7 jogos do tipo tower defense para curtir no console, PC ou celular

Jogos do tipo tower defense são aqueles em que o jogador deve impedir a invasão e destruição do local que está protegendo. É necessário usar torres, canhões e armadilhas bem posicionadas para vencer hordas de inimigos, que podem ser desde simples balões até zumbis. Nesse sentido, alguns títulos, como Plants vs. Zombies 2 , Bloons TD 6 e They Are Billions, figuram como boas opções para curtir no console, PC ou celular. Pensando nisso, confira, a seguir, detalhes sobre esses e outros jogos no estilo que você precisa dar uma chance.

1. Orcs Must Die! 3

Em Orcs Must Die! 3, do estúdio Robot Entertainment, o objetivo é obliterar a maior legião de orcs que já existiu. Se quiser ter sucesso, a única alternativa é usar as Máquinas de Guerra — armas de destruição em massa que o ajudarão a eliminar adversários de várias maneiras possíveis, sem qualquer pudor.

Plants vs. Zombies 2 é a sequência do aclamado game para dispositivos móveis no qual jogadores usam vários tipos de plantas para enfrentar zumbis em diferentes períodos da história. Assim como no jogo anterior, o usuário deve posicionar plantas e montar estratégias para impedir que os mortos-vivos atravessem o seu jardim.

Dessa vez, a história acompanha o protagonista Dave Doidão em busca de um taco, comida típica mexicana, enquanto enfrenta zumbis no Egito Antigo, no tempo dos piratas e até no Velho Oeste. O título gratuito foi desenvolvido pela PopCap Games e lançado pela Electronic Arts (EA) em 2013 para Android e iPhone (iOS).

3. Tribes of Midgard

Produzido pela Norsfell e publicado pela Gearbox (Borderlands 3), Tribes of Midgard traz uma experiência cooperativa para até dez jogadores, que devem explorar, coletar recursos e criar armas para enfrentar enormes gigantes de gelo. Na trama, baseada na mitologia nórdica, o papel do jogador é evitar que as forças malignas obtenham a Semente de Yggrasil para ocasionar o fim do mundo.

Bloons TD 6 é o sexto game da popular franquia da Ninja Kiwi, na qual jogadores devem impedir o avanço de hordas de inimigos chamados Bloons, balões coloridos de variados tipos. Assim como em outros títulos no estilo tower defense, é preciso construir e combinar defesas, as "torres de macaco", capazes de eliminar qualquer coisa que estiver passando.

Vale destacar que o jogo tem um modo solo offline que permite curtir mesmo sem internet e multiplayer cooperativo para até 4 usuários se divertirem em partidas públicas ou privadas. Lançado em julho de 2022, Bloons TD 6 também está disponível para PC e Mac (via Steam) por R$ 20,69, dispositivos Android por R$ 4,79 e iPhone (iOS) por R$ 27,90.

5. They Are Billions

They Are Billions é um jogo de estratégia e sobrevivência ambientado em um universo steampunk pós-apocalíptico, no qual a humanidade foi quase extinta. Nele, o jogador deve não apenas resguardar a sua colônia contra extensas ondas de zumbis, mas também gerenciar recursos como comida e energia.

Além disso, delegar tarefas aos sobreviventes também é essencial para preservar a vida dentro do refúgio. O jogo da Numantian Games está disponível para PC (via Steam e GOG) por R$ 58,99, e consoles PS4 e PS5 (R$ 124,90), além de Xbox Series X/S e Xbox One (R$ 112,45).

6. Bad North: Jotunn Edition

Com visual minimalista, Bad North: Jotunn Edition é um roguelike tático no qual o jogador pode posicionar e realocar suas tropas em tempo real. Como governo dos territórios, o desafio não é defender um castelo ou cidade, mas sim ilhas do seu reino contra invasores vikings. Além disso, os campos de batalha são gerados de maneira aleatória, o que exige diferentes estratégias para cada jogatina.

7. Mindustry

Assim como nos outros nomes da lista, o propósito de Mindustry é proteger sua base contra ataques inimigos — neste caso, robôs. O diferencial, no entanto, é a necessidade de produzir ou extrair por conta própria recursos através de minas, oleodutos, usinas, etc. Esses materiais devem ser transportados e processados para a construção de estruturas de defesa nos múltiplos modos de jogo, incluindo cooperativo e PvP com outros jogadores em até 4 times diferentes.

Desenvolvido e publicado por AnukenDev, o título está disponível para computadores com Windows, macOS ou Linux (via Steam) por R$ 20,69, além de Android e iPhone (iOS) de graça.