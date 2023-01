Headsets são ideais para dar mais imersão durante as partidas e se comunicar com os colegas de equipe. Empresas como Havit, Redragon , JBL , Razer , HyperX e Logitech oferecem modelos que partem de R$ 103 , como é o caso do Havit HV-H2232D, que traz iluminação RGB e entrada P2.

Já o JBL Quantum 200 também pode ser uma boa opção para quem quer completar o setup com um dispositivo que proporciona sons realistas por valores que partem de R$ 213. Outra opção é o Razer Kraken X, que promete maior conforto e captação cardioide por cerca de R$ 289. Confira a seguir sete headsets para comprar no Brasil em 2023.

1 de 5 7 headsets por até R$ 289 para melhorar a jogatina — Foto: Rubens Achilles/TechTudo 7 headsets por até R$ 289 para melhorar a jogatina — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O HV-H2232D, da Havit, é um headset com iluminação RGB, disponível na lateral do formato de cada concha. Ele oferece um arco de cabeça ergonômico acolchoado e alterações de tamanho. A frequência presente na tecnologia alcança números entre 20 Hz e 20 mil Hz. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 103.

O item disponibiliza conectividade cabeada via plug de 3,5 mm para ligar o fone e um cabo USB para alimentar os LEDs. Além disso, traz conchas estofadas com tecido sintético e seu microfone flexível. O cabo principal ostenta 2,20 metros de comprimento, enquanto os drivers de cada concha fornecem uma construção de 50 mm. Avaliado em 4,6 de 5 na Amazon, os compradores destacam a qualidade do material e o conforto proporcionado pelo design, mas criticam que o áudio é muito baixo.

Prós: bom custo-benefício e arco de cabeça ergonômico acolchoado

bom custo-benefício e arco de cabeça ergonômico acolchoado Contras: problemas no microfone após um determinado tempo de uso

2. Fortrek H2 - a partir de R$ 89

O H2 da Fortrek, é um headset para quem procura um acessório para videogame. O modelo tem uma construção que promete maior durabilidade, mas no quesito visual é mais discreto, tendo apenas uma iluminação simples na cor azul. O produto é visto por cerca de R$ 89.

O Fortrek H2 também utiliza as conexões P2 e USB, tendo um cabo com dois metros de comprimento, o que está dentro da média de fones da linha. Um diferencial dele é que o microfone conta com função de cancelamento de ruído, ideal para quem procura uma maior imersão auditiva durante o uso, que deve tornar a comunicação mais clara durante as partidas de jogatina.

Prós: visual, cancelamento de ruído e construção mais robusta

visual, cancelamento de ruído e construção mais robusta Contras: poucos recursos de áudio

3. Redragon Scylla H901 - a partir de R$ 105

O Scylla H901, da Redragon, é um headset que apresenta uma tira de metal retrátil, que ajusta o tamanho do arco ao diâmetro da cabeça. O restante do formato promete acolchoamento eficiente em ambas as conchas e no interior do arco, uma boa opção para quem usa óculos. O periférico apresenta conectividade P2 para dispositivos móveis e PCs. Ele é compatível com sistemas operacionais comuns. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 105.

De acordo com o fabricante, o hardware apresenta drivers robustos de 40 mm e um microfone reduzido. A ficha fica completa com um cabo de conexão com dois metros, controles de volume nas conchas, sistema de isolamento de ruído e função plug and play. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade de áudio. No entanto, criticam que as almofadas das conchas podem esquentar muito dependendo do clima.

Prós: arco de cabeça ajustável e conectividade P2

arco de cabeça ajustável e conectividade P2 Contras: almofadas costumam esquentar após um determinado tempo de uso

4. JBL Quantum 100 - a partir de R$ 194

2 de 5 Quantum 100 tem driver de 50 mm — Foto: Divulgação/JBL Quantum 100 tem driver de 50 mm — Foto: Divulgação/JBL

O Quantum 100, da JBL, oferece conectividade via cabo P2 de 3,5 mm, que funciona em PCs com sistemas Windows ou macOS, além dos consoles Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. O microfone é removível, o que pode ser interessante para quem pretende utilizar o acessório em outros momentos de entretenimento. Além de funcionar também para quem procura se dedicar a aulas onlines, reuniões remotas com frequência ou para conversa online. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 194.

A resposta de frequência dinâmica fica entre 20 Hz e 20 mil Hz, e a impedância de entrada é de 32 Ohms. Avaliado com nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam a comodidade em usos prolongados. No entanto, há relatos de não conseguir isolar os sons emitidos pelo fone para o ambiente, fazendo com que pessoas em volta ouçam o mesmo som que o usuário.

Prós: som alto e custo-benefício

som alto e custo-benefício Contras: problemas com o isolamento das conchas

5. JBL Quantum 200 - a partir de R$ 213

3 de 5 JBL Quantum 200 apresenta um cabo com entrada P2 e um microfone longo — Foto: Divulgação/ JBL JBL Quantum 200 apresenta um cabo com entrada P2 e um microfone longo — Foto: Divulgação/ JBL

O Quantum 200, da JBL, apresenta um cabo com entrada P2 e um microfone longo. O fone é um modelo supra-auricular, com duas conchas de alta espessura construídas internamente em tecido sintético. O arco da cabeça oferece proteção acolchoada na parte interna central, enquanto uma das conchas acomoda o controle de volume na parte de fora, deixando o uso mais fácil. O aparelho é compatível com celular, notebooks, desktops e consoles. O modelo é visto por cerca de R$ 213.

A fabricante indica que o headphone da marca especializada em áudio introduz sons mais verossímeis e com isolamento acústico imersivo. Os drivers são de 50 mm. Avaliado com nota 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam o conforto e alta compatibilidade dele. No entanto, outros criticam a performance do dispositivo, afirmando que o áudio pode vazar direto para o microfone.

Prós: oferece conforto

oferece conforto Contras: microfone não possui cancelamento de ruído

6. Logitech G332 - a partir de R$ 244

4 de 5 Logitech G332 traz microfone com sistema flip-to-mute e pode ser usado em computadores, videogames ou celulares — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G332 traz microfone com sistema flip-to-mute e pode ser usado em computadores, videogames ou celulares — Foto: Divulgação/Logitech

O G332, da Logitech, promete ser compatível com os principais consoles, computadores e dispositivos móveis via entrada 3,5 mm. Apesar de ser um modelo de entrada da marca, ele se destaca pelo som limpo e imersivo que promete uma imersão maior durante o uso. O produto é vendido por valores que partem de R$ 244.

O periférico possui drivers de áudio precisos de 50 mm, microfone de 6 mm com funcionalidade de mutar e almofadas com detalhes em vermelhas, permitindo alterações de até 90 graus para ajustes de acordo com as preferências do usuário. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores elogiaram o custo-benefício e alta compatibilidade.

Prós: custo-benefício, cancelamento de ruído e qualidade sonora

custo-benefício, cancelamento de ruído e qualidade sonora Contras: não é resistente a quedas e batidas

7. Razer Kraken X - a partir de R$ 289

5 de 5 Razer Kraken X é um headphone no formato over-ear — Foto: Divulgação/Razer Razer Kraken X é um headphone no formato over-ear — Foto: Divulgação/Razer

O Kraken X, da Razer, é um headphone no formato over-ear, um modelo que cobre toda a orelha e proporciona maior conforto e imersão de som durante o uso. Toda a parte interna do produto, como conchas e arco, é revestida com acolchoamento em material sintético. O microfone é longo e com captação cardioide, permitindo absorver o som das direções frontais e laterais. Ele é visto por preços a partir de R$ 289.

Ele conta com drivers de 40 mm, entrada P2, compatibilidade com toda a linha dos consoles mais modernos do mercado (PlayStation, Xbox, e Nintendo Switch). Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacaram a qualidade do som e o microfone com redutor de ruído. No entanto, criticaram o arco da cabeça.

Prós: alta compatibilidade e microfone com redutor de ruído

alta compatibilidade e microfone com redutor de ruído Contras: frágil e costuma apertar muito as orelhas

