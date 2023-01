7 HDs baratos para montar um computador em 2023

HDs baratos são indicados para quem quer montar um computador sem gastar muito. Apesar de não ser tão rápido como um SSD, os HDs costumam oferecer uma boa quantidade de armazenamento por valores mais baixos. Empresas como Western Digital, Seagate e Samsung oferecem modelos por preços a partir de R$ 124, como é o caso do Western Digital Blue WD5000AAKX, que traz 500 GB de memória e formato de 3,5 polegadas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.