7 jogos casuais que vão desafiar seus reflexos

Jogos casuais geralmente têm mecânicas mais simples, sendo acessíveis a jogadores que procuram um passatempo, mas sem muito compromisso. Isso não significa, contudo, que eles sejam obrigatoriamente fáceis nem ofereçam desafios. Games como Friday Night Funkin' , Fruit Ninja e Geometry Dash World são exemplos do contrário: eles exigem bons reflexos e reações rápidas dos usuários para somar pontos ou simplesmente para desviar de obstáculo na tela. A seguir, confira a lista com TechTudo com mais detalhes sobre esses e outros títulos semelhantes para computadores, consoles e dispositivos móveis.

A história de Friday Night Funkin' (2020) não é muito complexa e gira em torno de um protagonista que disputa batalhas de rap contra adversários para conquistar uma garota. Em relação à gameplay, basta pressionar as setas ou as teclas W, A, S, D, no tempo certo para reproduzir as notas das canções. Isso pode parecer fácil inicialmente, mas as canções ficam cada vez mais rápidas, e os desafios mais difíceis.

O game está disponível para download no PC, na loja virtual da Itch.io (www.itch.io), ou para jogar online direto em navegadores web, através de plataformas de games online como Poki e Jogos 360.

Lançado em 2012 pela Sybo Games, Subway Surfers é um game clássico do gênero corrida infinita disponível para smartphones Android e iPhone (iOS). Sobre um skate voador, o objetivo é fugir de um policial por trilhos de metrô pelo maior tempo possível, enquanto desvia de vagões e outros obstáculos. Com o tempo, a velocidade do mapa aumenta, mas o jogador tem acesso a vários itens que o ajudam a manter a distância de seu perseguidor.

Em Fruit Ninja (2012), da Halfbrick Studios, a ideia é fatiar o maior número de frutas que você puder, como um verdadeiro ninja. Quanto mais você resistir sem erros, mais rápido o game fica. Por outro lado, cortá-las simultaneamente garante bônus na pontuação final. Vale ressaltar que ele conta ainda com um modo arcade, no qual é preciso pontuar o máximo que puder até o cronômetro zerar. O jogo está disponível para smartphones Android e iPhone (iOS), além de Xbox One, com Kinect.

Desenvolvido pela Kumobius, Duet (2015) é um jogo simples, mas bem desafiador, em que o usuário controla um círculo com duas bolinhas coloridas que não podem encostar nas peças que surgem repentinamente no caminho. A cada vez que você toca na tela, o sentido em que as esferas giram é invertido, permitindo que desviem dos obstáculos. A distância entre eles, no entanto, é encurtada ao passar das mais de 40 fases. O game pode ser baixado para PC, Mac e Linux (via Steam), além de dispositivos móveis com Android ou iPhone( iOS).

Criado pelo estúdio Amanotes, Magic Tiles 3 (2016) está disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS). No jogo de música, o player deve ter reflexos rápidos para tocar nos ladrilhos conforme o ritmo e, assim, completar as canções — que, ao terminarem, recomeçam aceleradas e ainda mais desafiadoras. O game conta com centenas de músicas diferentes, além de um modo multiplayer que permite competir com outros usuários para ver quem faz mais pontos.

Vampire Survivors (2022) é um jogo 2D no estilo bullet hell desenvolvido e distribuído pela Poncle, e que viralizou no TikTok nos últimos meses. O objetivo é sobreviver até o amanhecer em meio a uma horda de monstros atacam por todos os lados. Para isso, contudo, é necessário desviar dos inimigos, que causam dano ao tocá-lo. Além disso, você pode coletar pontos durante as partidas e evoluir progressivamente os atributos das dezenas de personagens jogáveis.

Criado pela RobTop Games, Geometry Dash World (2016) é um jogo de plataforma para Android e iPhone (iOS) que aposta na simplicidade e em cenários bastante difíceis. Nele, você controla um pequeno ser quadrado e o ajuda a saltar através de passagens perigosas e obstáculos pontiagudos. Logo, conforme a batida das músicas, é necessário precisão e tempo de resposta impressionantes. A grande atração, contudo, é a possibilidade de jogar fases criadas por outros jogadores.