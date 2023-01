7 smart TVs por até R$ 1.329 para comprar já em 2023

Smart TVs baratas são ideais para quem quer assistir a filmes e séries em aplicativos de streaming sem gastar muito. Empresas como Philco , Samsung , LG , Philips e AOC oferecem modelos por preços a partir de R$ 899 , como é o caso da Philco PTV24G50SN, que traz 24 polegadas e tecnologia Dolby Audio . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

1. Philco PTV24G50SN - a partir de R$ 899

A Philco PTV24G50SN de 24 polegadas traz resolução HD com 1366 x 768 pixels e o formato da tela é de 16:9. Ela conta com processador Quad Core que promete uma velocidade de processamento 50% mais rápida e uma taxa de atualização de 60 Hz. Para o som, tem a tecnologia Dolby Audio, que proporciona um áudio de cinema na sua sala. Outra ferramenta disponível é o Midiacast, que realiza o espelhamento de smartphone. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 899.

As entradas de conexão são: uma entrada HDMI, uma entrada HDMI (ARC), entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo, uma entrada USB, uma entrada S/PDIF out Optical, uma entrada Ethernet, uma entrada 12V, uma entrada P2 (para periféricos de áudio) e uma entrada Mini AV (entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA). O modelo tem avaliação de 4,6 de 5 na Amazon e se destaca pela qualidade do produto e tem reclamações de o aparelho não permitir o download de outros aplicativos além dos que já estão instalados na TV.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não é possível baixar aplicativos além dos já instalados de fábrica

2. LG 24TL520S - a partir de R$ 999

A LG 24TL520S é de 24 polegadas com resolução HD de 1366 x 768 pixels e tela LED. É um modelo versátil que pode ser utilizado como monitor ou TV e conta com o recurso de ângulo de visão ampliado, tanto na vertical como na horizontal. Tem ainda o sistema webOS 3.5, que permite aproveitar a internet ao máximo, acessando aplicativos e apps de streamings. Outra possibilidade é o aparelhamento de smartphones, notebooks e tablets pelo Screen Share. O modelo é encontrado por cerca de R$ 999.

O áudio é estéreo e o aparelho ainda conta com duas entradas HDMI, uma entrada USB, entrada para antena e entrada para componente composto. Acompanha fonte de alimentação bivolt e controle remoto. Compradores avaliaram o item com nota 4,8 de 5 com elogios ao custo-benefício e um alerta sobre a proximidade das entradas HDMI que podem dificultar a instalação.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: entradas HDMI são muito próximas e podem dificultar instalação

A Semp 32R5500 é de 32 polegadas e tem proporção de tela de 16:9 com uma taxa de atualização de imagem de 60 Hz e resolução HD. A configuração do áudio é em estéreo e conta com tecnologia Dolby Digital. Também se destaca o Modo Cinema que irá garantir a reprodução correta da taxa de quadros, proporção de imagens, cores e contrastes dos filmes. Já a memória RAM é de 16 GB.

Para a conectividade tem entrada HDMI, USB e Wi-Fi. Foi avaliada com nota 4,6 de 5 com elogios para a qualidade do produto. O televisor é visto por cifras a partir de R$ 1.169.

Prós: plataforma Roku

plataforma Roku Contras: não tem Bluetooth

A TV da AOC é um modelo LED de 32 polegadas com resolução FHD de ‎1366 x 768 pixels. O design é de bordas levemente mais finas e tela plana com uma proporção de 16:9, uma taxa de atualização de imagem de 60 Hz, taxa de contraste de 200:1 e tempo de resposta de 8 ms. O sistema operacional é o ‎Roku OS. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 1.119.

Para a conectividade, o modelo conta com três entradas HDMI, uma entrada USB, Wi-Fi, Ethernet, Vídeo Composto e USB 2.0. A classificação de eficiência energética é A e o cabo de energia é bivolt. Clientes da varejista classificaram a TV com nota 4,5 de 5 com muitos elogios para a qualidade do aparelho e sistema operacional. Também há algumas observações em relação à falta de Bluetooth.

Prós: resolução Full HD

resolução Full HD Contras: não conta com Bluetooth

A LG 32LQ620 é uma smart TV de 32 polegadas de resolução HD e painel LCD/LED. O design é mais tradicional com bordas mais grossas e aparentes. O sistema operacional é webOS 22 com processador α5 Gen5 AI Processor, que permite uma taxa de atualização de imagem de 60 Hz. O modelo conta com o ThinQ AI, a plataforma de inteligência artificial da LG. Já o áudio tem Al Sound para uma melhor experiência de som. Ela é vendida por valores que partem de R$ 1.249.

Duas funções interessantes são a de ‘Alerta de Jogos’, que envia notificações antes dos jogos e o login na TV que irá personalizar as sugestões para o usuário. O item ainda acompanha cabo de energia, controle remoto e manual de instalação. Foi avaliada com nota 4,2 de 5, com elogios para a rapidez de resposta do sistema.

Prós: tecnologia ThinQ AI

tecnologia ThinQ AI Contras: design tradicional de bordas mais largas

A Samsung UN32T4300AGXZD é um modelo de 32 polegadas com resolução HD de 1.366 x 768 pixels. O aparelho conta com processador Hyper Real, taxa de atualização de quadros de 60 Hz, mega contraste e modo filme que proporciona uma experiência semelhante a do cinema ao assistir filmes e séries. Para o áudio tem dois canais de alto-falantes e a tecnologia Dolby Digital Plus. A televisão é vendida por valores que partem de R$ 1.269.

O serviço smart é operado pelo sistema Tizen e o item permite o espelhamento de smartphone. Tem duas entradas HDMI, uma entrada USB, uma entrada de composto AV e uma entrada LAN, além de saída de áudio. Acompanha controle remoto, cabo de carga bivolt e base para apoio na cor preto. Compradores no site da Amazon avaliaram com nota 4,7 de 5 com elogios para a qualidade da TV.

Prós: taxa de atualização de quadros de 60 Hz

taxa de atualização de quadros de 60 Hz Contras: não conta com função comando de voz

A Philips 32PHG6917/78 é um modelo LED HD de 32 polegadas e resolução de imagem de 1366 x 768 pixels. O item tem um design elegante, de bordas finas em preto mate e hastes finas em preto fosco. Para o som, o aparelho tem dois alto-falantes de 5 W e conta com recursos como o Dolby Atmos e o nivelador automático de volume. O sistema operacional é o Android TV e conta com recursos como widescreen e Google Assistente integrado. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.329 para comprar o produto.

Com relação à conectividade, o produto oferece entradas ‎Ethernet, HDMI, USB 2.0 e Bluetooth. A memória é de 8 GB e acompanha controle remoto com controle de voz, além de cabo de energia e manual. Clientes que adquiram o modelo avaliaram com nota 4,5 de 5 com classificações como superação de expectativas.

Prós: Google Assistente

Google Assistente Contras: não é Full HD

