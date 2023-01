7 peças com RGB para montar seu PC gamer

Peças com RGB são ideais para montar um PC gamer. Elas podem dar mais estilo ao setup e ainda melhorar o desempenho do computador. Empresas como C3Tech, Redragon , Kingston , Edifier , Corsair e Logitech oferecem componentes por preços a partir de R$ 34 , como é o caso do C3Tech F7-L120M, um cooler que traz estilo e refrigeração. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já a Edifier G2000 é uma caixa de som com conexão Bluetooth e 12 estilos diferentes de iluminação por valores que partem de R$ 554. Outra opção é o Logitech G915, teclado que oferece 40 horas de autonomia e switches mecânicos por cerca de R$ 900. Veja a seguir sete peças com RGB para montar um PC gamer.

1 de 2 As opções atendem do hardware aos periféricos do seu computador desktop — Foto: Reprodução/Unsplash As opções atendem do hardware aos periféricos do seu computador desktop — Foto: Reprodução/Unsplash

1. Cooler Fan C3Tech F7-L120M - a partir de R$ 34

O C3Tech F7-L120M pode ser uma boa aquisição para quem se importa com os detalhes do setup. Sendo um upgrade barato, o item traz estilo e refrigeração ao PC gamer. O modelo de 120 mm entrega sete lâminas, velocidade de 1.200 RPM, conector Molex de quatro pinos, alto fluxo de ar com baixa produção de ruído e um anel LED colorido, com cinco cores integradas. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 34.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 79% de suas avaliações e possui destaque pela baixa produção de ruído e excelente custo-benefício.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: apenas cinco cores na iluminação LED

O Redragon Cobra é um mouse que pode complementar os setups gamer. Com sensor PIXART PMW3325 de 10.000 DPI, sete botões programáveis e design ergonômico, o modelo proporciona conforto e resposta ágil mesmo após longos períodos de uso. Além disso, sua iluminação RGB pode ser ajustada e personalizada por meio do software da marca. Porém, vale destacar que se trata de um mouse com fio e, segundo avaliações de usuários, seu cabo é pouco flexível e pode gerar incômodo para alguns jogadores.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 88% de suas avaliações e se destaca por seu conforto e precisão, sendo uma ótima escolha para o público gamer. Ele é comercializado por valores que partem de R$ 115.

Prós: mouse com design ergonômico e resposta ágil

mouse com design ergonômico e resposta ágil Contras: cabo pouco flexível

3. Memória RAM Kingston FURY Beast - a partir de R$ 267

A memória RAM Kingston FURY Beast é mais uma boa opção para quem quer dar um upgrade no estilo e no hardware do PC. Com 8 GB e velocidade de 3.200 MHz, o modelo é uma DDR4 que promete bom rendimento, sendo uma boa opção para o público gamer, além de contar com o estilo da iluminação RGB.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 85% de suas avaliações e possui destaque para a sua fácil instalação. O produto é visto por valores a partir de R$ 267.

Prós: bom upgrade no rendimento de seu PC

bom upgrade no rendimento de seu PC Contras: poucos detalhes em iluminação RGB

4. Caixa de som Edifier G2000 - a partir de R$ 554

2 de 2 Edifier G2000 promete melhorar o sistema de som do PC — Foto: Divulgação/Edifier Edifier G2000 promete melhorar o sistema de som do PC — Foto: Divulgação/Edifier

As caixas de som Edifier G2000 podem ser uma boa aquisição para quem deseja melhorar o sistema de som do PC. Com 32 W de potência, os itens entregam conexão Bluetooth, USB e P2. Elas têm tamanho compacto e entregam 12 estilos diferentes de iluminação. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 554.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 75% de suas avaliações e possui destaque para o excelente material de construção, a qualidade e o controle do som reproduzido.

Prós: caixas compactas e de alto rendimento

caixas compactas e de alto rendimento Contras: valor elevado

5. Fonte Corsair CX650F - a partir de R$ 610

A fonte Corsair CX650F é uma boa escolha para elevar o rendimento do seu PC e ainda manter o estilo. O produto conta com certificação 80 Plus Bronze, que gera menos calor e reduz o consumo de energia, além de produzir baixo ruído e entregar uma ventoinha de 120 mm com nove modos de iluminação LED RGB. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 610.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 87% de suas avaliações e se destaca pela baixa produção de ruído e alta qualidade no material de construção, sendo uma ótima escolha para o público gamer.

Prós: boa opção para otimizar o rendimento da máquina

boa opção para otimizar o rendimento da máquina Contras: iluminação apenas na ventoinha

6. Gabinete PCYes Jupiter - a partir de R$ 699

O PCYes Jupiter é um gabinete com janelas translúcidas. O modelo conta com a lateral e a frontal em vidro, filtros de poeira removível e estrutura física planejada para potencializar o fluxo de ar. Além disso, suporta até seis fans, sendo três frontais de 120 mm, dois superiores de 120 mm ou 140 mm e um traseiro de 120 mm, que podem ainda serem substituídos por water coolers. O modelo mid-tower ainda conta com um controle remoto para ajuste e personalização da iluminação RGB.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 83% de suas avaliações. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 699.

Prós: gabinete robusto e com design funcional

gabinete robusto e com design funcional Contras: valor elevado

7. Teclado Logitech G915 - a partir de R$ 900

O Logitech G915 é um teclado que pode ser indicado para quem busca as melhores opções disponíveis no mercado. O modelo entrega design ultra fino, teclas de perfil baixo, switches mecânicos, controle de mídia e teclas de atalho, proporcionando um uso mais prático e confortável. Além disso, o modelo sem fio possui até 40 horas de autonomia de energia e personalização da iluminação RGB. Porém, trata-se de um modelo de layout compacto, sem teclado numérico.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 84% de suas avaliações e possui destaque para sua ergonomia e conforto no uso. Os interessados precisam desembolsar R$ 900 para comprar o produto.

Prós: design ultra fino e switches mecânicos

design ultra fino e switches mecânicos Contras: valor elevado

