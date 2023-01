Caixas de som resistentes à água são ideais para usar na piscina ou praia. Durante o verão, é comum ouvir música nos momentos de lazer e para usar as caixinhas sem se preocupar em danificá-las ao molhar, empresas como Geonav , JBL , LG e ELG oferecem modelos por preços a partir de R$ 169 , como é o caso da Geonav ‎Aerbox 2, que traz Bluetooth 5.0 e permite uma imersão entre 15 cm e 1 metro de profundidade por 30 minutos. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já a JBL Go 3 conta com potência de 4 Watts e alça de nylon por valores que partem de R$ 231. Outra opção é a ELG PWCAUDBLRD, que traz entrada 3,5 mm e funcionamento de até 10 metros de distância por cerca de R$ 306. Veja a seguir sete caixas de som resistentes à água para comprar no Brasil.

1 de 2 7 caixas de som resistentes à água para usar na praia ou piscina — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo 7 caixas de som resistentes à água para usar na praia ou piscina — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Qual melhor caixa de som portátil? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Geonav ‎Aerbox 2 - a partir de R$ 169

A Geonav ‎Aerbox 2 pode ser interessante para quem não abre mão da música em momentos de lazer. Ela oferece sistema Bluetooth 5.0 e de acordo com a marca, é capaz de proporcionar uma comunicação mais estável, eliminando a interferência de rádios e Wi-Fi para um som mais limpo e direto. Ela permite emparelhar duas AerBox a um único dispositivo, obtendo um som estéreo com potência de 5 W. Seu formato apresenta botões na parte superior da caixa, trazendo mais modernidade e também uma prática mais fácil durante o uso. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 169.

Para quem procura um aparelho para festas na piscina, ela permite uma imersão entre 15 cm e 1 metro de profundidade por 30 minutos. Ela promete uma autonomia de 12 horas com 50% do volume e 4 horas com 100% do volume. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas, ela recebeu aprovação de 92% e se destacou pela qualidade sonora e pela facilidade no emparelhamento com os dispositivos moveis. No entanto, os compradores ressaltam problemas na hora da recarga.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: problemas na fonte de energia

Produto desta matéria | TechTudo Econômica Geonav AerBox 2 R$ 151 IR À LOJA

Todas as ofertas de Geonav AerBox 2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Econômica Geonav AerBox 2 R$ 151 IR À LOJA

2. WAAW ME 100SB - a partir de R$ 178

A ME 100SB, da WAAW, também é um modelo compacto para facilitar a portabilidade, além de uma alça em silicone. Construída na cor preta e com acabamentos em verde neon, a caixa de som hospeda três botões na parte lateral para alterar o volume e dar play nas músicas. O produto oferece conectividade sem fio via Bluetooth e um slot para cartão de memória microSD para uma nova opção de reprodução. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 178.

O modelo promete resistência à imersão, chamando a atenção dos consumidores que buscam por opções para levar à piscina ou praia. O alto-falante tem potência de 5 W, enquanto a autonomia de bateria promete 12 horas de reprodução. É possível atender chamadas usando a caixinha, que traz uma entrada de conexão micro USB para a alimentação. A nota na Amazon fica em 4,4 de 5 estrelas, com destaques para o tamanho compacto e por caber em mochilas e bolsas. Entretanto, outros alertam para problemas de estabilidade na conexão Bluetooth após uma determinada distância.

Prós: boa autonomia de bateria

boa autonomia de bateria Contras: baixa potência

Produto desta matéria | TechTudo Muita bateria WAAW ME 100SB R$ 165 IR À LOJA

Todas as ofertas de WAAW ME 100SB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Muita bateria WAAW ME 100SB R$ 165 IR À LOJA

3. JBL Wind 2 - a partir de R$ 198

2 de 2 A Wind 2 é uma caixa de som que possui certificação que a garante resistência à água — Foto: Divulgação/JBL A Wind 2 é uma caixa de som que possui certificação que a garante resistência à água — Foto: Divulgação/JBL

A JBL Wind 2 pode ser uma aliada indispensável para quem procura uma caixa de som para atividades ao ar livre ou esportes. Ela conta com um formato redondo e espaço na parte superior para encaixar alças, ideal para colocar em bicicletas durante as trilhas e idas a cachoeiras. A caixinha traz um visor LED no centro do produto, que mostra a estação sintonizada na rádio e a quantidade de bateria restante. O item conta com botões power e multimídia na parte lateral. Ela é vendida por cifras que partem de R$ 198.

A ficha técnica ainda mostra conexão Bluetooth e slot de cartão de memória microSD. O item promete autonomia de bateria de até dez horas e potência de 5 W. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a conexão Bluetooth rápida, mas criticam a potência da caixa, pontuando que os sons não são tão altos.

Prós: resistente à água

resistente à água Contras: som não possui um alcance alto

Produto desta matéria | TechTudo Compacta JBL Wind 2 R$ 179 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Wind 2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Compacta JBL Wind 2 R$ 179 IR À LOJA

‎4. Webookers Knud - a partir de R$ 199

A ‎Webookers Knud possui um som surround de 360 graus, ela adiciona um ou mais canais de altifalante, criando uma sensação de som proveniente de qualquer direção horizontal, ideal para festas na piscina ou praia. Ela conta com alto-falante de 53 mm e 10 W de potência total. Ela promete uma autonomia de até oito horas e ela leva o cerificado IPX6, prometendo proteção até contra jatos de líquidos de alta pressão. O modelo é vendido por cerca de R$ 199.

Ela permite que o usuário sincronize duas caixas WB para criar um ambiente estéreo. Além disso, a fabricante promete um material resistente a impactos, temperaturas extremas e riscos. Seu revestimento fica para um tecido de alta durabilidade e acabamento emborrachado nas pontas. Avaliada em 4,4 de 5 estrelas, os usuários destacaram o alcance sonoro e facilidade de conexão com outros aparelhos e caixas WB. No entanto, destacam que a bateria acaba rápido demais.

Prós: resistente e som surround 360 graus

resistente e som surround 360 graus Contras: som não é de alto alcance

Produto desta matéria | TechTudo SOM SURROUND ‎Webookers Knud R$ 200 IR À LOJA

Todas as ofertas de ‎Webookers Knud × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SOM SURROUND ‎Webookers Knud R$ 200 IR À LOJA

5. LG XBOOM Go PL2W - a partir de R$ 225

A XBOOM Go PL2W é a caixa de som Bluetooth da LG que pode ser interessante para quem procura opções portáteis com sons potentes. Esse modelo traz um acabamento emborrachado, sem rebarbas, capaz de trazer um toque mais confortável e intuitivo. Ela também possui um visual minimalista, além de ostentar assinatura da Meridian, uma marca colaboradora e parceira com foco em Áudio Dolby. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 225.

De acordo com a fabricante, ela conta com o certificado IPX5 e promete até 10 horas de reprodução interrupta. Ela possui conectividade 2 PL2, permitindo ampliar o campo sonoro e comando de voz compatível com smartphones. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os usuários destacaram que ela permite uma conexão com 2 celulares ao mesmo tempo e oferece uma experiência adequada de som estéreo, ampliando o áudio. No entanto, destacam que ela é compatível apenas com sistemas iOS e Android.

Prós: custo-benefício e qualidade sonora

custo-benefício e qualidade sonora Contras: apesar do certificado IPX5, não é recomendável para imersão

Produto desta matéria | TechTudo MUITO SOM LG XBOOM Go PL2W R$ 225 IR À LOJA

Todas as ofertas de LG XBOOM Go PL2W × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MUITO SOM LG XBOOM Go PL2W R$ 225 IR À LOJA

6. JBL Go 3 - a partir de R$ 231

A JBL Go 3 traz características de formato compacto da nova linha de caixas de som. O modelo apresenta acabamento em dois tipos de cores com variação de tons, além de possuir uma alça de nylon para auxiliar no transporte ou atividades ao ar livre. A parte superior do periférico acomoda uma porta de conexão USB, destinada não apenas para alimentação, mas também para a troca de dados. Já a lateral oferece três botões multimídia, sendo dois para a administração do volume e o terceiro para dar play nas músicas. O lado inferior tem o botão power e uma tecla para configurar o pareamento Bluetooth com dispositivos móveis. Ela aparece por cerca de R$ 231.

Este modelo contém um único alto-falante com potência de 4 Watts, aliado a uma resposta de frequência entre 110 Hz e 20 mil Hz. A autonomia de bateria é de até cinco horas, além de oferecer alta resistência também à poeira. As principais diferenças para o modelo Go 2 são a potência superior e a conexão Bluetooth 5.1, que o torna mais estável e com maior alcance. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a ótima qualidade de som e o acabamento. No entanto, criticam que o produto pode não resistir à imersão.

Prós: reproduz sons nítidos

reproduz sons nítidos Contras: relatos de não resistir à imersão

Produto desta matéria | TechTudo Pequenininha JBL Go 3 R$ 239 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Go 3 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Pequenininha JBL Go 3 R$ 239 IR À LOJA

7. ELG PWCAUDBLRD - a partir de R$ 306

A ELG PWCAUDBLRD é um modelo quadricular e conta com modo Bluetooth 4.2 + EDR, permitindo um funcionamento de até 10 metros de distância. De acordo com a fabricante, ela conta com entrada auxilia de áudio de 3,5 mm para conexão de dispositivos externos via cabo, além de entrada para cartão de memória micro USB, transformando o aparelho em um MP3 player. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 306.

O modelo conta com bateria de Li-lon para até 4 horas de reprodução contínua. Avaliado em 4,1 de 5 estrelas, os últimos compradores listaram que o modelo permite o atendimento de chamadas, os sons são limpos e livres de ecos. No entanto, pontuam que o volume da caixa é muito baixo.

Prós: permite atendimento de chamadas e Bluetooth 4.2 + EDR

permite atendimento de chamadas e Bluetooth 4.2 + EDR Contras: preço elevado

Produto desta matéria | TechTudo ACEITA MICRO SD ELG PWCAUDBLRD R$ 173 IR À LOJA

Todas as ofertas de ELG PWCAUDBLRD × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ACEITA MICRO SD ELG PWCAUDBLRD R$ 173 IR À LOJA

Echo Dot 3ª geração vs Echo Dot 4ª geração: principais diferenças