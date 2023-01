7 eletrônicos ideais para curtir o verão 2023

Existem eletrônicos ideais para curtir o verão no Brasil. A estação é perfeita para reunir os amigos, familiares ou pessoas próximas e curtir uma praia ou piscina. Modelos como Kindle , GoPro , Fire TV Stick Lite e fones JBL podem ser encontrados por preços a partir de R$ 217 , como é o caso do Fire TV Stick Lite, que transforma TVs comuns em smart por meio da conexão HDMI . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já para quem procura capturar todos os momentos, a Instax Mini 11 é uma câmera instantânea de exposição automática e pode ser encontrada por R$ 529. Confira a lista completa de sete eletrônicos ideias para curtir o verão.

1. Fire TV Stick Lite - a partir de R$ 217

A Fire TV Stick Lite, da Amazon, é um media center que transforma TVs comuns em smart por meio da entrada HDMI. Ele é um dispositivo para quem procura deixar a casa de férias acessível para se divertir. O aparelho permite acesso à Internet e a serviços de streamings como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e Globoplay. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 217.

As demais teclas do controle são destinadas ao controle da multimídia, como pausar, adiantar, ou voltar vídeos, mas sem a opção de controlar o volume. O produto é recomendado para quem quer uma TV smart sem precisar investir muito. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa funcionalidade do produto, mas criticam a ausência de botões de volume e liga/desliga.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: ausência de botões de atalho de outras multimídias

2. Projetor Portátil Kiboule YG230 - a partir de R$ 339

O YG230, da Kiboule, é um modelo portátil devido ao seu tamanho. Ele conta com porta entrada HD/Micro USB/USB/TF Card/AV, permitindo conectar vários dispositivos externos, como computador, notebook, dispositivos móveis, USB e consoles. Para o verão, ele é uma opção interessante para quem procura se divertir em áreas externas para um cinema ao ar livre. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 339.

Com relação à resolução, o fabricante se compromete apresentar cores nativas com resolução de até 1920x1080 pixels. A lâmpada de LED tem cerca de 30 mil horas de duração e o brilho. Inclusive, ela tem a durabilidade de até 50.000 horas. No site da Amazon, recebeu nota 4,5 de 5, com boa avaliação do custo-benefício e pela alta facilidade de transportar o aparelho devido ao seu tamanho.

Prós: tamanho mini e de fácil transporte

tamanho mini e de fácil transporte Contras: resolução nativa de 640 x 360 pixels

3. Fone de ouvido JBL Endurance Race - a partir de R$ 459

O JBL Endurance Race pode ser uma opção para quem busca um fone com formato ergonômico e Twistlock, função que alivia o desconforto do ponto de pressão, proporcionando melhor vedação e estabilidade durante o dia todo. Ele pode ser uma boa opção para quem procura um acessório para esportes e atividades ao ar livre, principalmente corrida. O design resistente à água e poeira, com classificação IP67, dá a liberdade de continuar em movimento e sem se preocupar com o suor e poeira. Ele é visto por cerca de R$ 459.

De acordo com a marca, ele possui sons aprimorados e um driver dinâmico de 6 mm para um grave mais confortável e limpo. Ele promete até 10 horas de duração da bateria dos fones de ouvido, sem interrupção. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os usuários pontuaram que é um fone confortável. Já outros relataram que a bateria acaba de maneira rápida.

Prós: bateria duradoura e custo-benefício

bateria duradoura e custo-benefício Contras: fones apresentam erros de compatibilidade

4. Câmera instantânea Instax Mini 11 - a partir de R$ 529

A Instax Mini 11 é uma câmera instantânea de exposição automática, ou seja, a própria máquina identifica as condições do ambiente e realiza automaticamente os ajustes necessários para que o usuário não precise se preocupar com as regulagens. Para quem está de malas prontas para uma viagem, não pode deixar de levar uma câmera para registrar todos os momentos, ainda mais no verão. A câmera traz o modo Selfie & Close up, que permite tirar fotos com proximidade entre 30 a 50 cm de distância para uma maior riqueza de detalhes. O modelo é visto por valores que partem de R$ 529.

A lente é do tipo f = 60 mm, 1:12,7 e tem um Espelho Selfie ao seu lado para achar o melhor enquadramento para o seu autorretrato. O tempo de revelação dos filmes varia de acordo com a temperatura do ambiente e pode levar até 90 segundos. As fotos possuem tamanho 62 mm x 46 mm e a alimentação é feita por pilhas. No site da Amazon, compradores avaliaram o equipamento com nota 4,8 de 5 e destacaram a qualidade da foto, mas ressaltam que não é possível tirar as fotos sem utilizar o flash.

Prós: ajustes automáticos e espelho selfie

ajustes automáticos e espelho selfie Contras: não é possível tirar fotos sem utilizar o flash e em locais muito claro

O Kindle Paperwhite é uma boa opção para quem não abre a mão de uma leitura mesmo longe de casa. Ele conta com tela de 6,8 polegadas e bordas mais finas, além de uma duração de bateria de até 10 semanas e 20% mais rápido para virar as páginas. O brilho automático permite que a luz frontal adaptável do aparelho altere o brilho com base na luz ambiente, permitindo que o usuário leia em qualquer condição de luz. Ideal para uma viagem de verão. O produto é visto por cifras que partem de R$ 664.

Criado especificamente para leitura, ele possui um design com tela lisa e antirreflexo de 300 ppi, permitindo que você lesse como se fosse em um papel, mesmo sob a luz do sol, trazendo um conforto visual maior para a leitura. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, os compradores listaram que o produto da Amazon se destaca pela facilidade e conforto durante a leitura, além da alta duração da bateria e o touch screen.

Prós: bateria duradora, touch screen e ajuste de temperatura

bateria duradora, touch screen e ajuste de temperatura Contras: preço elevado

6. Caixa de som JBL Flip 6 - a partir de R$ 699

O modelo Flip 6, da JBL, é uma das maiores apostas da marca para eventos externos, como festas e reuniões. O modelo tem potência de saída de 30 W, além de funções que deixam os graves menos distorcidos. Tudo isso sem contar que a caixinha de som é sem fio e tem duração média de 12 horas contínuas. O produto é visto por cifras a partir de R$ 699.

Para quem procura um produto para ouvir música na praia ou na piscina, o modelo vem com certificação IP67 de resistência à água e de outros situações externas. Além disso, o recurso JBL PartyBoost ainda permite se conectar a outras caixinhas de som e reproduzir a mesma música em vários aparelhos. Avaliado 4,8 de 5 estrelas, os compradores listaram a qualidade do som e a resistência do aparelho. Porém, outros pontuaram que a bateria pode decepcionar.

Prós: certificação IP67 de resistência à água e de outros situações externas

certificação IP67 de resistência à água e de outros situações externas Contras: bateria acaba mais rápido que o prometido

7. GoPro HERO10 Black - a partir de R$ 4.799

A GoPro Hero10 Black apresenta uma tela LCD e traz certificação IP67. A resolução da câmera para fotos é de 23 MP e promete filmar em 1080 pixels em livestream e 5K em vídeos. Ela pode ser utilizada como webcam e o local de armazenamento é opcional entre cartão de memória ou em uma nuvem na conta da GoPro. Ela é uma boa opção para quem procura uma câmera para praias, piscinas e rios. O aparelho oferece conexão sem fio (Wi-Fi e Bluetooth) e com fio (USB). O estabilizador ainda marca presença para fotografias e filmagens. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 4.799 para comprar o produto.

O produto disponibiliza filmagem em câmera lenta em até 8x com resolução de 15,8 MP e nivelamento de horizonte. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam a conectividade com e sem fio. Porém, reclamam que a resolução 5K de vídeo dificilmente pode ser editada em smartphones de entrada ou intermediários.

Prós: possui maior resolução de fotografia que os modelos anteriores da linha

possui maior resolução de fotografia que os modelos anteriores da linha Contras: relatos de a câmera esquentar muito

