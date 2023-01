7 mouses baratos para montar um computador sem gastar muito

Mouses baratos são ideais para quem quer montar um computador sem gastar muito. Empresas como Multilaser, Logitech, HP e Dell oferecem modelos por preços a partir de R$ 9, como é o caso do Multilaser MO300, que traz 1.200 DPI e conexão plug and play. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.