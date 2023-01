Repetidores podem ajudar quem encontra dificuldades em acessar a Internet em alguns pontos da casa ou do escritório. As chamadas “zonas de sombra”, onde o sinal não chega, podem acontecer por diversos motivos, entre eles, o impedimento por paredes e móveis . Para solucionar o problema, os amplificadores de sinal trabalham em conjunto com os roteadores para alcançar pontos em que a rede não chega naturalmente. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Empresas como Ciabelle, Mercusys, TP-Link e D-Link oferecem modelos por preços a partir de R$ 65, como é o caso do Ciabelle Wi-Fi Repeater, que traz suporte a uma banda única de 2,4 GHz e protocolos de seguranças WPA2, WPA e WEP. Já o TP-Link ‎RE450 apresenta trê antenas externas e porta Ethernet por cerca de R$ 528. Veja a seguir sete repetidores de sinal para comprar no Brasil.

1 de 2 7 repetidores para aumentar o alcance de sinal da Internet — Foto: Luciana Maline/TechTudo 7 repetidores para aumentar o alcance de sinal da Internet — Foto: Luciana Maline/TechTudo

1. Ciabelle Wi-Fi Repeater - a partir de R$ 65

O Ciabelle Wi-Fi pode ser uma opção em conta na hora de comprar um repetidor. Ele entrega suporte a uma banda única de 2,4 GHz e protocolos de seguranças WPA2, WPA e WEP para proteger os dados da rede sem fio. Além disso, a estrutura investe em duas antenas internas e garante replicação de sinal de Internet com velocidade de até 300 Mb/s. O produto é vendido por valores a partir de R$ 65.

Ele dispõe de proporções de 26 x 17 x 8 cm e porta para cabeamento Ethernet, fator que o permite operar como uma espécie de roteador para dispositivos cabeados. As luzes de LED que acompanham a estrutura ajudam a checar o status de funcionamento e da rede. O repetidor alcança pontuação de 4,2 estrelas entre as avaliações de consumidores da Amazon. Nas classificações, clientes pontuam o custo-benefício, mas alertam para uma possível limitação no alcance do sinal.

Prós: porta com entrada para cabo LAN e custo-benefício

porta com entrada para cabo LAN e custo-benefício Contra: pode deixar a desejar em termos de alcance

2. Mercusys MW300RE - a partir de R$ 79

O Mercusys MW300RE pode ser interessante para quem procura valores intermediários, mas com recursos de destaque. Um dos diferenciais entre os modelos mais em conta são as três antenas externas que, com a tecnologia MIMO, devem garantir maior extensão e estabilidade do sinal. A velocidade máxima alcançada é de 300 Mb/s e o suporte à rede contempla a faixa única de 2,4 GHz. O modelo é encontrado por cerca de R$ 79.

Outra característica que pode interessar o público é a luz de LED pensada para ajudar na busca pelo melhor local para posicionar o repetidor. Segundo a fabricante, o artigo pode suportar até 10 dispositivos simultâneos a depender do uso dos aparelhos conectados. As classificações do produto na Amazon chegam a 4,2 estrelas, com apontamentos sobre a facilidade de instalação. Por outro lado, há ressalvas sobre a falta de suporte à banda 5 GHz.

Prós: três antenas externas com tecnologia MIMO

três antenas externas com tecnologia MIMO Contras: falta de suporte à rede 5 GHz

2 de 2 TP-Link TL-WA850RE conta com uma estrutura compacta e de fácil instalação — Foto: Luciana Maline/TechTudo TP-Link TL-WA850RE conta com uma estrutura compacta e de fácil instalação — Foto: Luciana Maline/TechTudo

O repetidor TP-Link conta com uma estrutura compacta e de fácil instalação. Com seus 110,0 x 65,8 x 75,2 mm, o produto entrega duas antenas internas e compatibilidade com rede de apenas 2,4 GHz – o que pode soar como desvantagem para quem procura itens aptos com 5 GHz também. No campo das configurações, a velocidade máxima suportada é de 100 Mb/s, número que varia de acordo com o sinal recebido pelo roteador. Ele pode ser indicado para quem procura preços e especificações intermediários. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 140.

O produto também dispõe de uma porta para cabo LAN que o permite ser usado como adaptador para conectar aparelhos cabeados, caso seja necessário. Quanto ao controle e acompanhamento do funcionamento, ele pode ser feito por meio do botão físico, que traz uma luz de LED, e também pelo aplicativo Tether. As avaliações conferem 4,6 estrelas para o repetidor. Entre os comentários, consumidores exaltam a facilidade na instalação do dispositivo, mas alertam para possíveis oscilações.

Prós: fácil instalação e suporte para cabo LAN

fácil instalação e suporte para cabo LAN Contras: opera apenas na frequência 2,4 GHz

O Pix-Link Wi-Fi Mini Router traz quatro antenas externas e pode ser uma boa pedida para quem procura um aparelho em conta com recursos extras para reforçar a amplificação do sinal de Internet. O contraponto é que ele opera apenas na rede de 2,4 GHz, ou seja, não contempla a opção de 5 GHz. Assim, a velocidade máxima atingida fica por volta de 300 Mb/s, número que também depende do plano de Internet contratado. O alcance, segundo a própria fabricante indica, é de até 50 metros. O modelo é visto por cerca de R$ 124.

A porta Ethernet possibilita que o repetidor transmita o sinal de Internet via cabo para o aparelho conectado, caso o usuário prefira a modalidade com fio por algum motivo. Entre os recursos de segurança, é possível mencionar a função WPS, que aciona a criptografia capaz de proteger os dados transmitidos pela rede. Avaliado em 4 estrelas na Amazon, o produto tem seu funcionamento elogiado por uma parte significativa dos consumidores.

Prós: custo-benefício e recursos de segurança

custo-benefício e recursos de segurança Contras: sem suporte para rede de 5 GHZ

O D-Link DAP-1530 é voltado para os interessados em uma opção com suporte dual-band. O produto conta, além da compatibilidade com as bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, com antenas externas que ajudam a ampliar o sinal com estabilidade. Um dos destaques neste produto é a adesão à tecnologia Mesh, que viabiliza uma alternância inteligente de dispositivos para que eles possam se conectar a um Wi-Fi mais forte conforme se aproxima ou afasta de um ponto de rede. O produto é visto por cifras que partem de R$ 200.

Segundo a fabricante, o item é ideal para roteadores 11ac (Wi-Fi 5), no entanto, ele tem compatibilidade universal e, por isso, pode ser utilizado em conjunto com modem de marcas variadas. Assim como outros modelos, ele também dispõe de uma porta Ethernet capaz de plugar um aparelho com cabo para utilizar a internet. Ele também usa um indicador de sinal inteligente para que o usuário encontre o melhor local para instalar o dispositivo. A compatibilidade dual-band do artigo permite que ele seja compatível com velocidades de até 433 Mb/s quando conectado a uma rede de 5 GHz. O conjunto todo alcança 4 estrelas nas classificações da Amazon. Apesar de ter comentários positivos sobre seu funcionamento, o repetidor reúne alguns alertas sobre limitações de abrangência e sobre instabilidades.

Prós: compatível com tecnologia mesh e suporte dual-band

compatível com tecnologia mesh e suporte dual-band Contras: consumidores indicam a possibilidade de instabilidade na repetição do sinal

O modelo RE305, da TP-Link, é uma opção um pouco mais cara em comparação com outros itens da lista. Para justificar as cifras elevadas, o produto investe em uma ficha técnica elaborada, a começar pelo suporte dual-band, com faixas de 2,4 e 5 GHz. Dessa forma, ele consegue alcançar até 300 Mbps na primeira rede e ultrapassa os 800 Mbps na banda mais veloz. O produto é visto por preços que partem de R$ 273.

O repetidor trabalha em conjunto com qualquer outro modelo de roteador além da TP-Link. Um dos destaques, inclusive, é a operação com o modem, que deve proporcionar a rede mesh de transmissão integrada – o que pode criar uma espécie de “malha” de conexão que busca contemplar todos os pontos da casa. Além das duas antenas na estrutura, o produto também tem um sinalizador que ajuda a identificar o melhor lugar de instalação. Com 4,6 estrelas na Amazon, o repetidor agrega avaliações positivas sobre a amplificação do sinal e sobre a instalação. No entanto, há alertas sobre a limitação do uso da banda de 5 GHz, que pode apresentar falhas quando o dispositivo é instalado mais longe do roteador.

Prós: antenas externas e tecnologia de rede mesh

antenas externas e tecnologia de rede mesh Contras: rede de 5 GHz pode apresentar instabilidade se o repetidor for instalado longe do roteador

O ‎RE450 é o item mais caro da lista. Um dos primeiros aspectos que se destaca é conexão Wi-Fi com suporte às bandas de 2,4 e 5 GHz. Na primeira opção, o artigo pode replicar Internet com velocidade máxima de 450 Mb/s, enquanto na segunda, ele chega a 1300 Mb/s. Essas frequências devem ser o suficiente para abarcar desde tarefas básicas, como navegar na internet, até jogar games que exigem mais da rede. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 528 para comprar o produto.

Além de antenas internas, o produto também investe em três externas, de modo a reforçar a estrutura para garantir a ampliação do sinal. O modelo conta com uma porta Ethernet, dessa vez com um adaptador que pode conectar um dispositivo cabeado com velocidade Gigabit. O repetidor tem compatibilidade universal e dispõe de uma iluminação especial para sugerir o melhor ponto de alocação do aparelho na casa ou no escritório. O item agrega 4,2 estrelas na Amazon e dispõe de feedbacks positivos sobre a facilidade na instalação e bom funcionamento.

Prós: três antenas externas, dual-band e pode ser controlado via aplicativo

três antenas externas, dual-band e pode ser controlado via aplicativo Contras: cifras elevadas

Com informações de TP-Link (1/2/3), D-link e Mercusys

