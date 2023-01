7 jogos indie que têm versões mobile e você não sabia

Jogos indie ou independentes, que contam com gráficos simples e são leves, costumam ser lançados para dispositivos móveis a fim de alcançarem um público maior. Alguns títulos, no entanto, ganham versões mobile somente após fazerem sucesso em outras plataformas. É o caso de Stardew Valley , Dead Cells e Vampire Survivors , games que foram inicialmente desenvolvidos para computadores e consoles, mas que atualmente também podem ser jogados em celulares e tablets com Android ou iPhone ( iOS ). Por isso, confira, a seguir, uma lista com vários títulos indie multiplataforma.

1. Stardew Valley

Stardew Valley é um RPG de simulação que foi lançado pela ConcernedApe em 2016 e conta com versões para PC, consoles e celulares Android e iPhone (iOS). O sucesso do jogo, que se tornou um dos títulos indie mais cultuados da atualidade, se justifica por seus atraentes gráficos estilo retrô e mecânicas bem elaboradas. Nele, o jogador deve cuidar de uma fazenda ao plantar, criar, explorar e vender sua produção. Além disso, é possível interagir de diversas formas com NPCs, podendo casar e até ter filhos.

Criação do estúdio Freebird Games, To the Moon é um RPG de exploração com gráficos pixelados e elementos de visual novel. Lançado em 2011 para PC, o jogo conta a história de uma dupla de cientistas cuja missão é investigar as memórias de um paciente em coma e ajudá-lo a realizar seu último desejo: ir à lua antes de morrer. Atualmente, o game também tem versões para Mac, Linux, Nintendo Switch, Android e iPhone (iOS).

Limbo é um game de quebra-cabeças e plataforma em 2D criado e publicado pelo estúdio Playdead em 2010. O título apresenta a história de um menino que deve encarar enigmas, armadilhas e criaturas perigosas para encontrar sua irmã perdida em um mundo sombrio. Com elementos de terror e gráficos simplistas, o game traz uma aventura de tentativa e erro, pois obriga o jogador a falhar algumas (ou muitas) vezes até resolver puzzles e descobrir o caminho certo para prosseguir.

Vencedor dos prêmios de “Melhor Direção de Arte” e “Melhor Indie” no The Game Awards 2016, Limbo está disponível para consoles das últimas gerações e computadores, além de dispositivos móveis com Android ou iPhone (iOS).

Life is Strange (2015), da Dontnod Entertainmet, é uma aventura no estilo point and click que segue o modelo de "escolha e consequência". Vencedor do BAFTA Games Awards 2016, o game acompanha Max Caulfield, uma estudante de fotografia que descobre ser capaz de voltar no tempo ao salvar a vida da melhor amiga, Chloe Price. Juntas, as jovens passam a investigar o desaparecimento de outra estudante e lidar com as consequências desse poder. Vale ressaltar que o primeiro dos cinco episódios da obra está disponível atualmente em múltiplas plataformas, incluindo consoles e celulares Android e iPhone (iOS).

5. Very Little Nightmares

Very Little Nightmares é a versão mobile do jogo cartunesco desenvolvido pela Tarsier Studios. Nele, o jogador controla Six, uma menina de nove anos que é raptada e levada para um estranho lugar chamado "The Maw" — onde criaturas parecidas com humanos, mas gigantes, querem devorá-la. Assim como Limbo, o título mistura mecânicas de plataforma com puzzles, obrigando-a a passar furtivamente por ambientes enquanto tenta descobrir o que está acontecendo ao seu redor.

6. Dead Cells

Em Dead Cells, o protagonista é uma espécie de gosma verde chamada de “O Prisioneiro”, que pode controlar cadáveres para escapar de uma ilha. O título conta com um sistema complexo de combate com diferentes armas e itens, que mudam de lugar sempre que o personagem morre. Apesar disso, é possível eliminar inimigos e coletar células para melhorar habilidades com upgrades permanentes.

Dead Cells ganhou o prêmio de "Melhor Jogo de Ação" no The Game Awards e de "Melhor Jogo Indie" no Golden Joystick Awards de 2018. Além de celulares com Android ou iOS, o game está disponível para PC, PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Também está presente nos catálogos do Xbox Game Pass e da PS Plus, nos níveis Extra e Deluxe.

7. Vampire Survivors

Vampire Survivors é um jogo de terror gótico no estilo bullet hell que foi desenvolvido pela Poncle, tendo viralizado no TikTok nos últimos meses. Nele, o objetivo é sobreviver durante 30 minutos em meio a uma horda de monstros e um cenário 2D. Para isso, porém, é necessário coletar pontos durante as partidas e evoluir o personagem progressivamente. O título está à venda para consoles Xbox e computadores, mas pode ser baixado gratuitamente em celulares Android e iPhone (iOS).