o fio atrapalhe. O modelo com braço em mola de metal pode ser encontrado por R$ 45.

Além disso, ele evita o emaranhamento do cabo para uma maior precisão dos movimentos. Sua base com pés é antiderrapante e, com isso, garante uma maior estabilidade durante o uso. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram o custo-benefício e o visual discreto. No entanto, falam que ele não é um acessório muito resistente.

Prós: custo-benefício e base antiderrapante

custo-benefício e base antiderrapante Contras: não é feito com material resistente

2. Suporte para Controles e Headset PS5 - a partir de R$ 69

Esse suporte, indicado e desenvolvido somente para controles e headset do PlayStation 5, é do modelo 2CTF, uma ótima opção para quem necessita de um suporte funcional. Ele é feito em plástico reforçado com estrutura robusta em plástico resistente para uma sustentabilidade maior.

O produto possui pezinhos de silicone que evitam o produto escorregar ou riscar sua mesa. O acessório tem uma avaliação de 4,3 de 5 estrelas na Amazon, e pode ser encontrado por R$ 69. Os compradores destacaram que ele possui um ótimo acabamento e um visual limpo. Entretanto, relatam que ele é muito leve e pode causar uma certa instabilidade.

Prós: feito com plástico resistente e visual clean

feito com plástico resistente e visual clean Contras: material é muito leve e causa instabilidade

3. Suporte de fone, telefone e carregador USB Havit - a partir de R$ 169

O suporte Havit ‎TH650 é uma opção para quem procura exibir os seus fones de ouvido e economizar espaço na mesa. O suporte conta com apoios de ponta dupla com base emborrachada antiderrapante, oferecendo um cuidado maior para o armazenamento. O modelo conta com sete tipos de modos de iluminação, especialmente o fluxo multicolorido e o modo de respiração em uma única cor, criando uma atmosfera para a mesa.

A base do pedestal de 28,2 centímetros conta com duas entradas USB e sua lateral conta com ganchos para organização dos cabos, evitando que os fios se enrosquem. Os usuários avaliaram o acessório com 4,7 de 5 estrelas e seu maior destaque fica para a iluminação e o material emborrachado. O modelo é visto por cerca de R$ 169.

Prós: iluminação não fica estourada e possui suporte para enrolar os fios dos headsets

iluminação não fica estourada e possui suporte para enrolar os fios dos headsets Contras: a porta do USB não oculta os fios

4. Base de resfriamento com carregador para controle - a partir de R$ 169

Se você tem um Playstation 5 e está procurando uma forma prática para levar e armazenar o seu console, a base de resfriamento pode ser um acessório interessante. O modelo da OIVO, por exemplo, se destaca pelas multifunções, é compatível com PS4/PS4 Slim/PS4 Pro e possui três ventiladores de alta velocidade para acelerar a circulação de ar dentro do console para fins de dissipação de calor.

Sua estação aceita dois controles e tem porta USB e indicadores de LED, além de um espaço para armazenamento. A base ainda promete até quatro horas para carregar dois controles simultaneamente. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o acessório se destaca pela ventoinha e facilidade de manter tudo em um mesmo local. No entanto, relatam que ele é um produto muito barulhento. Ele pode ser adquirido por R$ 169.

Prós: é possível manter o console, controle e jogos em um armazenamento

é possível manter o console, controle e jogos em um armazenamento Contras: é muto barulhento

5. Mouse Redragon M908 Impact - a partir de R$ 233

O Redragon M908 Impact é um mouse indicado para sessões de longa duração, proporcionando máximo conforto e desempenho. Ele vem equipado com o PMW3327, um dos sensores mais poderosos da atualidade, afirma a marca. O acessório profissional altera entre 5 perfis pelo software com o toque de um botão, além de funções em 12 botões laterais para acesso a comandos mais rápidos. Ele pode ser adquirido por R$ 233.

Além disso, o M908 promete ser um modelo mais confortável que os convencionais pelo seu formato, e possui uma iluminação RGB sutil. Ele é compatível com o sistema Windows 2000/ME/XP/03/Vista/7/8/10. No entanto, para macOS é para uso normal, sem alterações. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o produto se destaca pelo conforto e custo-benefício. No entanto, alguns usuários destacam que ele é um mouse muito sensível e quebra com facilidade.

Prós: custo-benefício e permite configurações personalizadas

custo-benefício e permite configurações personalizadas Contras: é um mouse frágil

6. Suporte para Headset, Mouse Bungee e Hub USB Trust - a partir de R$ 227

O suporte Squad Game SG100, da OEX, é um modelo 3 em 1 e pode ser uma opção interessante para quem procura um acessório que ocupe menos espaço. Ele é suporte para headset, mouse bungee (um dispositivo que prende o fio de um mouse de computador) e hub USB 2.0. Ele pode ser adquirido por preços que partem de R$ 227 na Amazon.

O acessório possui iluminação em RGB com cores fixas ou efeitos de transição, além de um painel touch. Ele é produzido em silicone com estrutura interna de aço para uma sustentabilidade e resistência. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os últimos compradores listaram o produto como robusto e bonito. No entanto, relatam problemas na entrada USB.

Prós: resistente e robusto

resistente e robusto Contras: apresenta problemas na entrada USB

7. Teclado Razer Tartarus V2 - a partir de R$ 839

O Tartarus V2, da Razer, é um teclado diferente dos modelos convencionais do mercado. Ele tem um formato ergonômico que segue o desenho da mão esquerda. Além disso, o acessório possui um reforço acolchoado para o pulso e polegar, e conta com um botão analógico para controle de movimentos em até oito direções. O produto é equipado com 32 teclas de membrana que prometem a resposta tátil de um teclado mecânico. Todas elas são programáveis, e é possível definir atalhos e ações independentes para cada uma das teclas do modelo.

Além disso, o teclado possui retroiluminação em LED personalizável, que também pode ser programado de maneira independente para cada uma das teclas. No site da Amazon, o periférico é avaliado com nota 4,5 de 5. Usuários destacaram o formato e a durabilidade do modelo, mas criticam o fato de o software do dispositivo não ser compatível com macOS. Esta opção é comercializada por valores que partem de R$ 839.

Prós: teclas macias e formato ergonômico

teclas macias e formato ergonômico Contras: preço elevado

