7 caixinhas de som portáteis para levar para qualquer lugar

Já a SRS-XB13, da Sony, conta com resistência à água e poeira, e uma autonomia de bateria de 16 horas por valores que partem de R$ 398. Outra opção é a Bose SoundLink Flex, que traz potência de 20 W e uma autonomia de bateria de 12 horas por cerca de R$ 1.355. Confira a seguir sete caixas de som portáteis para comprar no Brasil em 2023.

A JBL Clip 4 é vendida em diversas cores de acabamento, além de conter uma alça curta para o transporte do dispositivo. Com três botões na parte da frente, são dois para controle do volume e outro para dar play nas músicas. Já no lado posterior, é possível encontrar uma tecla power e outra para acionar a conectividade sem fio via Bluetooth. A parte inferior oferece uma única entrada USB para conexão cabeada com outros dispositivos. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 309.

O equipamento promete autonomia de dez horas, resistência à água e uma potência de 5 W. A parte superior hospeda um mosquetão, o que deve ser útil para anexar a caixinha em mochilas sem se preocupar que o dispositivo caia. A frequência de resposta fica entre 70 Hz e 20 mil Hz. Avaliada com 4,9 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam o som grave e nítido. No entanto, criticam a ausência de microfones para atender ligações.

Prós: potência atende o que se espera

potência atende o que se espera Contras: relatos da bateria durar menos que o anunciado

A TAS5505/00, da Philips, apresenta um design retangular vertical, o que pode agradar o público que prefere deixar os objetos em pé em vez de apoiá-los em outras superfícies. O corpo da caixinha traz botões para controle multimídia, outro para configuração Bluetooth e uma tecla power. A maior parte do produto é encoberta pelo alto-falante, o que proporciona maior capacidade de alcance. O produto é visto por cifras a partir de R$ 349.

A fabricante promete uma autonomia de bateria de até 12 horas e uma potência razoável de 20 W. O item fornece dimensões de 19 x 7 cm, além de uma resposta de frequência que vai de 20 Hz a 20 mil Hz. Vale destacar que o driver disponível contém 80 mm, o que pode contribuir para a reprodução nítida de músicas. A alimentação ou conectividade com outros dispositivos pode ser realizada via porta USB-C. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o ótimo acabamento e o design, mas criticam que o som não oferece graves nítidos.

Prós: ótimo acabamento

ótimo acabamento Contras: ausência de graves nítidos

3. Edifier MP120 – a partir de R$ 359

A MP120, da Edifier, oferece design quadricular horizontal com orifícios no prolongamento do corpo para auxiliar na distribuição sonora. O hardware hospeda dois alto-falantes de 4 W, o que soma uma potência final de 8 W. Com uma autonomia de bateria bastante atrativa de 19 horas, a caixinha proporciona conectividade Bluetooth 5.0 e uma porta de conexão USB. O modelo é comercializado por valores que partem de R$ 359.

As laterais do aparelho garantem botões para administração multimídia, um slot para cartão de memória microSD e uma porta para o cabo de alimentação. A frequência alcançada pelos alto-falantes varia entre 100 Hz e 15 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade para reproduzir a maioria das músicas, mas criticam que a caixinha vibra muito enquanto toca música, o que pode fazê-la cair de onde estiver apoiada.

Prós: boa autonomia de bateria

boa autonomia de bateria Contras: não reproduz graves com clareza

A SRS-XB13, da Sony, oferece design preto e compacto com uma alça de nylon para transporte. O periférico fornece conectividade versátil, sendo a sem fio via Bluetooth e a cabeada por entrada USB. Além disso, promete uma autonomia de bateria de 16 horas e acabamento com resistência à água e poeira. É possível conectá-la ao celular para atender as chamadas de voz, funcionando como um microfone externo. Ela é encontrado por preços a partir de R$ 398.

O dispositivo conta com um alto-falante, frequência de resposta entre 20 Hz e 20 mil Hz e uma potência de 5 W. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a qualidade limpa do som. Porém, criticam a baixa potência do produto.

Prós: autonomia de bateria duradoura

autonomia de bateria duradoura Contras: baixa potência

A JBL Flip 6 apresenta design cilíndrico horizontal e texturização na cor preta. O único alto-falante do dispositivo engloba a maior parte do corpo, o que pode auxiliar positivamente durante a reprodução de músicas. O periférico hospeda uma porta de conexão USB, botões para configuração multimídia, uma tecla power e outra tecla para acionar a conectividade Bluetooth. O modelo é visto por valores que partem de R$ 675.

O sistema interno alcança uma potência razoável de 30 W, além de uma autonomia de bateria de 12 horas. A fabricante certifica que a construção da caixa de som possui resistência à água e poeira. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a boa qualidade na reprodução de músicas. Porém, criticam que a autonomia de bateria poderia ser maior.

Prós: design resistente à água e poeira

design resistente à água e poeira Contras: a potência poderia ser maior

O modelo Pill+, da Beats, oferece design em construção cilíndrica horizontal e quatro alto-falantes que trazem uma potência de 12 W. Ela promete som estéreo e uma autonomia de bateria de 12 horas, características que devem agradar a maior parte dos públicos. O produto pode ser encontrado pode ser visto por cerca de R$ 899.

O prolongamento da caixa oferece botões para administrar o volume, uma tecla power, duas entradas USB e uma porta P2 para fone de ouvido. Vale destacar que o software permite a caixa de som como alto-falante externo durante ligações via smartphone, pois o periférico detém conectividade Bluetooth. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a conexão eficiente com os eletrônicos da fabricante Apple. Entretanto, destacam negativamente a potência da caixa, que pode reproduzir som mediano.

Prós: pode ser utilizado como alto-falante externo

pode ser utilizado como alto-falante externo Contras: oferece baixa potência para o preço exigido

7. Bose SoundLink Flex – a partir de R$ 1.355

A SoundLink Flex, da Bose, oferece um design similar a um estojo de viagem. Além disso, oferece um alto-falante que se prolonga pela maior parte do corpo, e botões para administrar o volume e ligar a caixa. O sistema interno disponibiliza conectividade sem fio via Bluetooth, uma potência de 20 W e uma autonomia de bateria de 12 horas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.355 para comprar o produto.

O acabamento foi desenvolvido para resistir à água e à sujeira, o que deve ser atrativo para quem busca levar a caixinha para qualquer lugar. Este produto também pode ser utilizado como um alto-falante externo durante ligações telefônicas. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a ótima qualidade de construção do aparelho. Mas criticam a potência.

Prós: design com resistência à sujeira

design com resistência à sujeira Contras: a potência poderia ser maior

