8 gabinetes ideais para montar um PC gamer

Gabinetes gamer são ideais para quem quer montar um computador para jogos. Empresas como Cooler Master , Fortrek, Pichau, Corsair , Aerocool, Lian Li e NZXT disponibilizam modelos por preços a partir de R$ 217 , como é o caso do Pichau HX300, que traz confecção inteiramente na cor branca com capacidade para até três ventoinhas de 120 mm. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já o Cruiser RGB, da Fortrek, apresenta torre ATX com possibilidade de acomodar até três HDs e dois SSDs por valores que partem de R$ 396. Outra opção é o Cosmos C700M, da Cooler Master, que promete acabamento resistente com design futurista e alças de transporte por cerca de R$ 5.444. Veja a seguir oito gabinetes gamer para comprar no Brasil.

1. Pichau HX300 – a partir de R$ 217

O HX300, da Pichau, apresenta design de confecção em material inteiramente branco, mas com uma tampa lateral transparente de vidro temperado. A tampa transparente é útil para facilitar a visualização do interior da máquina, o que pode ser útil para quem possui acessórios com iluminação RGB. O design ainda oferece três portas de conexão USB, e duas entradas P2, sendo a primeira para fone de ouvido e a segunda para microfone. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 217.

A torre apresenta formato Mini-ATX com dimensões de 36 cm de altura por 21 cm de largura. É possível inserir placas-mãe de tamanhos ITX, acompanha uma fan de 120 mm e ainda tem espaço para outras duas. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design mais clean, mas criticam que a instalação de mais ventoinhas impede a inserção de itens extras, como memórias ou SSD.

Prós: suporta até três ventoinhas

suporta até três ventoinhas Contras: espaço compacto

2. Aerocool Bolt – a partir de R$ 305

O gabinete Bolt, da Aerocool, apresenta uma faixa de iluminação RGB na região frontal do design, o que pode combinar com a decoração do setup. Este modelo também oferece uma tampa de vidro transparente e uma ventoinha de 120 mm, enquanto a região superior hospeda três entradas USB, e duas P2 para fone de ouvido e microfone. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 305.

Com formato de torre ATX, o produto tem tamanho de 44 cm de altura por 19 cm de largura, ou seja, garante mais espaço para equipamentos extras, como outras duas ventoinhas de 120 mm, ou acessórios maiores, como placas-mãe ATX. O sistema de LED possui 13 diferentes modos de iluminação, ajustáveis diretamente no gabinete. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design bonito, mas criticam que a arquitetura interior dificulta bastante a organização dos cabos.

Prós: iluminação RGB

iluminação RGB Contras: problema para organizar os cabos

3. Fortrek Cruiser RGB – a partir de R$ 396

O Cruiser RGB, da Fortrek, apresenta alguns diferenciais. Isso porque a região frontal conta com um painel em malha, o que permite uma visualização mais eficiente do sistema de iluminação interno e filtragem da poeira. Ele conta com uma torre ATX e dimensões de 43 cm de altura por 21 cm de largura. O espaço interno é bastante robusto e pode acomodar equipamentos como três HDs de 3,5 polegadas, três SSDs de 2,5 polegadas, seis fans de 120 mm e uma placa de vídeo de até 315 mm. O produto é vendido por valores a partir de R$ 396.

O design apresenta texturização preta em metal, tampa lateral de vidro e um painel de conexão com três portas USB e outras duas P2 para fone de ouvido e microfone. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a beleza do design e o acabamento bem feito. Contudo, criticam que a região traseira não oferta muito espaço para cabeamento.

Prós: compatível com os sistemas de refrigeração via ar e água

compatível com os sistemas de refrigeração via ar e água Contras: ausência de iluminação RGB no design

4. Lian Li GABINETE GAMER LANCOOL II MESH – a partir de R$ 1.117

O gabinete Gamer Lancool II Mesh, da Lian Li, disponibiliza um formato de construção Mid Tower, desenvolvido em metal branco. A lateral garante uma tampa transparente de vidro e a frente promete uma malha respirável translúcida para visualizar as fans. O design interno acompanha três ventoinhas RGB com 120 mm e um organizador de cabos ao lado da bandeja da placa-mãe. O produto pode ser visto por cerca de R$ 1.117.

As dimensões do item expressam valores de 55 cm de altura por 30 cm de largura. Os consumidores podem usufruir de duas entradas de conexão USB, e espaço interno para dois SSDs de 2,5 polegadas e placas-mãe mais robustas. A malha frontal pode ser útil para filtrar a poeira contida no ar e proteger o interior do gabinete. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a facilidade de organizar os fios e a boa disponibilidade de fluxo de ar. Contudo, criticam que o acervo de funcionalidade do sistema RGB é limitado.

Prós: acompanha três fans RGB

acompanha três fans RGB Contras: acervo RGB limitado

5. NZXT H7 Elite – a partir de R$ 1.889

O H7 Elite, da NZXT, apresenta design branco em acabamento de metal e uma lateral com tampa de vidro temperado. A torre admite formato ATX com dimensões de 48 cm de altura por 23 cm de largura. Já o painel de conexão disponibiliza duas entradas USB-A e uma USB-C, além de uma porta P2 para fone de ouvido. O painel superior oferta inúmeros orifícios, o que deve auxiliar na ventilação do periférico. Ele é encontrado por valores que partem de R$ 1.889.

O design pode acomodar até sete ventoinhas, sendo modelos com até 360 mm na região superior e frontal, e de 140 mm na traseira. Ele pode acomodar uma placa-mãe de até 10 polegadas, o que deve ser atrativo para usuários entusiastas e gamers profissionais. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a boa disponibilidade de espaço interno, mas criticam que o nível de ruído das ventoinhas pode incomodar algumas pessoas.

Prós: acompanha quatro ventoinhas

acompanha quatro ventoinhas Contras: o item pode fazer um pouco de ruído durante seu funcionamento

6. Cooler Master Masterbox NR200P MAX – a partir de R$ 3.483

O Masterboox NR200P MAX, da Cooler Master, oferece acabamento reforçado em aço e uma tampa lateral de vidro, além de inúmeros orifícios presentes no design para aumentar o potencial de ventilação. A torre dispõe de um tamanho compacto Mini-ATX, indicado para usuários que desejam um produto com acabamento de qualidade, mas de espaço interno reduzido. O produto pode ser visto por valores que partem de R$ 3.483.

O usuário deve usufruir de um espaço para uma ventoinha de até 280 mm, uma GPU com até 336 mm de largura, e dois SSDs de 2,5 polegadas. As dimensões do gabinete giram em torno de 30 cm de altura por 18 cm de largura. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom acabamento do materia, mas criticam a estrutura é bastante pesada.

Prós: design confeccionado em aço

design confeccionado em aço Contras: valor elevado

7. Corsair iCUE 5000X QL Edition – a partir de R$ 4.025

O iCUE 5000X QL Edition, da Corsair, é um gabinete com torre de formato Mid Tower. O design interno acompanha quatro ventoinhas RGB de 120 mm, embora possa acomodar um total de 10 fans. O item é indicado para jogadores iniciantes, os quais desejam inserir alguns itens extras, como placas de vídeo. Além disso, acompanha um controle para administrar as luzes RGB das fans. Já o design aborda acabamento branco em metal e quatro painéis de vidro transparente para tampar o periférico.

As dimensões englobam valores de 52 cm de altura por 24 cm de largura. É possível inserir até quatro unidades de armazenamento, e usufruir de entradas de conexão USB. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários realçam a ótima qualidade do material de construção, e o design interno para organizar os fios. Porém, relatam que o valor é bastante elevado.

Prós: acompanha quatro fans

acompanha quatro fans Contras: valor elevado

8. Cooler Master Cosmos C700M – a partir de R$ 5.444

O Cosmos C700M, da Cooler Master, apresenta design futurista, acabamento em aço escovado e alças para facilitar o transporte. O painel de conexão oferta quatro portas USB-A e outra USB-C, além de duas entradas P2 para fone de ouvido e microfone. O consumidor pode usufruir de uma iluminação LED. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 5.444.

O periférico acompanha uma ventoinha traseira de 140 mm, mas pode hospedar outras duas. Com formato de torre EATX, o item garante dimensões de 65 cm de altura por 30 cm de largura. Esta opção é bastante indicada para gamers profissionais ou entusiastas, pois dispõe de muito espaço para acomodar dispositivos extras. É possível anexar dispositivos como placa-mãe de 10,7 polegadas e GPU de 490 mm. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acabamento resistente do gabinete e o design atrativo, mas criticam a ausência de fans com RGB.

Prós: design bastante atrativo

design bastante atrativo Contras: preço muito elevado

