7 truques muito úteis com o ChatGPT que você precisa testar agora

O ChatGPT é um chatbot baseado em inteligência artificial que "conversa" com os usuários sobre diferentes assuntos e é capaz de executar inúmeros comandos. Além de apenas responder as pessoas, o software desenvolvido pela OpenAI tem truques surpreendentes que não são conhecidos por todos que o utilizam. Entre as funções inusitadas da tecnologia estão a capacidade de resolver operações matemáticas complexas, simular entrevistas de emprego e até mesmo criar templates para e-mails ou outros conteúdos virtuais.

Vale ressaltar, no entanto, que a plataforma ainda está em fase de desenvolvimento e, por ter sido treinada com textos disponíveis na web, pode fornecer respostas aparentemente lógicas, mas que podem ser erradas, falsas ou enviesadas. Além disso, seu conteúdo está limitado a informações referentes até o ano de 2021. O ChatGPT está disponível para acesso gratuito em "openai.com/blog/chatgpt", e é preciso fazer um breve cadastro com e-mail para começar a utilizá-lo. A seguir, confira sete truques com o ChatGPT que você precisa testar agora.

1. Resolver operações matemáticas complexas

Entre as inúmeras aplicações do ChatGPT está a resolução de operações matemáticas. O software consegue solucionar contas complexas, como equações diferenciais, integrais e sistemas de equações. A inteligência artificial também pode realizar cálculos estatísticos e financeiros, como juros compostos, análise de regressão e simulação de portfólio. Ainda é possível resolver problemas de otimização, como programação linear e programação não linear.

Além de oferecer o resultado, o bot também pode apresentar uma resposta com explicação e justificativa da operação. Para solicitar a resolução de uma conta matemática ao ChatGPT, você pode digitar o comando “Resolva a operação X e apresente a justificativa”. Outra opção é escrever o problema primeiro e, ao final, digitar “Resolva a questão acima”.

2. Planejar tarefas do dia a dia

Outra habilidade do chatbot é a de planejar as suas tarefas. É possível solicitar, por exemplo, que o ChatGPT gere um cronograma de estudos completo apenas enviando quais são as disciplinas ou temas que precisam ser estudados, o tempo disponível por dia e o prazo máximo para finalizar os estudos. Há ainda possibilidade de pedir para que ele crie exercícios específicos para treinar as habilidades estudadas.

Da mesma forma, você pode pedir à inteligência artificial para criar uma rotina do dia, apresentando quais tarefas precisam ser cumpridas e o intervalo de horário disponível. Outra possibilidade é gerar um roteiro de viagem. Para isso, basta informar no chat o nome da cidade ou região que será visitada e a quantidade de dias em que estará lá. Escreva, por exemplo, “Crie um cronograma de viagem para Porto Seguro de cinco dias”. Você ainda pode refinar o seu pedido: “Crie um cronograma de viagem para Porto Seguro de cinco dias apenas com pontos turísticos culturais”.

3. Pedir conselhos

No ChatGPT, você pode também pedir ajuda em situações mais subjetivas, como brigas em relacionamentos amorosos, amizades e outros problemas pessoais. Apesar de a própria OpenAI já ter afirmado que o sistema não foi feito para dar conselhos — já que pode apresentar conteúdo enviesado ou mesmo ofensivo —, você pode arriscar “desabafar” sobre algum assunto com o robô.

Ainda é possível solicitar outros auxílios, como dicas de presentes para entes queridos — citando as características de quem receberá a lembrança — ou sugestões de filmes e livros — informando o gênero desejado. Alguns dos exemplos de comandos que podem ser usados para essas finalidades são “Indique filmes do gênero...” ou “Quais tipos de presentes você indica para uma pessoa que gosta de...?”.

4. Preparar-se para entrevistas de emprego

O ChatGPT também pode te ajudar a se preparar para entrevistas de emprego. Você pode pedir ao robô para que ele informe quais são as perguntas mais comuns e como respondê-las, além de receber dicas de como se comportar em uma entrevista. É possível até mesmo simular um processo seletivo, em que o sistema cria uma espécie de diálogo entre um candidato e um recrutador com possíveis perguntas e respostas prontas.

Outra possibilidade é estudar a empresa e o cargo por meio do chat, solicitando que o robô informe o que ele sabe sobre a companhia ou quais são os requisitos importantes para determinados cargos e áreas profissionais. Para essas situações, alguns dos exemplos de comandos que você pode adaptar para sua realidade são “Simule uma entrevista de emprego na área de... para o cargo de...” ou “Informe as principais perguntas realizadas em entrevistas de emprego e como respondê-las”.

5. Escrever templates de e-mail e outras mensagens

Se você estiver com preguiça de escrever um e-mail, pode pedir para que o ChatGPT crie o rascunho da mensagem para facilitar a sua vida. É possível solicitar ao robô o não só o desenvolvimento de templates de e-mails, mas também descrições para redes sociais, cartas, convites, anúncios, artigos, resumos, sinopses e mais.

Apesar de ser possível receber um texto pronto criado pelo software, é mais aconselhável pedir que ele crie apenas uma estrutura para que você a complete. Alguns exemplos de comandos que você pode usar e modificar conforme a sua necessidade são “Crie um template de e-mail marketing sobre...” ou “Crie um template de convite para...”.

6. Resumir textos

Outra aplicação útil do ChatGPT é a de resumir textos, o que pode ser útil no processo de estudos. Com o bot, você pode copiar um artigo científico, por exemplo, e pedir para que ele faça um resumo do que é tratado no texto. O sistema formula, então, um breve parágrafo explicando os principais pontos do artigo. Além de resumir, também existe a possibilidade de pedir para que a inteligência artificial organize em tópicos as ideias apresentadas no texto.

O processo, contudo, só pode ser feito copiando e colando o conteúdo escrito no chat, e não há como pedir para que ele avalie links externos de sites ou plataformas de vídeos. Para resumir um texto, copie-o na área de digitação do software e, ao final, digite o comando “Resuma o texto acima e cite os principais pontos abordados”.

7. Obter inspirações para criar conteúdo

Você também pode usar o ChatGPT para obter inspirações de conteúdo. Ao informar para o software o que você deseja criar e qual o tema de interesse, o sistema retorna com algumas dicas do que pode ser feito. Isso inclui posts para redes sociais, artigos para blogs, vídeos para o YouTube e muitos outros conteúdos.

Caso você tenha uma conta profissional no Instagram, pode solicitar algo como “Me dê ideias de conteúdo para um perfil no Instagram sobre (nicho de atuação)”. É preciso ressaltar, no entanto, que o ideal é apenas usar o sistema para ter inspirações, mas não copiar os conteúdos produzidos pelo software. Isso porque, como o bot utiliza várias informações disponíveis na Internet para responder as questões, é possível que você acabe plagiando um conteúdo já existente.

