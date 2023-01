Já o Google Wi-Fi apresenta design elegante e discreto e um alcance de cobertura de 110 metros por valores que partem de R$ 379. Outra opção é o TP-Link Archer AX5400, que suporta até 100 aparelhos conectados ao mesmo tempo e conta com tecnologia Beamforming por cerca de R$ 968. Veja a seguir sete roteadores para ter internet com muito alcance.

1 de 5 7 roteadores para ter internet com muito alcance por a partir de R$ 179 — Foto: Rafael Leite/TechTudo 7 roteadores para ter internet com muito alcance por a partir de R$ 179 — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Como mudar a senha do roteador Wi-Fi? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Positivo Smart Mesh Fast Ethernet – a partir de R$ 179

2 de 5 Positivo Smart Mesh Fast Ethernet apresenta design branco — Foto: Divulgação/Positivo Positivo Smart Mesh Fast Ethernet apresenta design branco — Foto: Divulgação/Positivo

O Positivo Smart Mesh Fast Ethernet apresenta um design inteiramente branco com quatro antenas amplificadoras de sinal. O dispositivo promete conexão simultânea com até 64 eletrônicos em uma área máxima de cobertura de 200 metros quadrados. Com tecnologia Dual Band, o periférico suporta planos de internet com até 100 Mb/s. Ele é vendido por valores a partir de R$ 179.

Segundo a fabricante, o funcionamento elimina os pontos da casa com ausência de sinal. Além disso, oferece o sistema Beamforming, capaz de identificar os aparelhos conectados e enviar o sinal de maneira mais eficiente. Também é indicado para quem deseja consumir streaming em alta resolução. O painel de conexão hospeda quatro portas Ethernet. Um diferencial do produto é a possibilidade de configurá-lo pelo aplicativo. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício e a possibilidade de utilização via app. No entanto, criticam que o alcance é menor do que o esperado.

Prós: instalação simplificada

instalação simplificada Contras: não suporta planos mais robustos de internet

Produto desta matéria | TechTudo BEAMFORMING Positivo Smart Mesh Fast Ethernet R$ 179 IR À LOJA

Todas as ofertas de Positivo Smart Mesh Fast Ethernet × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BEAMFORMING Positivo Smart Mesh Fast Ethernet R$ 179 IR À LOJA

2. Mercusys MR50G – a partir de R$ 273

O Mercusys MR50G apresenta tecnologia dual band. Ele suporta velocidade de 1.300 Mb/s na rede 5 GHz e 600 Mb/s na de 2,4 GHz. O produto hospeda um painel de conexão com três entradas Gigabit via cabo Ethernet, que permite suportar até 15 dispositivos simultaneamente. A fabricante indica o eletrônico para o consumo de streaming em resolução HD, jogos e trabalho. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 273.

O modelo traz design inteiramente preto e as seis antenas amplificadoras de sinal. Este modelo também apresenta a tecnologia Beamforming, o que deve ser útil para casas inteligentes ou usuários que apresentam vários aparelhos conectados ao Wi-Fi. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de instalação e a boa velocidade da internet.

Prós: indicado para consumo de streaming em qualidade de imagem HD

indicado para consumo de streaming em qualidade de imagem HD Contras: relatos de que um download robusto proporciona instabilidade na rede

Produto desta matéria | TechTudo DUAL BAND Mercusys MR50G R$ 273 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mercusys MR50G × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DUAL BAND Mercusys MR50G R$ 273 IR À LOJA

O D-Link ‎DIR-846 é um modelo com um total de seis antenas amplificadoras. O painel de conexão abriga cinco portas para cabo Ethernet, que suporta conexão Gigabit. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 299.

Já na questão desempenho, é possível usufruir de uma tecnologia dual band com velocidade total de 1.200 Mb/s, sendo 300 Mb/s para a rede 2,4 GHz e 867 Mb/s para a 5 GHz. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários denotam a velocidade rápida e eficiente. Contudo, criticam que o alcance pode ser mais curto que o esperado.

Prós: oferece seis antenas

oferece seis antenas Contras: há modelos mais baratos com maior velocidade

Produto desta matéria | TechTudo GIGABIT D-Link DIR-846 R$ 299 IR À LOJA

Todas as ofertas de D-Link DIR-846 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GIGABIT D-Link DIR-846 R$ 299 IR À LOJA

3 de 5 Google Wi-Fi permite a conexão de até 100 dispositivos em cada ponto — Foto: Divulgação/Google Google Wi-Fi permite a conexão de até 100 dispositivos em cada ponto — Foto: Divulgação/Google

O Google Wi-Fi oferta design circular elegante e texturização completa na cor branca. Pode ser atrativo para quem busca por aparelhos que combinem com a decoração. Além disso, proporciona configuração simplificada via aplicativo de celular, sinal rápido para reproduzir mídias em sites de streaming e com possibilidade de restringir o acesso a determinados sites. O modelo com uma unidade é visto por cerca de R$ 379.

Um aparelho deve prolongar o sinal por até 110 metros quadrados. A conexão dual band proporciona uma velocidade satisfatória de até 1.200 Mb/s, dividida nas frequências 2,4 GHz e 5 GHz. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a estabilidade da rede e a facilidade de instalação, mas criticam a baixa performance em ambientes com paredes de alvenaria.

Prós: simples e prático

simples e prático Contras: baixo alcança em casas com paredes espessas

Produto desta matéria | TechTudo MESH Google Wi-Fi R$ 379 IR À LOJA

Todas as ofertas de Google Wi-Fi × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MESH Google Wi-Fi R$ 379 IR À LOJA

5. Intelbras Twibi Giga+ – a partir de R$ 599

4 de 5 Intelbras Twibi tem corpo robusto e vem em kit com duas unidades — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras Twibi tem corpo robusto e vem em kit com duas unidades — Foto: Divulgação/Intelbras

O Intelbras Twibi Giga+ oferta um kit com dois roteadores para cobrir até 360 metros quadrados de uma casa. Com tecnologia dual band, o periférico suporta planos de internet acima de 100 Mb/s e até 60 dispositivos conectados simultaneamente. A fabricante disponibiliza um aplicativo compatível com smartphone, que permite configurar o aparelho e realizar diversas alterações de funcionamento. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 599.

A ficha técnica fica completa com a presença de duas portas Ethernet Gigabit, capazes de compartilhar um volume de dados superior ao convencional. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores alogiam o bom custo-benefício para adquirir dois aparelhos. Porém, destacam negativamente o alcance do sinal, que é mais limitado do que o anunciado.

Prós: instalação simplificada

instalação simplificada Contras: o sinal de cobertura pode ser mais limitado

Produto desta matéria | TechTudo COBRE ATÉ 360 M² Intelbras Twibi Giga+ 2 Unidades R$ 599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Intelbras Twibi Giga+ 2 Unidades × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COBRE ATÉ 360 M² Intelbras Twibi Giga+ 2 Unidades R$ 599 IR À LOJA

6. TP-Link Deco M4 – a partir de R$ 599

5 de 5 Deco M4 é novo roteador mesh da TP-Link e proporciona uma velocidade de 1.200 Mbps — Foto: Divulgação/TP-Link Deco M4 é novo roteador mesh da TP-Link e proporciona uma velocidade de 1.200 Mbps — Foto: Divulgação/TP-Link

O TP-Link Deco M4 oferece um kit com duas unidades de roteadores. Seu design apresenta características cilíndricas verticais e um painel de conexão com duas entradas para cabo Ethernet. O periférico ainda possui compatibilidade com o aplicativo da fabricante, o que deve ser útil para quem prefere administrar as configurações remotamente. Ele é visto por cifras a partir de R$ 599.

O aplicativo ainda permite o controle dos pais sobre os sites que os filhos acessam. O roteador opera nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz e promete cobrir uma área de até 350 metros quadrados. Seu sistema hospeda uma velocidade de 1.200 Mb/s e suporta até 100 dispositivos conectados simultaneamente. A fabricante indica o dispositivo para casas inteligentes, reprodução de vídeos em resolução Full HD e 4K e jogos. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a instalação simplificada, mas criticam a instabilidade de sinal.

Prós: é possível obter controle total do acesso dos filhos à internet

é possível obter controle total do acesso dos filhos à internet Contras: o sinal pode demonstrar instabilidade

Produto desta matéria | TechTudo MESH TP-Link Deco M4 2 Unidades R$ 699 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link Deco M4 2 Unidades × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MESH TP-Link Deco M4 2 Unidades R$ 699 IR À LOJA

7. TP-Link Archer AX5400 – a partir de R$ 968

O TP-Link Archer AX5400 apresenta design robusto e elegante com texturização na cor preta. Além disso, conta com seis antenas amplificadoras para realizar uma cobertura de sinal eficiente. O item proporciona uma porta USB e cinco Ethernet com conexão Gigabit. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 968 para comprar o produto.

Com tecnologia dual band, é possível usufruir de uma velocidade de 4.804 Mb/s na banda 5 GHz e 574 Mb/s na de 2,4 GHz. A fabricante promete que o dispositivo suporta até 100 aparelhos conectados simultaneamente. As antenas admitem funcionamento Beamforming, o que detecta onde os aparelhos estão e envia o sinal de internet de maneira eficiente. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a rede 5 GHz para a reprodução de streaming em resolução 4K ou para jogos.

Prós: alta velocidade de internet

alta velocidade de internet Contras: preço elevado

Produto desta matéria | TechTudo WI-FI 6 TP-Link Archer AX5400 R$ 968 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link Archer AX5400 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. WI-FI 6 TP-Link Archer AX5400 R$ 968 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart