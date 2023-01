8 fones de ouvido sem fio baratos para comprar em 2023

Fones de ouvido sem fio baratos são ideais para quem não quer gastar muito. Os dispositivos são interessantes para realizar atividades físicas e para quem não quer se preocupar com cabos enrolados. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 52 , como é o caso do C3Plus EP-TWS-10RD, que traz controle remoto no corpo e até cinco horas de bateria. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já o Lenovo LP1S TWS apresenta microfone embutido e resistência à água por valores que partem de R$ 79. Outra opção é o StageSound Hero5, que conta com drivers duplos de 13 mm e microfone com cancelamento de ruído por cerca de R$ 142. Confira a seguir oito fones de ouvido sem fio baratos para comprar no Brasil.

O C3Plus EP-TWS-10RD é o fone ideal para quem busca uma opção para a prática esportiva sem gastar muito. O modelo conta com conexão Bluetooth, controle remoto no corpo e entrega até cinco horas de reprodução contínua. Além disso, é possível adquirir o modelo nas cores preto, branco e vermelho. O produto é vendido por preços a partir de R$ 52.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 77% de suas avaliações e se destaca entre seus usuários por entregar conforto, bateria de longa duração e controle preciso do volume. Porém, alguns consumidores reclamam que o item tem aspecto frágil e o seu microfone deixa a desejar.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: segundo usuários, microfone deixa a desejar

2. Moniss A6S Pro - a partir de R$ 55

O fone Moniss A6S Pro é uma opção interessante para quem busca um modelo mais robusto por valor acessível. O item conta com cancelamento de ruído, certificação de resistência à água, capa de carregamento sem fio e autonomia de bateria de até três horas. Além disso, o produto conta com várias opções de cores, podendo ser adquirido em azul, preto, branco, rosa e verde. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 55.

Avaliado com uma nota média de 4,2 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 62% de suas avaliações e recebe destaque por ser bastante confortável, mas usuários reclamam que o som se aproxima do robotizado e os graves do aparelho deixam a desejar.

Prós: cancelamento de ruído e certificação de resistência à água por valor acessível

cancelamento de ruído e certificação de resistência à água por valor acessível Contras: segundo usuários, som metálico e graves pouco potentes

O Lenovo LP1S TWS é um fone interessante para quem busca praticidade nas chamadas de voz e vídeo. O modelo entrega microfone embutido de alta sensibilidade em cada lado do fone, além de cancelamento de ruído, som denso com graves potentes, resistência à água e autonomia de bateria de até 10 horas. O produto é visto por cifras a partir de R$ 79.

Avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 68% de suas avaliações e seus usuários destacam a excelente qualidade dos graves e a bateria de longa duração, mas apontam que o encaixe do item deixa a desejar, chegando a escorregar da orelha, além da dificuldade de utilizar os comandos por toque, que se mostram pouco responsivos.

Prós: microfones duplos de alta sensibilidade

microfones duplos de alta sensibilidade Contras: segundo usuários, encaixe desconfortável e pouca responsividade ao toque

O fone sem fio Yanwa é uma boa opção para quem busca um modelo de encaixe firme. O item é desenvolvido com direcionamento ao uso durante a prática esportiva, e por isso conta com certificação de resistência à água, gancho de sustentação e autonomia de até cinco horas por carga, além de armazenar mais cinco cargas completas em sua case de carregamento. Além disso, seu design ergonômico promove encaixe mais confortável, que faz do uso por longos períodos uma tarefa mais prazerosa. Porém, o tempo médio de carga completa é de aproximadamente duas horas, o que pode ser um incômodo para alguns usuários.

Avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 67% de suas avaliações e recebe destaque para a duração da bateria e o conforto no uso, sendo uma opção excelente para quem busca um fone para usar enquanto se exercita. Ele é comercializado por cerca de R$ 82.

Prós: confortável e resistente, indicado para a prática esportiva

confortável e resistente, indicado para a prática esportiva Contras: longo tempo de carga

O Kaidi Kd-771 é uma boa opção para quem busca um fone de ouvido leve e discreto. O modelo conta com certificação de resistência à água, autonomia de bateria de até quatro horas e microfone embutido. Além disso, está disponível em três opções de cores: preto, branco e rosa.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 74% de suas avaliações e tem destaque para o conforto no encaixe e o isolamento de ruído, sendo uma opção interessante para quem precisa de um bom fone para o dia a dia. Ele é vendido por valores a partir de R$ 92.

Prós: leve e discreto

leve e discreto Contras: fone mais simples

O fone 4Leader é indicado para quem busca uma alternativa mais potente. Com drivers dinâmicos de 10mm, o item reproduz som limpo e agradável, além de contar com cancelamento de ruído ativo, microfones de alta sensibilidade, resistência à água e autonomia de até oito horas de bateria. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 127.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 75% de suas avaliações e se destaca entre seus usuários por sua bateria de longa duração e qualidade do som, mas alguns usuários apontam para problemas no case de carregamento, que começa a mostrar falhas após poucos meses de uso.

Prós: fone potente e com bateria de longa duração

fone potente e com bateria de longa duração Contras: segundo usuários, o case de carregamento pode apresentar falhas

7. QCY T13 - a partir de R$ 129

O QCY T13 pode ser interessante para quem busca uma opção robusta. O fone conta com drivers de 7,2mm, controle por toque inteligente e emparelhamento descomplicado, além de resistência à água. Além disso, o modelo entrega autonomia de até oito horas de uso, além de armazenar mais quatro cargas completas em sua case de carregamento e proporcionar até duas horas de uso com apenas 10 minutos de carregamento. Seus quatro microfones apresentam cancelamento de ruído e devem ser indicados para chamadas de áudio e vídeo. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 129.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações e recebe destaque para a resposta ágil aos toques de comando, além de entregar bom isolamento de ruído e som de alta qualidade, sendo uma opção de ótimo custo-benefício. Porém, segundo usuários, o alcance da conexão é inferior a cinco metros, o que pode ser um problema para alguns consumidores.

Prós: modelo completo e robusto

modelo completo e robusto Contras: baixo alcance de conexão

O ‎‎StageSound Hero5 é indicado para quem deseja um fone completo, mesmo que isso custe mais caro. O modelo entrega drivers duplos de 13 mm, microfone com cancelamento de ruído, autonomia de até cinco horas de bateria e mais oito cargas completas no case de carregamento. Além disso, apresenta pareamento rápido, resistência à água e estojo de fácil acesso. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 142 para comprar o produto.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 77% de suas avaliações e se destaca entre seus usuários por entregar conforto, som de alta qualidade e bateria de longa duração.

Prós: modelo completo e robusto

modelo completo e robusto Contras: valor elevado

