7 microfones para criadores de conteúdo por a partir de R$ 164

Microfones são eletrônicos fundamentais para produtores de conteúdo. Eles podem aprimorar a qualidade do canal de streaming e facilitar a comunicação com os inscritos. Empresas como Trust , Vedo, FIFINE, ZealSound, Maono, HyperX e Razer disponibilizam modelos por preços a partir de R$ 164 , como é o caso do GXT 232 Mantis, da Trust, que oferece conectividade USB compatível com os principais sistemas operacionais e acompanha tripé e filtro de grade.

Já o AmpliGame, da FIFINE, chama atenção pelo design com iluminação RGB e pernas com apoio antiaderente por valores que partem de R$ 275. Outra opção é o HyperX Solocast, que traz compatibilidade com Discord e TeamSpeak por cerca de R$ 444. Confira a seguir sete microfones para comprar no Brasil.

1. Trust GXT 232 Mantis – a partir de R$ 164

O GXT 232 Mantis, da Trust, é uma opção focada em streamings, mas que pode também ser utilizada para outras funções. O microfone tem ligação USB digital compatível com os principais sistemas operacionais e funciona também no esquema plug and play, o que descarta a necessidade de configuração prévia. Equipado com tripé e filtro de grade, promete áudio limpo e conta com suspensão elástica anti-vibrações. É uma boa alternativa para quem precisa de mobilidade, já que tem cabo de 1,5 metro. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 164.

Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a qualidade sonora, custo-benefício e também a montagem, que é considerada fácil. As críticas, por sua vez, são em relação à gravação, que, de acordo com os usuários, precisa ser feita próxima ao dispositivo para uma boa captação de som.

2. Vedo BM800 – a partir de R$ 185

O BM800, da Vedo, é um kit de microfone com apetrechos para uso profissional. O periférico oferece captação condensadora e tecnologia de funcionamento plug and play, compatível com desktops e notebooks. É indicado para produção de conteúdo, comunicação durante jogos e videochamadas e gravação de música. Ele oferta um cabo de conexão USB, o que facilita a conectividade com os demais dispositivos. O produto é visto por valores a partir de R$ 185.

O modelo ainda acompanha um suporte para combater vibrações e choques, tripé curto com apoio antiaderente, espuma para isolamento acústico, filtro de grade e um suporte suspenso. Este último foi confeccionado em metal durável e pode ser ajustado em diversos ângulos e alturas para atender às necessidades do consumidor. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a boa eficiência de funcionamento e a captação com quase nenhum ruído. No entanto, destacam negativamente a conectividade com notebook, pois relatam a presença de chiados.

3. FIFINE AmpliGame – a partir de R$ 275

O AmpliGame, da FIFINE, é um modelo que pode agradar aos gamers por um diferencial: contém luzes RGB para combinar com o setup. Esta iluminação também avisa ao usuário quando o microfone está no mute ou não. Tem botão para funcionamento rápido e sistema plug and play, com redução de ruídos na lateral e traseira do aparelho que, de acordo com a fabricante, garante uma sonoridade limpa. O produto é visto por cifras a partir de R$ 275.

O sistema de funcionamento demonstra compatibilidade com os softwares Windows e macOS, acompanha tripé ajustável com apoio antiaderente nas pernas, e um filtro de grade para inibir os ruídos durante a passagem de som. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, é elogiado em virtude da boa qualidade na captação sonora. No entanto, é criticado na conexão, pois não oferece compatibilidade com smartphones.

4. ZealSound K66 – a partir de R$ 370

O modelo K66, da ZealSound, destaca-se dos demais modelos desta lista devido às variadas possibilidades de conexão: acompanha um cabo com entrada USB, mas oferece adaptadores para micro USB-C e para iPhone. O microfone funciona por tecnologia plug and play, detém um pedestal fixo e uma série de botões no corpo para configurar fones de ouvido. O produto é visto por valores que partem de R$ 370.

O design fornece uma entrada de 3,5 mm para headsets. O sistema de iluminação LED reproduz a luz azul para sinalizar que o microfone está ligado e a iluminação vermelha quando mutado. A captação disponível é a cardióide e conta com indicação para gravação musical, lives, jogos e comunicação durante aulas e reuniões de trabalho. Além disso, oferece uma espuma para minimizar os ruídos e compatibilidade com os sistemas Windows, macOS e até com os consoles PS4 e PS5. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom padrão de captação, mas reclamam que o microfone pode não registrar o áudio corretamente sem a utilização de um software em conjunto.

5. Razer Seiren Mini – a partir de R$ 399

O Seiren Mini, da Razer, apresenta um design simples e minimalista. O modo de captação utiliza a tecnologia supercardióide: absorve o áudio na direção frontal e rejeita a traseira. O design rosqueado pode ser utilizado tanto em tripés de mesa, como em tripés suspensos. Além disso, acompanha um suporte confeccionado em metal, disposto a estabilizar o microfone para combater vibrações e impactos que possam prejudicar a captação do áudio. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 399 para comprar o produto.

O periférico fornece conectividade cabeada via USB e compatível com PCs. Com uma frequência de resposta entre 20 Hz e 20 mil Hz, o item é compatível com os sistemas operacionais Windows (do 7 ao 10), macOS e até com o console PS4. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a tecnologia plug and play do aparelho e a construção do acabamento. Porém, criticam a ausência de botão mute.

A AU-A04, da Maono, oferece um microfone condensador cardióide com funcionamento plug and play. A conectividade cabeada via USB é compatível com os sistemas Linux, macOS, Windows e até com o console PS4. Esta última característica pode ser atrativa para gamers que produzem conteúdo para sites de streaming. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 401.

Acompanha uma espuma isoladora de ruído, um filtro em grade e dois suportes: sendo o primeiro para combater choques e vibrações e o segundo para suspender o microfone no ar. A fabricante indica a utilização para diversos fins, como produção de streaming, gravação musical e videochamadas. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o som limpo e nítido capturado pela tecnologia, mas criticam que o fio de conexão é muito frágil.

7. HyperX Solocast – a partir de R$ 444

O Solocast, da HyperX, é um microfone condensador, indicado para streamers, gamers e produtores de conteúdo. Compatível com Discord, TeamSpeak e uma série de outros softwares, dispõe também de tecnologia plug and play, o que simplifica sua utilização e pode ser uma boa escolha para usuários que ainda não tem tanto conhecimento sobre esse tipo de equipamento. Seu pedestal é do tipo simples, sem tripé, com poucos ajustes disponíveis, o que pode ser um impeditivo para quem busca um microfone mais flexível. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 444.

Tem um pequeno LED vermelho que indica se o dispositivo está ou não no mute, o que é interessante para quem busca mais privacidade no uso. Além de PCs, pode ainda ser conectado a consoles, tornando seu uso mais dinâmico principalmente para gamers. Seu cabo tem 2 metros e oferece um plug USB. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o design, qualidade e praticidade de uso do periférico. Contudo, criticam a recepção de muitos ruídos durante a gravação de áudios.

