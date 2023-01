8 câmeras de segurança para monitorar sua casa pelo celular

Câmeras de segurança que podem ser controladas por aplicativos no celular são indicadas para quem quer monitorar a casa ou empresa à distância. Empresas como i2GO, TP-Link , Ezviz, Positivo , Goldentec, Intelbras e Elsys disponibilizam modelos por preços a partir de R$ 179 , como é o caso da Câmera Slim Inteligente, da i2GO, que traz tamanho compacto e resolução Full HD. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já a Tapo C200, da TP-Link, pode ser controlada via app para vigiar um ambiente em 360 graus e fornece microfones e alto-falantes por valores que partem de R$ 299. Outra opção é o modelo ZN3, da EZVIZ, que traz zoom digital de até oito vezes e visão noturna colorida por cerca de R$ 456. Veja a seguir oito câmeras de segurança para comprar no Brasil.

1. i2GO Câmera Slim Inteligente – a partir de R$ 179

A Câmera Slim Inteligente, da i2GO, traz design slim com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Ela oferece construção em plástico ABS nas cores preto, branco e com detalhes em cinza claro. O funcionamento é feito por conexão sem fio via Wi-Fi compatível apenas com a rede de 2,4 GHz. Devido ao seu tamanho compacto, é indicada para ambientes internos e pode ser útil para vigiar bebês, crianças e animais de estimação. O aparelho permite o acesso a imagem e áudio via aplicativo no celular, o que favorece os usuários que estão em outros cômodos ou mesmo longe de casa. Além disso, apresenta microfones embutidos para captar e reproduzir áudios. A visão de monitoramento alcança um ângulo máximo de 180 graus e o modelo ainda é equipado com sensor de detecção de movimentos, que envia notificações para o smartphone conectado. O produto é vendido por valores a partir de R$ 179.

A câmera oferece uma visão noturna por meio de luz infravermelha e a estrutura disponibiliza um slot para cartão microSD de até 128 GB. Os arquivos podem ser gravados fisicamente ou armazenados na nuvem. A ficha técnica fica completa com a compatibilidade com Alexa, Google Nest Hub e Google Chromecast. Avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon, os usuários elogiam a imagem com alta resolução. No entanto, destacam negativamente o áudio, que poderia ser melhor.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: áudio poderia ser melhor

2. Goldentec GT 360° – a partir de R$ 242

A GT 360°, da Goldentec, é outro modelo com design supercompacto e discreto, útil para a verificação de ambientes internos. A região superior da câmera promete uma inclinação vertical em 114 graus, enquanto a base gira em 360 graus para observar um cômodo inteiro. O design hospeda uma antena para aumentar o alcance com a rede Wi-Fi, uma entrada para conectar o cabo de alimentação e um slot para cartão de memória. Este último admite chips Micro-SD e deve ser uma boa opção para quem procura por armazenamento interno em unidade física. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 242.

A câmera promete uma filmagem em resolução HD durante o dia e noite. Isso porque a visão noturna e a infravermelho podem auxiliar na visualização em ambientes escuros. Além disso, conta com microfones e alto-falantes para receber o som do ambiente e ainda se comunicar. A tecnologia promete detecção de movimentos e compatibilidade com app. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade do vídeo e a facilidade de utilização.

Prós: admite slot para cartão de memória

admite slot para cartão de memória Contras: incompatível com a rede 5 GHz

3. Intelbras iME360 – a partir de R$ 299

A iME360, da Intelbras, disponibiliza filmagem em uma resolução Full HD, o que deve entregar imagens nítidas dos objetos capturados. Além disso, é possível inserir um cartão de memória microSD para estender o armazenamento interno em até 256 GB. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 299.

Com um ângulo de visão em 360 graus, a lente capta movimentos dentro do cômodo e envia uma notificação automaticamente para o celular conectado via Wi-Fi. O design ainda recepciona o áudio do ambiente para entregar ao consumidor remotamente, além de possibilitar um microfone para a comunicação. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a boa captura de imagem e a facilidade de utilização pelo aplicativo. Contudo, criticam que a recepção de áudio é muito baixa.

Prós: disponibiliza visão noturna

disponibiliza visão noturna Contras: relatos de o som deixar a desejar

4. TP-Link Tapo C200 – a partir de R$ 299

2 de 3 TP-Link Tapo C200 captura de imagem em um ângulo de 360 graus — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link Tapo C200 captura de imagem em um ângulo de 360 graus — Foto: Divulgação/TP-Link

A Tapo C200, da TP-Link, disponibiliza a captura de imagem em um ângulo de 360 graus, o que deve ser útil para usuários que necessitam de uma visão completa do cômodo. A câmera proporciona uma resolução agradável em Full HD e conectividade Wi-Fi compatível com aplicativo de celular. Além disso, tem um alcance de até nove metros, permite a gravação em visão noturna, oferta detector de movimentos e admite entrada para cartão de memória microSD. O produto ainda é compatível com inteligências artificiais como Google Assistente e Alexa. Ele é vendido por valores que partem de R$ 299.

A câmera também envia notificações ao celular automaticamente sobre qualquer movimento detectado. O produto conta com áudio bidirecional e o microfone capta o som do ambiente. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários realçam a imagem de alta qualidade e a opção de receber notificações sobre o que a câmera detectar. Entretanto, criticam que o modelo não grava em nuvem e se houver falta de energia no local e o roteador desligar, é preciso conectá-la à internet manualmente após a volta da força.

Prós: apresenta visão noturna e sensor de movimento

apresenta visão noturna e sensor de movimento Contras: não oferece antenas para melhorar a captação do sinal de internet

3 de 3 TP-Link Tapo C310 apresenta resistência à água com certificação IP66 — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link Tapo C310 apresenta resistência à água com certificação IP66 — Foto: Divulgação/TP-Link

A Tapo C310, da TP-Link, é um modelo próprio para monitoramento em lugares externos. Isso porque o design proporciona uma base que pode ser parafusada na parede. O dispositivo conta com duas antenas para aumentar o alcance do sinal, e pode ser conectada à internet via Wi-Fi ou cabo Ethernet. O slot para cartão de memória microSD fica armazenado em um local interno da câmera, protegido por uma tampa parafusada. Já a câmera oferta filmagem em resolução HD, alarme de som e luz para espantar visitantes indesejados e visão noturna. O produto é vendido por cerca de R$ 379.

A lente pode alcançar uma distância focal de até 30 metros, mesmo durante escuridão completa. Uma vez sincronizada com o celular, é possível receber notificações sempre que um movimento for detectado pelo sensor. A ficha técnica fica completa em razão da compatibilidade com a Alexa. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a resistência à água e a possibilidade de administração remota via Alexa ou app de celular, mas criticam a ausência de acessórios para o modelo, como um cabo para estender a alimentação elétrica.

Prós: compatível com assistente virtual

compatível com assistente virtual Contras: relatos de o som não ser nítido

A ESC-WB3F, da Elsys, é mais um exemplo de modelo para o uso externo. A base do produto oferece orifícios para a inserção de parafusos e fixação na parede, enquanto o design disponibiliza uma única antena para ampliar a captação do sinal. A tecnologia promete filmagem em resolução Full HD, sensor para detectar movimentos no ambiente e visão noturna. Ela é vista por preços que partem de R$ 414.

A câera traz a possibilidade de armazenar os vídeos em um cartão de memória microSD, o alcance focal de até 30 metros e a presença de alto-falantes e microfones. A ficha técnica fica completa com a captura colorida de imagens, mesmo durante o período da noite. Avaliado com uma nota 4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade da captação noturna de imagem, mas criticam que o app deixa a desejar um pouco.

Prós: resolução de imagem Full HD

resolução de imagem Full HD Contras: ausência de compatibilidade com assistentes virtuais

7. Positivo Casa Inteligente 2ª Geração – a partir de R$ 459

A câmera inteligente da Positivo pode ser controlada remotamente via assistente virtual Alexa ou pelo app no celular do usuário. O design possibilita uma cobertura de filmagem em 360 graus a uma resolução satisfatória em Full HD. Com áudio bidirecional, a lente detecta movimentos dentro do cômodo e promete visão noturna. A câmera é comercializada por cifras que partem de R$ 459.

Indicada para ambientes internos, os consumidores podem monitorar idosos, bebês, pets ou qualquer outra pessoa que necessite de atenção especial. A sincronização com dispositivos móveis pode ser feita pelo celular ou tablet e ainda permite um zoom digital de seis vezes. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a boa qualidade da visão noturna. Porém, alertam que a conectividade com a Alexa é bastante instável.

Prós: versatilidade de controle

versatilidade de controle Contras: incompatível com a rede 5 GHz

8. EZVIZ ZN3 – a partir de R$ 456

O modelo ZN3, da EZVIZ, é uma câmera de vigilância para ambientes externos. O design ostenta duas antenas para aumentar o alcance da recepção de sinal e resolução Full HD e visão noturna colorida. Além disso, é possível inserir um cartão microSD de até 256 GB para armazenamento interno em mídia física. O acabamento do eletrônico possibilita resistência contra a chuva, enquanto o sistema oferece tecnologia detecção de movimentos. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 456 para comprar o produto.

O usuário pode acompanhar filmagens ao vivo pelo aplicativo baixado no celular, além de ouvir os sons do cômodo verificar o histórico de vídeos e realizar um zoom digital de até oito vezes. Também pode ser um item atrativo para quem possui casas inteligentes, pois a câmera possui integração com Alexa e Google Assistente. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa funcionalidade do aplicativo e a alta qualidade de confecção da câmera, mas criticam que não é possível mudar o posicionamento da câmera via app.

Prós: compatibilidade com assistentes virtuais

compatibilidade com assistentes virtuais Contras: incompatível com a banda 5 GHz

