7 teclados baratos para montar um PC sem gastar muito

Empresas como Multilaser, Bright, OEX Game, C3Tech e Maxprint oferecem opções por preços a partir de R$ 32. É esse o caso do modelo 608145, da Maxprint, que oferece conexão fácil e traz formato compacto e confortável. Já o TC213, da Multilaser, conta com formato ABNT2 e funcionamento Plug & Play para instalação simplificada por R$ 41. Confira a seguir sete teclados baratos para montar um PC sem gastar muito em 2023.

1 de 1 Lista reúne sete teclados baratos para montar um PC sem precisar investir muito — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Lista reúne sete teclados baratos para montar um PC sem precisar investir muito — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Multilaser TC213 - a partir de R$ 25

O Multilaser TC213 é um teclado básico recomendado para quem busca por custo-benefício. O modelo traz conexão USB, formato slim e promessa de teclas macias e silenciosas. Já o sistema de funcionamento é Plug & Play, sendo necessário apenas conectá-lo à máquina para começar a usar, o que deve ser uma boa opção para escritórios e home office. Além disso, o layout é o ABNT2.

Avaliado com uma nota média 4,5 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo se destaca pelo conforto, teclas silenciosas e pelo custo-benefício. No entanto, certos comentários indicam que o periférico pode apresentar problemas nas teclas após pouco tempo de uso. Aos interessados, é possível adquirir o Multilaser TC213 por valores a partir de R$ 25 na Amazon.

Prós: confortável e silencioso

confortável e silencioso Contras: baixa funções nas teclas

2. Bright 0014 - a partir de R$ 27

O 0014 também é um dos modelos básicos da marca Bright. De acordo com o fabricante, esse modelo é de utilidade simples, podendo ser instalado para uso muito rapidamente. O design ergonômico permite que você use as mãos em uma posição mais confortável, e seu formato compacto favorece a fácil transportação do periférico.

Seu padrão é ABNT2 e ao todo são 107 teclas alfanuméricas, incluindo botões Power, Sleep e WakeUp. Ele é compatível com Windows, Linux e macOS. Seu cabo mede até 125 cm e ele pode ser adquirido por R$ 27. Na Amazon, ele está avaliado em 4,3 de 5 estrelas e se destaca pelo custo-benefício.

Prós: teclas macias

teclas macias Contras: teclas são um pouco duras no começo

3. Bright 0132 - a partir de R$ 29

O 0132, da Bright, é um teclado básico, ideal para quem procura um acessório para trabalhar ou home office. Sua conexão é feito através do cabo USB e seu padrão é ABNT2, com acentuação brasileira. Ele possui um formato simples e standard, e a fabricante afirma que seu tamanho tende a ser eficiente. Para isso, você irá precisar desembolsar R$ 29.

Ao todo são 105 teclas alfanuméricas, inclui as teclas "Ç" e "Alt Gr", além de 9 teclas multimídias para uma facilidade durante o uso. Ele promete compatibilidade com o padrão mais usado de teclado. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, os compradores listam que ele é confortável e cumpre com a demanda. No entanto, pontuam que as teclas são um pouco frouxas.

Prós: padrão ABNT2 e confortável

padrão ABNT2 e confortável Contras: teclas frouxas

4. Maxprint 608145 - a partir de R$ 32

O 608145, da Maxprint, pode ser uma opção para quem procura um teclado ergonômico sem precisar investir muito. Ele é um teclado padrão ABNT2 com 110 teclas. Sua conexão é via porta USB 2.0 e auxiliar, e seu formato é compacto, funcional e confortável. De acordo com o fabricante, ele possui teclas macias e silenciosas.

Para instalação, ele é modelo Plug & Play, ideal para todo tipo de utilização, além da economia de energia. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os usuários destacaram que ele é um teclado ambidestro e de fácil instalação. No entanto, pontuaram que ele só é compatível com Windows até o 8. Para adquiri-lo, você irá precisar investir R$ 32.

Prós: teclado ambidestro e de fácil instalação

teclado ambidestro e de fácil instalação Contras: compatível somente com Windows

5. OEX Game TC200 - a partir de R$ 41

O modelo TC200, da OEX Game, é um teclado simples, que pode servir principalmente para usuários iniciantes no universo gamer que não demandam muito do periférico. O item possui conexão via USB e tem cabo trançado para maior durabilidade. O padrão é ABNT2, e ele conta com teclas destacadas para facilitar a localização de atalhos e de comandos durante as partidas. O modelo é visto por valores que partem de R$ 41.

De acordo com a fabricante, o teclado possui teclas macias e silenciosas, além de um formato que pode fornecer conforto extra durante o uso diário. Na Amazon, ele é avaliado com nota 4,1 de 5. Consumidores destacaram o custo-benefício da peça, mas criticaram o fato das teclas serem muito duras, o que deixa a usabilidade lenta e a mão dolorida após um determinado tempo.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: teclas não são confortáveis

6. Multilaser TC263 - a partir de R$ 43

Um dos maiores diferenciais do TC263, da Multilaser, é que ele possui um pequeno suporte de apoio para smartphones ou tablets, trazendo uma maior autonomia e facilidade para a rotina. Ele possui 6 atalhos multimídia e a impressão é feita em verniz, fornecendo teclas com maior durabilidade. O TC263 está à venda por preços que partem de R$ 43.

O modelo é compatível com o Windows e o macOS. Além disso, ele possui Plug e Play, função que conecta o teclado ao PC apenas pela entrada USB. Ele possui uma nota de 4,6 de 5 estrelas e os usuários destacam as teclas macias e a fácil instalação. No entanto, ressaltam que o suporte não permite qualquer aparelho smartphone.

Prós: suporte para smartphone

suporte para smartphone Contras: teclas são barulhentas

O KB2237, da C3Tech, é um teclado do tipo membrana. Seu padrão é ABNT2 e possui 9 teclas especiais multimídia, permitindo controle total das reproduções de mídia com um simples toque. Além das 110 teclas, ele conta com botões para Internet; E-mail; Multimídia Play/Pause; Stop, Previous; Próxima Faixa; Volume e Mute. Ele está disponível por preços que partem de R$ 44 na Amazon.

De acordo com o fabricante, devido às três camadas de membrana em baixo do acessório, as teclas são mais macias que as convencionais e também possuem alta durabilidade. Seu formato conta com apoio para os pulsos para uso mais confortável. Avaliado em 4,1 de 5 estrelas, os compradores destacaram o custo-benefício e por ele ser bastante silencioso. No entanto, ressaltaram que as teclas costumam apresentar erros.

Prós: custo-benefício e teclas silenciosas

custo-benefício e teclas silenciosas Contras: teclas costumam dar erro

