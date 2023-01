7 jogos indie para jogar em PC fraco

Jogos indie, desenvolvidos por estúdios menores e com pouco orçamento, geralmente contam com gráficos simples e arquivos mais leves. Assim, esses títulos acabam sendo opções acessíveis para usuários de PCs menos potentes, como com processadores Core i3, 4 GB de memória RAM e placa integrada ou de entrada. Pensando nisso, o TechTudo reuniu uma lista de sete games independentes que funcionam bem em computadores fracos, como Cult of the Lamb , It Takes Two e Celeste . Confira, ainda, detalhes sobre história, gameplay e requisitos mínimos.

1 de 8 Celeste é um jogo de escalar montanhas que conquistou os jogadores por conta de sua narrativa introspectiva; veja mais games independentes que rodam em PC fraco — Foto: Reprodução/Steam Celeste é um jogo de escalar montanhas que conquistou os jogadores por conta de sua narrativa introspectiva; veja mais games independentes que rodam em PC fraco — Foto: Reprodução/Steam

👉 Qual seu jogo Indie Favorito? Opine no Fórum do TechTudo.

Desenvolvido pela Massive Monster, Cult of the Lamb mescla gameplay de ação e elementos de terror e roguelike. O jogo conta a história de um cordeirinho inocente sacrificado por uma seita religiosa que é ressuscitado por uma entidade chamada "The One Who Waits" (Aquele Que Espera). Em troca da volta à vida, ele deve recrutar fiéis para um culto de adoração a fim de libertar a entidade e se vingar dos falsos profetas que o condenaram à morte.

Cult of the Lamb - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 7 ou superior (64 bits) Processador: Intel Core i3 3240 ou AMD FX-4300 Memória RAM: 4 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 560 Ti 1GB ou Radeon HD 7750 1GB Armazenamento: 4 GB de espaço disponível

2 de 8 Cult of the Lamb esconde com sua aparência fofinha um macabro simulador de culto com elementos rogue — Foto: Reprodução/Steam Cult of the Lamb esconde com sua aparência fofinha um macabro simulador de culto com elementos rogue — Foto: Reprodução/Steam

Game de estética minimalista, Journey foi lançado em 2012 e, no mesmo ano, premiado como "Melhor Jogo Independente" pela BGX. Nele, o jogador controla um ser sem nome e totalmente coberto por um manto que acaba de acordar em um deserto. Perdido, ele tem como único ponto de referência uma luz no topo de uma montanha e, para alcançá-la, é necessário resolver enigmas, desvendar segredos do local e encontrar outros viajantes pelo caminho.

Journey - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 7 ou superior (64 bits) Processador: Intel Core i3 2120 ou AMD FX-4350 Memória RAM: 4 GB Placa de vídeo: Nvidia GTS 450 ou Radeon HD 7750 1GB Nvidia GTS 450 ou AMD Radeon HD 5750 Armazenamento: 4 GB de espaço disponível

O título foi desenvolvido pela produtora indie ThatGameCompany e está disponível para PlayStation 3 (PS3), PlayStation 4 (PS4 ), PlayStation 5 (PS5), celulares iPhone (iOS) e PC (via Steam e Epic Games Store).

3 de 8 Journey é um jogo de exploração com gráficos leves e gameplay simples — Foto: Reprodução/Steam Journey é um jogo de exploração com gráficos leves e gameplay simples — Foto: Reprodução/Steam

It Takes Two, da Hazelight Studios, conta as aventuras de May e Cody, um casal cujo casamento está em crise. Durante uma das discussões, eles acabam transformados em bonecos minúsculos, e, então, precisam trabalhar em equipe para superar obstáculos e voltar ao normal.

Assim como em A Way Out, produzido pela mesma desenvolvedora, o título só pode ser jogado em dupla, de modo cooperativo. Por isso, ao comprá-lo, o usuário recebe um "Passe de Amigo" para enviar a outra pessoa com quem queira se divertir, sem custos extras.

It Takes Two - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 8.1 ou10 (64 bits) Processador: Intel Core i3 2100T ou AMD FX 6100 Memória RAM: 8 GB Placa de vídeo: Nvidia GeForce GTX 660 or AMD R7 260x Armazenamento: 50 GB de espaço disponível

O game, considerado o Melhor de 2021 pela premiação The Game Awards, está disponível para consoles e PC (via Steam, Origin e EA Play). Apesar de ter gráficos mais exigentes do que outros nomes da lista, computadores fracos também rodam It Takes Two.

4 de 8 It Takes Two foi eleito o Jogo do Ano no The Game Awards 2021 — Foto: Reprodução/Steam It Takes Two foi eleito o Jogo do Ano no The Game Awards 2021 — Foto: Reprodução/Steam

O survival horror da Acid Wizard Studio é ambientado em uma floresta da Polônia, na época em que o país ainda era anexado à União Soviética. Com uma visão de cima dos ambientes, o game cria uma atmosfera de suspense bem elaborada, que leva o jogador a explorar o cenário durante o dia. À noite, porém, é preciso se proteger de monstros em seu esconderijo até o retorno da luz do sol.

Darkwood - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows Vista ou superior Processador: Intel Core 2 Duo ou equivalente Memória RAM: 4 GB Placa de vídeo: GeForce 8800GT ou Radeon HD 4850 Armazenamento: 6 GB de espaço disponível

5 de 8 Darkwood é um survivor horror que se destaca pelo suspense e pela exploração do ambiente — Foto: Reprodução/Steam Darkwood é um survivor horror que se destaca pelo suspense e pela exploração do ambiente — Foto: Reprodução/Steam

Celeste é um game independente desenvolvido pela Extremely OK Games em parceria com o estúdio brasileiro MiniBoss. Na história, o jogador acompanha a protagonista Madeline, uma jovem determinada a escalar uma enorme montanha chamada Celeste. Assim, contrariando todos ao seu redor, ela parte em uma viagem de autoconhecimento repleta de desafios.

Durante a gameplay, elementos de plataforma com saltos e dashs obrigam usuários a acertar o timing exato de cada comando, o que deixa a jogatina provocante. É essa fórmula de tentativa e erro que, inclusive, rendeu uma série de prêmios ao título, como Games for Impact e Melhor Jogo Independente no The Game Awards, e Jogo de Ação do Ano no DICE Awards.

Celeste - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 7 ou superior Processador: Intel Core i3 M380 Memória RAM: 2 GB Placa de vídeo: Intel HD 4000 Armazenamento: 1.2 GB de espaço disponível

Celeste é um título leve e não necessita de peças de última geração para ter bom desempenho no PC. Vale lembrar, ainda, que ele também está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Nintendo Switch.

6 de 8 Celeste ficou conhecido tanto por seus elementos de plataformas que exigem extrema precisão quanto sua história focada na protagonista Madeline — Foto: Reprodução/Steam Celeste ficou conhecido tanto por seus elementos de plataformas que exigem extrema precisão quanto sua história focada na protagonista Madeline — Foto: Reprodução/Steam

6. 20 Minutes Till Dawn

20 Minutes Till Dawn é um jogo roguelite para PC produzido pelo desenvolvedor independente “flanne”. Nele, jogadores devem sobreviver em uma floresta escura contra uma horda crescente de criaturas lovecraftianas, até que o dia amanheça.

Assim como em Vampire Survivors, é necessário desviar dos inimigos enquanto os acerta com várias armas e ataques especiais. No início, somente uma personagem e arma estão liberadas, mas outros podem ser desbloqueados com pontos obtidos durante a jogatina, sem custo adicional.

20 Minutes Till Dawn - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 7 ou superior (64 bits) Processador: Dual Core+ Memória RAM: 1 GB Placa de vídeo: 1 GB RAM Armazenamento: 100 MB de espaço disponível

O game não exige muita memória RAM ou espaço no HD. Além disso, ele é constantemente atualizado com novos itens e conta com versões gratuitas para Android e iPhone (iOS).

7 de 8 20 Minutes Till Dawn é um jogo roguelite em que o objetivo é sobreviver a hordas de monstros por 20 minutos — Foto: Reprodução/Steam 20 Minutes Till Dawn é um jogo roguelite em que o objetivo é sobreviver a hordas de monstros por 20 minutos — Foto: Reprodução/Steam

This War of Mine foge de clichês de jogo de guerra, pois não possui tiros em primeira pessoa. Nele, as consequências das decisões tomadas podem ser fatais para qualquer um dos 12 sobreviventes que o jogador controla — cada um com seus dramas e qualidades. Durante o dia, é preciso administrar seu abrigo, cozinhar e gerenciar recursos, enquanto à noite é preciso se arriscar em busca de mais suprimentos.

This War of Mine - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 7 ou superior Processador: Intel Core 2 Duo 2.4 ou AMD Athlon X2 2,8 Ghz Memória RAM: 2 GB Placa de vídeo: Geforce 9600 GS ou Radeon HD4000, 1024 MB, Shader Model 3.0