7 jogos gratuitos para baixar na Epic Games Store

A Epic Games Store é a principal adversária da Steam quando o assunto é venda de jogos eletrônicos de computador. Para vencer a concorrência, a plataforma aposta na distribuição gratuita de alguns títulos, que são renovados semanalmente. Há ainda nomes como League of Legends , da Riot Games , e o RPG com visual de anime Genshin Impact , que já são gratuitos e, em alguns casos, aparecem também em outras plataformas.

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com os principais jogos de PC (Windows ou Mac) para baixar na loja da Epic Games sem gastar nada. Confira a seguir:

1 de 8 League of Legends é um dos títulos mais famosos que estão disponíveis de graça para baixar na Epic Games Store — Foto: Divulgação/Riot Games League of Legends é um dos títulos mais famosos que estão disponíveis de graça para baixar na Epic Games Store — Foto: Divulgação/Riot Games

Maior sucesso da Epic Games, Fortnite é um Battle Royale de tiro no qual você tem que sobreviver em uma ilha onde outras 99 pessoas tentam te matar. Assim como acontece em PUBG e Call of Duty: Warzone 2.0, é necessário pegar armas, munições e itens de cura pelo mapa, além de fugir de uma tempestade que vai diminuindo a área útil. O jogo se diferencia, no entanto, ao permitir que os jogadores ainda coletem matérias-primas (madeira, pedra e metal) para construir estruturas de proteção ou locomoção, incluindo pontes e rampas.

2 de 8 Fortnite é um Battle Royale incrivelmente popular e recebe participações especiais constantemente — Foto: Divulgação/Epic Games Fortnite é um Battle Royale incrivelmente popular e recebe participações especiais constantemente — Foto: Divulgação/Epic Games

Genshin Impact é um RPG em mundo aberto com visual estilo anime do estúdio Mihoyo. Nele, os players assumem o controle do misterioso “Viajante”, transportado para o mundo desconhecido de Teyvat onde deve encontrar seu irmão gêmeo, desaparecido durante o processo. O título conta com um sistema de gacha no qual os personagens são liberados aleatoriamente, e é possível trocar entre eles durante a jogatina.

No modo multiplayer co-op, desbloqueado no nível 16 do Ranking de Aventuras, ainda dá para se juntar a mais três amigos. O game também pode ser aproveitado no PS4, PS5, Android e iPhone (iOS).

3 de 8 Genshin Impact conta com modo multiplayer, mas exige que jogador jogue sozinho boa parte do game — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Genshin Impact conta com modo multiplayer, mas exige que jogador jogue sozinho boa parte do game — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Dauntless é um jogo com gráficos parecidos com os de Fortnite e criado pela Phoenix Labs, uma produtora formada por ex-funcionários da Riot Games e da Blizzard. Neste RPG de ação focado no multiplayer cooperativo, você é um Slayer cujo principal objetivo é caçar — ao estilo Monster Hunter: World — bestas gigantes conhecidas como Behemoths.

Dessa maneira, é preciso evoluir suas habilidades e aprender os padrões de ataque e as fraquezas de cada criatura para proteger o que resta da humanidade. Dauntless também tem versões para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

4 de 8 Dauntless é um RPG de ação da Phoenix Labs com foco no multiplayer cooperativo — Foto: Divulgação/Phoenix Labs Dauntless é um RPG de ação da Phoenix Labs com foco no multiplayer cooperativo — Foto: Divulgação/Phoenix Labs

Desenvolvido pela Psyonix Studios, Rocket League transforma partidas de futebol em confrontos explosivos com carrinhos. A proposta é bem simples: os players usam seus automóveis para acertar a bola e empurrá-la para dentro do gol adversário. Porém, o título também oferece diversos recursos que facilitam a saltar, desviar e acertar a “pelota”. Embora tenha um modo single-player, o foco do game está nas partidas multiplayer em duplas ou trios, que podem ser causais ou ranqueadas, com suporte para crossplay. O game também está disponível no Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android e iPhone (iOS).

5 de 8 Rocket League é basicamente um game de futebol com carrinhos — Foto: Divulgação/Psyonix Rocket League é basicamente um game de futebol com carrinhos — Foto: Divulgação/Psyonix

Desenvolvido pela Mediatonic, Fall Guys é um Battle Royale que chegou a alcançar 20 milhões de jogadores nas primeiras 48 horas após se tornar gratuito, em 2022. Em cada partida, até 60 competidores participam de desafios no estilo gincana, encarando diversos obstáculos que lembram game shows das televisões japonesas.

6 de 8 Fall Guys agora está disponível de graça e com cross-play entre todas as plataformas — Foto: Divulgação/Epic Games Fall Guys agora está disponível de graça e com cross-play entre todas as plataformas — Foto: Divulgação/Epic Games

O famoso MOBA da Riot Games é um título complexo e dinâmico, que muda a cada partida e tem uma grande variedade de personagens (conhecidos como campeões), skins e builds de itens. A jogabilidade de League of Legends, também chamado de LOL, é baseada em duelos entre dois times de cinco jogadores para dominar a base adversária e destruir o Nexus inimigo – uma espécie de "coração" do time.

Os usuários podem, inclusive, subir de elo, passando por categorias como Bronze, Prata, Ouro, Platina, Diamante e Desafiador — o que torna o jogo ainda mais competitivo. O game também disponível em nos Android e iPhone (iOS).

7 de 8 League of Legends é um dos mais populares MOBA da atualidade — Foto: TechTudo League of Legends é um dos mais populares MOBA da atualidade — Foto: TechTudo

Valorant é a aposta da Riot Games para competir com Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). O FPS 5v5 segue a mesma lógica do seu concorrente, com a diferença de que os agentes têm habilidades e funções únicas que podem impactar diretamente nos panorama das rodadas. Fora o elenco diversificado, o jogo apresenta oito mapas e diversos armamentos para compra no início de cada rodada. As partidas podem ter até 24 rounds, e vence a equipe que fizer 13 pontos primeiro.