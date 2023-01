Dispositivos com Alexa podem ajudar quem busca a facilidade em ter uma casa mais conectada. Equipamentos com a assistente virtual da Amazon são capazes de comandar aparelhos por assistentes virtuais e até mesmo pedir músicas, notícias, além de aumentar a sua segurança. Por exemplo, a fechadura smart Yale YMC 420D apresenta as principais formas de destravamento, incluindo senha numérica, biometria e comando de voz por R$ 1.584 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já a Amazon Echo Dot (3ª Geração) é uma caixa de som smart de R$ 331 com quatro microfones de alto alcance e pode ser conectada a alto-falantes via Bluetooth. Enquanto isso, a Intelbras EWS 410 é uma opção para quem procura uma lâmpada smart com mais de 16 milhões de cores a partir de R$ 39. Confira na lista a seguir sete dispositivos com Alexa para comprar em 2023.

1 de 4 7 dispositivos com Alexa para comprar em 2023 — Foto: Lucas Santos/TechTudo 7 dispositivos com Alexa para comprar em 2023 — Foto: Lucas Santos/TechTudo

1. Lâmpada Smart Intelbras EWS 410 - a partir de R$ 39

A Intelbras EWS 410 disponibiliza um total de 16 milhões de cores para usar com sua Alexa. A lâmpada smart tem potência de 10 W e funciona em redes de 2,4 GHz. O produto é visto por cifras a partir de R$ 39. A fabricante recomenda o download do app Izy Smart para um uso completo das cores e temperaturas da lâmpada.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários denotam o funcionamento eficiente do produto quando conectado à Alexa, além da facilidade durante a instalação. No entanto, relatam problemas na conectividade com o Wi-Fi.

Prós: compatibilidade com a Alexa

compatibilidade com a Alexa Contras: problemas com a rede de Wi-Fi

2. Controle Universal Infravermelho I2GO - a partir de R$ 79

O Controle Universal Inteligente i2GO funciona por infravermelho e promete conectar todos os equipamentos smart dentro de sete metros, num alcance 360º. É possível administrar o equipamento por meio da Alexa e pelo aplicativo de celular. O modelo é visto por valores partindo de R$ 79.

Outro ponto positivo do aparelho é a opção de agendamento de tarefas: o consumidor pode programar quando e por quanto tempo os eletrônicos ficarão ligados. O controle é compatível com televisão, ar-condicionado e home theater. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam a eficiência do sistema e do seu alcance. Porém, ressaltam uma certa dificuldade de configuração do aparelho.

Prós: funcionamento versátil

funcionamento versátil Contras: incompatível com Internet de 5 GHz

3. Fire TV Stick Lite - a partir de R$ 217

2 de 4 O controle Fire TV Stick Lite possibilita acesso facilitado a diversos serviços de streaming — Foto: Divulgação/Amazon O controle Fire TV Stick Lite possibilita acesso facilitado a diversos serviços de streaming — Foto: Divulgação/Amazon

A Fire TV Stick Lite é um media center que transforma TVs comuns em smart por meio da entrada HDMI. Ele permite acesso à Internet e a serviços de streamings como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Globoplay, entre outros. O modelo ainda acompanha um controle remoto com microfone embutido e um botão específico para se conectar à assistente virtual Alexa, o que pode ser útil para quem deseja facilitar a rotina por meio do comando de voz. Ele é encontrado por preços que partem de R$ 217 na Amazon.

As demais teclas do controle são destinadas ao controle da multimídia, como pausar, adiantar, ou voltar vídeos, mas sem a opção de controlar o volume. O produto é recomendado para quem quer uma TV smart sem precisar investir muito ou até mesmo comprar um novo televisor. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa funcionalidade do produto, mas criticam a ausência de botões de volume e liga/desliga. O TechTudo testou o produto em janeiro de 2021 e constatou que ele se destaca pelo controle com Alexa, qualidade de imagem e oferta de aplicativos.

Prós: fácil de utilizar

fácil de utilizar Contras: ausência de botões de atalho de outras multimídias

4. Echo Dot (3ª Geração) - a partir de R$ 331

3 de 4 Echo Dot 3 é modelo de entrada dos smart speakers da Amazon — Foto: Lucas Santos/TechTudo Echo Dot 3 é modelo de entrada dos smart speakers da Amazon — Foto: Lucas Santos/TechTudo

A Amazon Echo Dot (3ª Geração) é uma caixa de som smart com a assistente virtual que pode ser uma opção para quem visa o custo-benefício. De acordo com a fabricante, o dispositivo conta com quatro microfones de alto alcance e pode ser conectado a aparelhos alto-falantes por meio de Bluetooth ou cabo.

O produto permite controlar músicas, ligações, mensagens e notícias por comando de voz. Ele é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, e os consumidores elogiam a qualidade do som oferecida pelo aparelho e o quanto a caixinha é discreta. A Amazon Echo Dot (3º Geração) está disponível por R$ 331. O TechTudo testou o modelo em julho de 2020 e concluiu que ela é uma opção interessante para quem quer começar a deixar sua casa conectada.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: ela sempre precisa estar conectada na tomada

5. Fechadura Yale YMC 420D - a partir de R$ 1.584

A fechadura Yale YMC 420D apresenta todas as principais formas de destravamento: senha numérica, leitura biométrica, comando de voz, cartão, chave mecânica e por aplicativo no celular. Além disso, sua configuração por comando de voz é disponibilizada pela Alexa nos idiomas português, inglês e espanhol. Os interessados devem fazer um investimento de cerca de R$ 1.584 para adquirir o aparelho eletrônico.

A fechadura promete um formato delicado e discreto, nas cores preta e cinza. O sistema promete o registro de até 100 impressões digitais diferentes. Avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o formato e a segurança proporcionada pelo sistema, mas criticam a instalação complicada.

Prós: permite o cadastro de 10 digitais diferentes

permite o cadastro de 10 digitais diferentes Contras: custo-benefício alto

6. Aspirador de Pó WAP Robot WConnect - a partir de R$ 1.559

4 de 4 O WAP Robot WCONNECT é uma opção interessante para quem deseja um robô aspirador compatível com assistentes virtuais por um valor intermediário — Foto: Divulgação/Wap O WAP Robot WCONNECT é uma opção interessante para quem deseja um robô aspirador compatível com assistentes virtuais por um valor intermediário — Foto: Divulgação/Wap

O WAP Robot WConnect pode ser uma opção interessante para quem procura um robô aspirador compatível com assistentes virtuais por um valor intermediário do mercado. O modelo pode ser controlado por comando de voz, através da Alexa, via controle remoto, ou ainda pelo aplicativo WAP Connect. Suas funções prometem tornar o uso mais prático, como sensores anti-queda e anti-colisão, autonomia de até duas horas, limpeza 3 em 1 (varre, aspira e passa pano simultaneamente), e o modo turbo, que aumenta o poder de sucção. Ideal para apartamentos. Ele está disponível por preços que partem de R$ 1.559.

Porém, vale destacar que embora possua um compartimento de 150 ml para produtos de limpeza, o reservatório para armazenar a sujeira suporta apenas 450 ml. Avaliado com uma nota média 4,1 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, os comentários indicam que deve ser uma boa opção para pisos de madeira e para ambientes com muitos pelos. No entanto, os compradores acreditam que o percurso da limpeza poderia ser melhor e mencionam que o modelo é muito alto para passar debaixo de móveis.

Prós: compatibilidade com Alexa e função limpeza 3 em 1

compatibilidade com Alexa e função limpeza 3 em 1 Contras: reservatório de baixa qualidade

A Samsung 50Q60B é um televisor com painel QLED de 50 polegadas, formado por pontos quânticos que promete brilho e cores duradouras, além de garantir nenhuma mancha na tela por dez anos. Outra função é o Quantum HDR, para visuais mais realistas, detalhados e nítidos, além de uma sensação maior de conforto visual. Segundo a fabricante sul-coreana, o aparelho tem um dos designs mais finos da marca, com o formato AirSlim, e ele proporciona uma experiência de cinema por o som acompanhar os acessórios presentes no cômodo.

O processador é o Quantum Lite, que promete um alto processamento durante as exibições. A linha acompanha controle remoto SolarCell e permite que você altere a altura do monitor. É importante ressaltar que a 50Q60B conta com comando de voz via Alexa em seu sistema. Interessados devem desembolsar cerca de R$ 3.200. Na Amazon, tem nota 4,6 de 5, com destaques para a qualidade visual. Já outros ressaltam que o som não fornece o que foi prometido, pedindo o uso de uma soundbar para deixá-lo mais completo.

Prós: processador Quantum Lite

processador Quantum Lite Contras: é necessário uma soundbar se usado em ambientes maiores

Comandos de voz para Alexa: confira 11 opções para usar no dia a dia