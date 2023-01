7 fones de ouvido para usar na academia por a partir de R$ 209

Fones de ouvido para academia são ideais para quem busca um dispositivo para ouvir música enquanto realiza exercícios físicos. Empresas como JBL , Samsung e Edifier oferecem modelos por preços a partir de R$ 209 , como é o caso do Edifier W600BT, que traz conexão Bluetooth 5.1 e promete autonomia de 30 horas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

1 de 5 Lista reúne opções de fone de ouvido para usar na academia — Foto: Divulgação/JBL Lista reúne opções de fone de ouvido para usar na academia — Foto: Divulgação/JBL

1. Edifier W600BT - a partir de R$ 209

2 de 5 Edifier W600BT apresenta conexão Bluetooth — Foto: Reprodução/Amazon Edifier W600BT apresenta conexão Bluetooth — Foto: Reprodução/Amazon

O Edifier W600BT é um fone de ouvido sem fio que promete graves poderosos e conexão estável, o que facilita o seu uso na academia, pois o seu alcance é de até 10 metros. O acessório de áudio conta com um driver de 40 mm que promete sons nítidos e com detalhes. Além da conexão Bluetooth 5.1, também é possível usar o aparelho via cabo, que acompanha o produto em sua caixa. Sua bateria é um de seus principais destaques e promete autonomia de 30 horas. Já a recarga completa do fone de ouvido demora cerca de três horas. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 209.

Para garantir mais conforto durante o uso, o Edifier W600BT conta com conchas e haste revestidas com espuma de proteção. Os clientes que adquiriram o fone de ouvido pela Amazon elogiam essa característica do produto, que é avaliado com 4,8 de 5 estrelas. Além disso, outros destaques importantes são a duração de sua bateria e o seu custo-benefício. O único ponto negativo relatado por grande parte dos clientes é que o aparelho não é dobrável, assim, limitando o seu transporte. O ideal é que o usuário adquira uma case de transporte separadamente para que possa levar o fone com segurança dentro da bolsa.

Prós: custo-benefício e duração da bateria

custo-benefício e duração da bateria Contras: modelo não é dobrável

2. JBL Tune 200 TWS - a partir de R$ 279

O JBL Tune 200 TWS pode ser ideal para quem gosta de modelos mais compactos. O fone de ouvido sem fio possui design intra-auricular e conta com ponteiras de silicone para proporcionar mais conforto e segurança ao usuário durante os treinos na academia. Com promessa de graves reforçados, o aparelho de áudio apresenta driver de 8 mm. A autonomia de bateria do JBL Tune 200 TWS é um de seus destaques positivos. A promessa é 20 horas de bateria, que são divididas em cinco horas nos fones de ouvido e 15 horas adicionais no estojo de recarga. O fone conta com recarga rápida, sendo possível obter duas horas de áudio com uma carga de apenas 15 minutos. O produto pode ser adquirido por valores a partir de R$ 279.

A tecnologia Dual Connnect, da JBL, está presente no modelo e permite ouvir as músicas e atender chamadas telefônicas usando um ou os dois fones. Além disso, é possível usar apenas um dos fones enquanto o outro carrega. O acessório é bem avaliado na Amazon e possui nota 4,5 de 5, conforme os clientes que adquiriram o produto. Seus principais pontos positivos são: duração da bateria, qualidade do áudio e controle do volume do aparelho. Já entre as principais avaliações negativas, os consumidores dizem que o modelo deixa a desejar por não apresentar conexão com o aplicativo da JBL para configuração de áudio e também que o seu encaixe é fraco. Esse ponto, no entanto, pode ser corrigido com a troca da ponteira de silicone utilizada, que possui tamanhos variados.

Prós: qualidade do áudio, custo-benefício e bateria

qualidade do áudio, custo-benefício e bateria Contras: falta da conexão com app

3. WAAW Move 100EBS - a partir de R$ 270

O fone WAAW Move 100EBS é uma opção portátil para quem busca segurança na hora de praticar atividades físicas. Além do design intra-auricular com ponteiras de silicone, o modelo conta com fios e um haste de silicone que repousa sob a nuca do usuário. Com isso é possível realizar os movimentos na academia sem se preocupar que o fone caia acidentalmente. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 270.

A autonomia da bateria promete 14 horas de áudio, o que garante uso contínuo do acessório sem se preocupar com recargas. Construído com material flexível e emborrachado, o WAAW Move 100EBS é uma opção que garante o conforto do usuário durante seu uso. Além da conexão Bluetooth, o fone conta com proteção IPX4, o que o torna um aparelho resistente a respingos de água e suor. A duração da bateria, isolamento de ruídos e qualidade do som são os principais destaques do modelo, conforme a avaliação dos consumidores que adquiriram o produto pela Amazon. Na varejista, o WAAW Move 100EBS possui nota 3,8 de 5. Alguns problemas de conexão, no entanto, foram relatados como pontos negativos sobre o fone.

Prós: bateria, isolamento de ruídos e qualidade sonora

bateria, isolamento de ruídos e qualidade sonora Contras: conexão

3 de 5 O novo Endurance Peak 2 possui visual discreto e fica preso a orelha do usuário — Foto: Divulgação/JBL O novo Endurance Peak 2 possui visual discreto e fica preso a orelha do usuário — Foto: Divulgação/JBL

O JBL Endurance Peak II é um fone de ouvido próprio para a prática de atividades físicas que promete conforto e segurança para que o usuário possa se movimentar sem preocupações. Seu design intra-auricular conta com ponteiras de silicone de tamanhos variados. Além disso, há uma haste flexível que permite o encaixe atrás da orelha do usuário. O fone pode ser encontrado por cerca de R$ 469.

O Endurance Peak II garante 30 horas de áudio, que são divididas em seis horas nos fones e outras 24 horas no estojo de recarga. A conexão é feita via Bluetooth e possibilita atender chamadas e continuar ouvindo a playlist em fones separados. Outro destaque do fone de ouvido é sua resistência ao suor e à água, o que garante mais segurança para se exercitar em qualquer situação. A nota do Endurance Peak II, conforme a avaliação dos clientes que adquiriram o produto pela Amazon é 4,1 de 5. Seus principais pontos positivos são o conforto e a duração da bateria. Alguns clientes, por outro lado, ainda relatam que o modelo apresenta volume como sendo baixo.

Prós: bateria e conforto

bateria e conforto Contras: volume baixo

5. Galaxy Buds 2 - a partir de R$ 439

4 de 5 Galaxy Buds 2 é um fone de ouvido sem fio da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Buds 2 é um fone de ouvido sem fio da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy Buds 2 é um fone de ouvido sem fio da Samsung. O dispositivo se destaca por ser um modelo compacto que promete conforto, segurança e acústica equilibrada para a reprodução dos mais variados tipos de música. Com conexão Bluetooth, é possível usar o acessório conectado no celular ou no smartwatches da marca. Ele é encontrado por valores que partem de R$ 439.

Para garantir maior imersão na playlist durante os exercícios físicos, o Galaxy Buds 2 conta com tecnologias de áudio que podem aprimorar a experiência do usuário. Com o cancelamento ativo de ruídos, é possível se concentrar apenas no que está tocando nos fones e ignorar os ruídos externos. Já o 360 Audio possibilita ao usuário uma experiência de som 3D ao seu redor. Sua bateria possui duração de 20 horas, sendo cinco horas de áudio nos fones e as 15 horas restantes estão em seu estojo de recarga. A nota do fone de ouvido da Samsung é 4,8 de 5, conforme a avaliação dos clientes que o adquiriram pela Amazon. A qualidade sonora, duração da bateria e isolamento de ruídos externos são seus principais destaques. A falta de configuração por aplicativo e o ajuste nos ouvidos são alguns dos pontos negativos relatados pelos usuários.

Prós: qualidade do som, bateria e isolamento de ruídos

qualidade do som, bateria e isolamento de ruídos Contras: não possui configuração pelo app e ajuste nos ouvidos

6. JBL Reflect Flow - a partir de R$ 999

O Reflect Flow é mais um modelo voltado para quem pratica atividades físicas. O fone de ouvido da JBL apresenta design intra-auricular com ponteiras de silicone e também uma haste flexível que permite o melhor encaixe nos ouvidos. Além do conforto, o modelo também é seguro, pois suas ponteiras e hastes são capazes de garantir bom encaixe nos ouvidos e permitem que o usuário se movimente sem se preocupar. O produto é visto por preços a partir de R$ 999.

A bateria promete longa duração, sendo 30 horas no total que são divididas entre 10 horas nos fones e outras 20 horas no estojo de recarga. A recarga rápida garante uma hora de áudio com uma carga de 10 minutos. O modelo possui classificação IPX7, o que torna o produto resistente à água e ao suor. Para conversar sem ter a necessidade de retirar os fones do ouvido, o modelo conta com o recurso TalkThru, que ativa o modo ambiente. Conforme a avaliação dos clientes que adquiriram o modelo pela Amazon, sua nota é 4,2 de 5. Os principais destaques do JBL Reflect Flow são a qualidade sonora e duração da bateria. Alguns relatos apontam que o encaixe do acessório, no entanto, pode ser um pouco incômodo ou frouxo em algumas situações. Esse ponto pode ser corrigido com a troca das ponteiras, que são de tamanhos variados.

Prós: classificação IPX7 para oferecer resistência à água

classificação IPX7 para oferecer resistência à água Contras: relatos de que o encaixe pode incomodar

5 de 5 AirPods (2ª geração) apresenta estojo que armazena mais 24 horas de recarga — Foto: Thássius Veloso/TechTudo AirPods (2ª geração) apresenta estojo que armazena mais 24 horas de recarga — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O AirPods (2ª geração), da Apple, apresenta perfil de entrada e conta com cinco horas de bateria para que o usuário possa se exercitar sem preocupações. O seu estojo armazena mais 24 horas de recarga. Para mais comodidade é possível realizar comandos com o fone de ouvido apenas tocando em suas laterais. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 1.079.

A nota do fone de ouvido da Apple é 4,8 de 5, segundo a avaliação dos consumidores que o compraram pela Amazon. A qualidade do som e duração da bateria são seus principais destaques. O encaixe do modelo não é intra-auricular, com isso, é possível que a prática de atividades físicas seja limitada a movimentos sem grande intensidade devido ao risco de queda do aparelho dos ouvidos.

Prós: bateria e qualidade do som

bateria e qualidade do som Contras: construção pode não ser ideal para prática de atividades físicas

